Càng về hậu vận càng an nhàn, phụ nữ thường đã sớm hiểu 6 bài học này

Khi còn trẻ, nhiều người tin rằng chỉ cần chăm chỉ là cuộc sống sẽ ổn. Nhưng đi qua tuổi 35 hay 40, họ dần nhận ra có những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng sự cố gắng. Tiền bạc, các mối quan hệ, sức khỏe hay công việc đều cần được chuẩn bị từ trước. Quan sát những người phụ nữ có cuộc sống bình yên ở tuổi trung niên hoặc về già, có thể thấy họ không phải lúc nào cũng gặp nhiều may mắn hơn người khác. Họ chỉ sớm hiểu một vài điều mà nếu nhận ra muộn, cái giá phải trả thường khá lớn.

1. Không có công việc nào an toàn mãi mãi

Nhiều phụ nữ dành cả thanh xuân cho một công ty với suy nghĩ chỉ cần làm tốt thì sẽ có chỗ đứng lâu dài. Nhưng thị trường lao động vài năm gần đây cho thấy một thực tế khác. Công ty có thể tái cơ cấu, ngành nghề có thể thay đổi và những kỹ năng từng rất cần thiết cũng có thể nhanh chóng lỗi thời.

Những người có hậu vận ổn thường không chờ đến lúc mất việc mới học thêm điều mới. Họ duy trì việc cập nhật kỹ năng, xây dựng các mối quan hệ nghề nghiệp và tìm cách tạo thêm nguồn thu ngay cả khi công việc hiện tại vẫn thuận lợi. Đó không phải vì họ bi quan, mà vì họ hiểu cảm giác chủ động luôn dễ chịu hơn bị động.

2. Tiền tiết kiệm quan trọng hơn những món đồ thể hiện cuộc sống

Đến một độ tuổi nhất định, nhiều người mới nhận ra những món đồ từng rất muốn sở hữu không mang lại cảm giác an tâm lâu dài. Thứ giúp họ ngủ ngon hơn lại là khoản tiết kiệm đủ để ứng phó khi công việc gặp biến cố, người thân đau ốm hoặc bản thân muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Người càng trưởng thành càng ít tiêu tiền để chứng minh mình sống tốt. Họ tiêu nhiều hơn cho những thứ giúp cuộc sống bền vững hơn như bảo hiểm, quỹ dự phòng, học tập hay chăm sóc sức khỏe.

3. Không phải mối quan hệ nào cũng cần giữ

Có những mối quan hệ chỉ tồn tại vì lịch sự hoặc vì ngại mất lòng. Có người chỉ tìm đến khi cần giúp đỡ, có người luôn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi sau mỗi cuộc trò chuyện.

Phụ nữ càng sống lâu càng hiểu rằng thời gian và năng lượng đều có giới hạn. Thay vì cố giữ thật nhiều mối quan hệ, họ chọn giữ những người khiến mình thấy thoải mái và được tôn trọng. Điều này không phải ích kỷ, mà là biết dành nguồn lực cho những điều xứng đáng.

4. Sức khỏe không thể để dành đến lúc rảnh mới chăm

Không ít người ngoài 40 bắt đầu chi nhiều tiền cho sức khỏe hơn cả thời còn trẻ. Lý do rất đơn giản: Cơ thể không còn hồi phục nhanh như trước.

Những phụ nữ có hậu vận an nhàn thường không đợi đến khi có bệnh mới thay đổi lối sống. Họ chấp nhận ngủ sớm hơn, ăn uống điều độ hơn và dành thời gian vận động dù công việc vẫn bận. Những việc này nhìn qua có vẻ nhỏ, nhưng vài chục năm sau lại tạo ra khác biệt rất lớn.

5. Con cái rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng

Nhiều người dành gần như toàn bộ thời gian và tiền bạc cho con. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, nhưng nếu cả cuộc đời chỉ xoay quanh vai trò làm mẹ, đến khi con trưởng thành, khoảng trống để lại đôi khi rất lớn.

Những phụ nữ sống thoải mái về sau thường không từ bỏ hoàn toàn cuộc sống của mình. Họ vẫn giữ công việc, sở thích, bạn bè hoặc một mục tiêu riêng. Khi con lớn và rời khỏi nhà, họ không cảm thấy mình mất đi giá trị, vì cuộc sống của họ vốn chưa bao giờ chỉ có một vai.

6. Bình yên không đến từ việc mọi thứ hoàn hảo

Có một hiểu lầm khá phổ biến là chỉ khi không còn áp lực tài chính, gia đình không có mâu thuẫn hay công việc luôn thuận lợi thì mới có thể sống an nhàn.

Thực tế, rất nhiều phụ nữ có cuộc sống bình yên vẫn phải đối mặt với những vấn đề giống tất cả mọi người. Khác biệt nằm ở cách họ phản ứng. Họ không cố kiểm soát mọi thứ, cũng không dành quá nhiều thời gian để so sánh mình với người khác. Điều gì thay đổi được thì tìm cách giải quyết, điều gì không thay đổi được thì học cách chấp nhận.

Chính suy nghĩ ấy giúp họ bớt tiêu hao năng lượng vào những chuyện không cần thiết.

Nhiều người chỉ bắt đầu nghĩ đến hai chữ "hậu vận" khi đã bước qua tuổi 50. Nhưng thực tế, cuộc sống ở giai đoạn đó thường được quyết định bởi những lựa chọn từ rất nhiều năm trước. Bạn có học thêm một kỹ năng hay không, có giữ lại một khoản tiết kiệm hay không, có biết từ chối những mối quan hệ khiến mình kiệt sức hay không... tất cả đều âm thầm ảnh hưởng đến những năm tháng sau này.

Có lẽ vì vậy, hậu vận an nhàn không phải là phần thưởng dành cho người may mắn nhất. Nó thường là kết quả của rất nhiều quyết định nhỏ, được đưa ra đủ sớm và đủ tỉnh táo.