Mới đây, Joyce Phạm chia sẻ loạt hình ảnh đời thường bên con gái Jayla và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Hai mẹ con cùng xuất hiện trong những bộ trang phục mang gam màu nhẹ nhàng, nữ tính, trong đó Jayla nổi bật với chiếc váy trắng in họa tiết hoa nhí màu hồng, khá đồng điệu với phong cách của mẹ.

Ở tuổi lên 4, Jayla ngày càng bộc lộ vẻ ngoài đáng yêu. Cô bé sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, mái tóc đen dài cùng biểu cảm vô cùng tự nhiên trước ống kính. Khi thì Jayla nở nụ cười tươi, lúc lại tinh nghịch tạo dáng với chú gấu bông màu hồng trên tay. Những khoảnh khắc đời thường này khiến hình ảnh cô bé trông gần gũi và đáng yêu hơn hẳn những lần xuất hiện được chăm chút cầu kỳ.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Đáng chú ý, trong một số bức ảnh, Jayla diện chiếc váy trắng có phần thân trên đan móc, tay áo phồng và phủ họa tiết hoa nhỏ màu hồng, tím, vàng. Thiết kế mang hơi hướng vintage, vừa mềm mại vừa phù hợp với độ tuổi của cô bé. Jayla còn phối cùng đôi dép màu hồng và ôm theo chú thú bông yêu thích, tạo nên tổng thể đúng chất một cô nhóc nhỏ nhắn, điệu đà nhưng vẫn rất hồn nhiên.

Không chỉ trang phục có sự tương đồng, Jayla và mẹ còn khiến nhiều người chú ý bởi những khoảnh khắc tạo dáng khá tự nhiên bên nhau. Joyce Phạm xuất hiện với phong cách nữ tính quen thuộc, trong khi con gái lại mang vẻ trong trẻo, đáng yêu. Hai mẹ con cùng diện những gam màu sáng, tạo cảm giác như một cặp mẹ con được "lên đồ" ton-sur-ton cho một buổi đi chơi.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Jayla cũng cho thấy mình khá dạn dĩ trước ống kính. Trong một bức ảnh, cô bé chu môi, chống tay lên má tạo dáng đầy tinh nghịch; ở khoảnh khắc khác, Jayla lại quay sang một bên, chăm chú nhìn điều gì đó phía trước. Chính những biểu cảm đa dạng này khiến loạt ảnh trở nên sinh động thay vì mang cảm giác quá sắp đặt.

Càng lớn, diện mạo của Jayla càng có nhiều thay đổi. Từ một em bé thường xuyên được bố mẹ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cô bé giờ đã trở thành một trong những thành viên nhí nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của Joyce Phạm.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Bên cạnh ngoại hình đáng yêu, phong cách ăn mặc của Jayla cũng thường được mẹ lựa chọn theo hướng nữ tính, nhẹ nhàng. Những chiếc váy hoa, gam màu pastel hay các món phụ kiện nhỏ xinh khá phù hợp với vẻ ngoài trong trẻo của cô bé.

Loạt ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy Joyce Phạm khá yêu thích việc lưu giữ những khoảnh khắc giản dị bên con gái. Không cần bối cảnh cầu kỳ, chỉ một khu vườn, bộ váy hoa nhí và chú thú bông màu hồng, Jayla vẫn thu hút sự chú ý nhờ những biểu cảm tự nhiên và vẻ ngoài ngày càng đáng yêu.