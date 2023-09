Gia thế của vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu khủng cỡ nào?

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang là cặp đôi được chú ý nhất nhì cõi mạng. Cặp đôi mới có màn cầu hôn ngọt ngào sau hơn 3 năm hẹn hò. Ai cũng biết Văn Hậu là cầu thủ nổi tiếng nên đương nhiên danh tính vợ sắp cưới của anh chàng nhanh chóng được tìm kiếm.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Trước khi trở thành người yêu Đoàn Văn Hậu, người đẹp được biết đến rộng rãi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 10 đồng thời giành danh hiệu Người đẹp tài năng. Doãn Hải My cũng mới tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội cách đây không lâu.

Với cư dân mạng, Doãn Hải My còn được chú ý đến vị trí “tiểu thư Hà thành” có thần thái sang chảnh, nhẹ nhàng. Được biết cả bố lẫn mẹ cô nàng đều làm kinh doanh và có công ty riêng. Ngoài ra gia đình cô còn đầu tư vào một nhà hàng ở vị trí đắc địa tại Hà Nội.

Kể từ khi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu hẹn hò, bố mẹ người đẹp cũng thường xuyên có mặt trên sân đấu để cổ vũ chàng cầu thủ.

Doãn Hải My và bố mẹ

Đây cũng là lý do mà Hải My được bố mẹ chú trọng chuyện học tập và phát triển năng khiếu từ nhỏ. Cô nàng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và nhiều tài lẻ như hát, múa, vẽ và đàn piano. Trong suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, Hải My đều đạt thành tích tốt, luôn là “con ngoan trò giỏi” trong mắt mọi người.

Về gia đình mình, Doãn Hải My từng tiết lộ vào năm 2020, thời điểm đi khi Hoa hậu Việt Nam: "Gia đình thực sự là niềm hạnh phúc và tự hào rất lớn của tôi. Bố mẹ tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để mình học tập, rèn luyện từ thể chất đến tinh thần. Ngoài ra, bố mẹ cũng luôn ủng hộ và tin tưởng mọi sự cố gắng của con cái.

Bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì luôn có gia đình bên cạnh để định hướng, chỉ dẫn và giúp đỡ mỗi khi cần thiết, bất kể đó là chuyện gì trong cuộc sống" .