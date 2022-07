Vợ chồng Meghan Markle bất an khi chuẩn bị đối mặt với sự "vạch trần" trong một cuốn sách sẽ được phát hành vào cuối tháng 7

Trong những ngày qua, có một cuốn sách với tựa đề "Revenge: Meghan, Harry and the War between The Windsors" đang làm mưa làm gió trên truyền thông với loạt tiết lộ gây choáng về mối quan hệ giữa nhà Sussex với gia đình hoàng gia. Tác giả thực hiện cuốn sách này là ông Tom Bower, một nhà báo điều tra hàng đầu, từng viết tiểu sử về Thủ tướng Anh Boris Johnson, tỷ phú Richard Branson và chính trị gia Robert Maxwell.

Cuốn sách sẽ được chính thức ra mắt vào cuối tháng 7 tới đây và một số trích đoạn trong đó có những thông tin được cung cấp bởi bạn bè và những người quen của Meghan Markle trước đây. Một nguồn tin tiết lộ với tờ The Sun: "Đây là cuốn sách khiến Meghan Markle phải khiếp sợ. Ông Tom đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, không một chi tiết nào bị bỏ sót".

Ông Tom Bower với cuốn sách bom tấn mới.

Ông Bower, được mệnh danh là "Bậc thầy phù thủy của các nhà viết tiểu sử đương đại" đã đưa ra 3 thông tin gây choáng trong cuốn sách mới, gây xôn xao dư luận:

Nữ hoàng "tạ ơn trời" vì Meghan không đến

Trong cuốn sách được truyền thông mô tả là "bom tấn", nhà viết tiểu sử hoàng gia Bower cho hay Nữ hoàng Anh đã thở phào nhẹ nhõm khi Meghan Markle không tham dự tang lễ của Hoàng tế Philip vào năm ngoái.

"Trong Lâu đài Windsor, Nữ hoàng đang chuẩn bị đối mặt với công chúng vào một ngày buồn nhất cuộc đời bà. Người chồng Philip là chỗ dựa của bà suốt 70 năm qua. Để tuân thủ các hạn chế do dịch Covid-19, Nữ hoàng phải ngồi một mình trong nhà nguyện. 'Ơn trời, Meghan sẽ không đến', Nữ hoàng thốt lên với giọng to, rõ ràng khi nói với các phụ tá tin cẩn của bà", cuốn sách viết.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Hoàng tử Harry thay mặt gia đình anh, từ Mỹ bay về quê hương để dự tang lễ ông nội. Trong khi đó, Nữ công tước xứ Sussex được bác sĩ khuyên không bay đường xa vì đang bầu con thứ hai được 7 tháng. Thay vào đó, cô cùng Harry đăng một lời tri ân trên mạng và gửi một vòng hoa tới viếng Hoàng tế Philip.

Nữ hoàng Anh ngồi một mình trong tang lễ của chồng vào năm ngoái.

Cuộc gọi của Meghan sau khi Cung điện nổi giận

Vào năm 2017, trước khi trở thành nàng dâu hoàng gia, Nữ công tước xứ Sussex xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vanity Fair số ra tháng 9 nhưng nó đã xảy ra sự cố không mong muốn.

Meghan Markle đã bày tỏ sự thất vọng khi nhìn thấy trang bìa với dòng tiêu đề nói về mối quan hệ giữa cô với Harry. Theo nhà viết tiểu sử, Meghan đã phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định từ nhóm quan hệ công chúng của Harry để tránh xa các chủ đề về chủng tộc và mối quan hệ yêu đương giữa họ.

Meghan Markle chụp ảnh trên tạp chí Vanity Fair.

Cả Cung điện và Meghan rất tức giận với tạp chí trên. Meghan đã gọi điện cho công ty PR của mình vì họ chỉ tập trung vào mối quan hệ giữa cô với Harry thay vì nói về các hoạt động từ thiện của cô.

Ông Bower viết: "Tuy nhiên, những người làm việc cho tạp chí Vanity Fair không thể tìm thấy thông tin nào về các hoạt động từ thiện mang quy mô toàn cầu của Meghan".

Cặp đôi tức giận khi "vỡ kế hoạch" đại lễ

Cuốn sách mới tuyên bố rằng vợ chồng Harry - Meghan Markle đã rất "giận dữ" khi Cung điện từ chối tất cả các yêu cầu của họ vào dịp Đại lễ Bạch Kim. Cặp đôi bay đến Hà Lan để tham dự Thế vận hội Invictus trước khi về thăm Nữ hoàng Anh nhưng họ đã "nổi trận lôi đình vì Cung điện từ chối yêu cầu muốn có vai trò nổi bật tại đại lễ của cặp đôi", ông Tom Bower viết.

Theo quan điểm của ông Tom, Meghan Markle chính là người cảm thấy cặp đôi cần phải xuất hiện trên ban công cùng với gia đình hoàng gia. Điều này sẽ giúp ích cho cặp đôi trong việc quay phim tài liệu với Netflix.

Nữ hoàng Anh xuất hiện trên ban công cùng với các thành viên cấp cao hoàng gia.

Người viết tiểu sử tuyến bố rằng Thái tử Charles muốn nhà Sussex chỉ là những người dân bình thường. Do đó họ sẽ không được mời xuất hiện trên ban công Cung điện hoặc ngồi trên cỗ xe ngựa đi diễu hành trong đại lễ.

Bên cạnh đó, ông Bower còn tuyên bố Harry đã hỏi ý kiến Nữ hoàng về việc anh có thể đến thăm bà ở Lâu đài Windsor được hay không? Tuy nhiên, Nữ hoàng nói rằng Harry nên đến thăm vợ chồng Thái tử Charles trước khi gặp bà. Nhà viết tiểu sử mô tả cuộc gặp trong cuốn sách là "vẫn căng thẳng nhưng đầy văn minh". Tình hình sau đó được cho là tốt hơn khi cặp đôi đến gặp Nữ hoàng Anh.

Vợ chồng Harry - Meghan Markle khi tham dự đại lễ Bạch Kim.

Trước những tuyên bố gây choáng trong cuốn sách mới, hoàng gia Anh lẫn vợ chồng Meghan Markle đều chưa lên tiếng phản hồi.

Nguồn: Mirror, The Sun

https://afamily.vn/vo-chong-meghan-markle-bat-an-khi-chuan-bi-doi-mat-voi-su-vach-tran-trong-mot-cuon-sach-se-duoc-phat-hanh-vao-cuoi-thang-7-20220717135407342.chn