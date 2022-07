Chỉ trong vòng 3 năm, vợ chồng Meghan liên quan tới 10 vụ kiện, qua đó nói lên rất nhiều điều

Tờ Newsweek đưa tin, vợ chồng Harry - Meghan Markle đã thực hiện hàng loạt vụ kiện từ tháng 9/2019 ngay trước khi họ rời hoàng gia đến Mỹ sinh sống. Đa phần các vụ kiện đều liên quan đến báo chí và truyền thông, qua đó nói lên nhiều điều.

Vụ kiện thứ 10, gần đây nhất của Hoàng tử Harry đó là việc Công tước không đồng tình với quyết định của Bộ Nội vụ Anh về vấn đề đảm bảo an ninh cho nhà Sussex. Theo đó, cặp đôi không được hưởng chế độ bảo vệ đặc biệt sau khi họ rời Cung điện, bắt đầu con đường tự chủ tài chính.

Vợ chồng Harry - Meghan muốn được bảo vệ đặc biệt khi trở về Anh.

Đội ngũ pháp lý của Harry lập luận rằng, nhà Sussex cảm thấy không an toàn khi trở về quê hương. Cặp đôi sẵn sàng tự trả chi phí cho cảnh sát bảo vệ họ. Cho đến nay vụ kiện vẫn chưa có kết quả ngã ngũ.

"Duyên nợ" với truyền thông Anh

Trong 10 vụ kiện liên quan đến nhà Sussex, hơn một nửa là dính đến truyền thông Anh, cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa cặp đôi với giới báo chí nước nhà.

Vụ việc nổi tiếng nhất đó là Meghan lên tiếng chống lại The Mail on Sunday khi họ làm rò rỉ nội dung lá thư mà cô gửi riêng cho cha mình, yêu cầu ông cắt đứt liên hệ với truyền thông. The Mail on Sunday đã xuất bản một loạt bài báo và đăng nội dung lá thư này, với Meghan đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư.

Meghan và cha đẻ.

Cuối cùng, Meghan đã thắng kiện sau 3 năm ròng rã theo đuổi và bên bị đơn phải bồi thường cho cô. Mới đây, The Mail on Sunday cũng bị Harry khởi kiện với cáo buộc "gây hiểu lầm và nhầm lẫn tai hại cho công chúng".

Theo đó, Hoàng tử Harry kiện tờ báo Anh đã có bài viết khiến công chúng hiểu sai về bản chất vụ kiện giữa anh với Bộ Nội vụ liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh. Hiện vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết.

Bé Archie và các tay săn ảnh

Bé Archie, con trai đầu lòng của nhà Sussex hiếm khi xuất hiện trước công chúng sau khi ra đời năm 2019. Chính vì sự "kín tiếng" này đã kích thích các tay săn ảnh bám đuổi tới cùng để có được tấm hình về bé.

Vợ chồng Meghan đã từng kiện cả tập đoàn Splash News and Pictures tại Tòa án Tối cao, ở London. Vụ kiện liên quan đến những hình chụp Meghan địu bé Archie đi dạo cùng với hai vệ sĩ trong một công viên trên đảo Vancouver, Canada. Đây là nơi ở tạm thời của nhà Sussex trước khi họ chuyển đến Mỹ sinh sống.

Meghan địu con đi dạo ở Canada.

Bên cạnh đó, nhà Sussex đã đệ đơn kiện công ty săn ảnh X17 ở Mỹ khi họ sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh đứa con vào mùa hè năm 2020, thời điểm vợ chồng Meghan mới đặt chân tới Mỹ.

Những bức ảnh được chụp khi bé Archie mới biết đi, đang chơi đùa vui vẻ cùng với bà ngoại Doria Ragland trong khuôn viên riêng của dinh thự ở Los Angeles, rồi được đăng trên tạp chí nổi tiếng thị trường đại chúng Bunte của Đức. Cuối cùng, X17 đã phải lên tiếng xin lỗi vào tháng 10/2020 vì sự xâm phạm quyền riêng tư của một đứa trẻ.

Samantha Markle và Meghan

Đây là vụ kiện duy nhất mà Meghan đứng ở phía bị đơn. Samantha Markle, chị gái cùng cha khác mẹ với Meghan đã cáo buộc cô không nói đúng sự thật trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey và trong cuốn tiểu sử Đi tìm tự do.

Samantha cũng cáo buộc Meghan vùi dập cha mình - ông Thomas Markle - vì muốn kể cho cả thế giới nghe câu chuyện sai sự thật về hành trình "từ xuất thân nghèo đói, thiếu thốn đến khi trở thành người hoàng gia".

Meghan và chị gái cùng cha khác mẹ.

Ticktin Law Group là công ty đại diện pháp lý cho chị gái Meghan. Phía nữ công tước cũng đã lên tiếng phản bác đơn kiện này. Luật sư đại diện Michael Kump nói với TMZ: "Vụ kiện không có căn cứ và vô lý này chỉ là sự tiếp nối của một kiểu hành vi đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ không quá quan tâm".

Rõ ràng, nhà Sussex đang cho thấy họ bị đe dọa bởi các tay săn ảnh và sự tấn công cố ý của một bộ phận truyền thông. Chính vì vậy việc họ muốn được bảo vệ an ninh khi trở về Anh có thể hiểu được. Dù các vụ kiện đều kéo dài và khá tốn kém nhưng vợ chồng Harry - Meghan quyết tâm đi đến cùng của các vụ kiện.

Nguồn: Newsweek, Daily Mail

