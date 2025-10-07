Nếu có điều gì kỳ lạ xảy ra trong một sự kiện Hoàng gia, thì gần như chắc chắn đằng sau nó là… nghi thức Hoàng gia . Dù Hoàng gia Anh đã hiện đại hóa khá nhiều, họ vẫn tuân thủ hàng loạt quy tắc và truyền thống được duy trì hàng trăm năm.

Tại đám cưới Công chúa Eugenie - cháu gái Nữ hoàng Elizabeth II và Jack Brooksbank vào tháng 10/2018, điều gây chú ý nhất lại không nằm trong lễ phục xa hoa hay dàn khách mời đình đám như Liv Tyler, Demi Moore, Cara Delevingne hay Ellie Goulding, mà là một chiếc ghế trống ngay hàng ghế đầu tại Nhà nguyện St. George's .





Khi hình ảnh đó được lan truyền, mạng xã hội lập tức "bùng nổ" với hàng loạt giả thuyết: Người thì cho rằng chỗ ngồi được để trống để tưởng niệm một thành viên Hoàng gia đã khuất, người lại tin rằng một vị khách quan trọng đã không kịp đến dự lễ. Nhưng sự thật thì... "đời thường" hơn nhiều.

Theo Daily Mail , đó là ghế dành riêng cho Nữ hoàng Elizabeth II nhưng bà không thấy thoải mái khi ngồi ở vị trí ấy . Vì vậy, thay vì miễn cưỡng ngồi hàng đầu, Nữ hoàng đã chọn chỗ ở hàng thứ hai, bên cạnh phu quân Vương tế Philip.





Dĩ nhiên, quy tắc Hoàng gia quy định rằng "không ai được phép ngồi chắn tầm nhìn của Nữ hoàng" . Và thế là, chiếc ghế trống ấy được giữ nguyên suốt buổi lễ, trở thành "bí ẩn" bất ngờ nhất trong một đám cưới Hoàng gia lộng lẫy.

Nhờ quyết định của Nữ hoàng, không chỉ bà tránh được chiếc ghế "không êm ái", mà các thành viên khác trong Hoàng gia cũng thoát khỏi cảnh phải ngồi suốt một giờ đồng hồ trên một chiếc ghế khiến ngay cả Nữ hoàng cũng... "ngán ngẩm". Một kết cục đúng kiểu "win-win" Hoàng gia: Vừa giữ đúng nghi thức, vừa bảo đảm sự thoải mái tuyệt đối cho người trị vì.

Theo Express