Chi tiết khoảng cách tiêm 2 liều của 5 vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

Tính đến ngày 8/7, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện một số vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bao gồm:

(1) Vắc xin COVID-19 Vắc xin AstraZeneca do hãng AstraZeneca sản xuất; (2) Vắc xin Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V) của JSC Generium - Liên Bang Nga;

(3) Vắc xin COVID-19 Vắc xin (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARSCoV-2 Vắc xin (Vero Cell), Inactivate) của Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. - Trung Quốc.

(4) Vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer.

(5) Vắc xin COVID-19 Vắc xin Moderna của hãng Moderna.

Hầu hết các vắc xin phòng COVID-19 hiện nay đều tiêm 2 liều (khoảng cách giữa hai liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Cụ thể:

- Vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Mũi 1 cách mũi 2: 8-12 tuần.

- Vắc xin Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V): Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần.

- Vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer : Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần.

- Vắc xin SARSCoV-2 Vaccine ((Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARSCoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivate) của Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. - Trung Quốc): Mũi 1 cách mũi 2: 3-4 tuần.

- Vắc xin COVID-19 Vaccine Moderna: Mũi 1 cách mũi 2: 4 tuần.

Các loại vắc xin này đều tiêm bắp, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vắc xin. Phần lớn các vắc xin phòng COVID-19 được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế đối với từng loại vắc xin.

Trong khoảng từ 6-24 tháng, vắc xin phải được sử dụng tùy theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế đối với từng loại.

Với mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, có 70% dân số Việt Nam được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để đạt miễn dịch cộng đồng, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên quy mô toàn quốc.

Chiến dịch này có sự tham gia của nhiều lực lượng như: y tế, quân đội, công an và các bộ, ngành và sẽ được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc bao gồm các cơ sở công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế.

Theo thông tin từ Bộ Y tế sáng 28/7, đến nay, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 5.013.175 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.562.339 liều, tiêm mũi 2 là 450.836 liều.