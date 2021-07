Nghệ An tìm người đến bệnh viện, nhà thờ… liên quan chùm lây nhiễm COVID-19

Bệnh viện đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, nơi xuất hiện chùm ca lây nhiễm COVID-19

Ngày 26 - 28/7, Nghệ An ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện đa khoa Minh An. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã ra thông báo khẩn tìm những người từng đến các địa điểm sau:

- Bệnh viện đa khoa Minh An từ ngày 13/7 – 26/7/2021.

- Khu vực bán nông sản tại chợ Cầu Giát từ ngày 23/7 – 27/7.

- Nhà thờ Giáo Phú (Quỳnh Hương, Quỳnh Lưu, Nghệ An) từ 18h30 đến 19h30 ngày 25/7.

- Đi xe buýt Đông Bắc biển số 37B-01539 tuyến Hoàng Mai – Vinh và ngược lại các ngày 21, 25, 26 và sáng 27/7.

Liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ.

Gọi đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

+ 1900.9095 (Bộ Y tế)

+ 02389.555.666 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An)

+ 093.68.37.115 (Tổng đài trả lời tự động và khai báo y tế)

Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã, các tổ truy vết, Tổ COVID Cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết đến từng hộ gia đình, phân loại đối tượng, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.