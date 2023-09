Chuyện tình Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My: Từ cái ôm an ủi gây bão đến nghi vấn người thứ 3 và cái kết viên mãn

Tối 17/9, Đoàn Văn Hậu bất ngờ thông báo rằng Doãn Hải My đã đồng ý lời cầu hôn của mình. Thông tin khiến người hâm mộ bóng đá nói riêng và cư dân mạng nói chung ngỡ ngàng và dành những lời chúc phúc cho cặp đôi. Nhiều người cũng không khỏi xuýt xoa khi nhìn lại hành trình yêu đương ngọt ngào của đôi trai tài gái sắc.

Doãn Hải My đã đồng ý lời cầu hôn của Đoàn Văn Hậu

Yêu nhau 2 năm mới công khai hẹn hò

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải Mỹ bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, thời điểm người đẹp chuẩn bị thi Hoa hậu Việt Nam. Đỉnh điểm là trong đêm chung kết, chàng cầu thủ công khai đến ủng hộ và tặng hoa cho Hải My, không ngần ngại dành cái ôm an ủi khi cô nàng dừng lại ở top 10 chung cuộc. Ở thời điểm này, cả hai chọn cách im lặng, từ chối chia sẻ tình trạng mối quan hệ.

Cặp đôi tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Tuy nhiên cũng chính từ sự kiện này mà chuyện hẹn hò của cặp đôi càng được để ý hơn. Trong suốt một thời gian dài, netizen soi ra hàng loạt hint hẹn hò như check-in cùng địa điểm, mặc đồ đôi, Hải My đến sân cổ vũ Văn Hậu thi đấu,...

Dù lúc đó cặp đôi không xác nhận tình cảm nhưng cư dân mạng đều ủng hộ và dành lời khen vì cả hai quá đẹp đôi. Nếu như Văn Hậu là nhân tố trụ cột từ cấp CLB đến ĐTQG thì Hải My top 10 Hoa hậu Việt Nam, sở hữu học vấn đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra cả hai còn có việc kinh doanh riêng, không quên đồng hành và hỗ trợ nhau.

Cũng trong thời gian chưa công khai, Văn Hậu và Hải My thường sánh đôi trong các đám cưới của dàn cầu thủ. Tại đây cả hai cũng để lộ nhiều khoảnh khắc đánh dấu chủ quyền như ngồi cạnh nhau, tay trong tay tình tứ.

Đến tháng 8/2022, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ sau 2 năm vướng nghi vấn hẹn hò.

Hình ảnh công khai hẹn hò của cặp đôi

Nghi vấn người thứ 3 và cái kết ngọt ngào

Kể từ đó trở đi, cặp đôi dần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Thậm chí, cả hai còn có một tài khoản Instagram chung để đăng những khoảnh khắc “tình bể bình” của cả hai. Hầu hết mọi người đều phải gật gù khen ngợi sự đẹp đôi giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.

Song song với đó, chuyện tình cảm của chàng cầu thủ và người đẹp cũng có những "sóng gió", nhất là với Hải My. Theo đó có một thời gian cô nàng nhận về những bình luận ác ý rằng cô là người thứ 3 xen vào tình cảm của Văn Hậu với bạn gái cũ.

Trước thông tin không tích cực này, Doãn Hải My nhiều lần lên tiếng. Khi được cư dân mạng hỏi thẳng đã từng là người thứ 3 bao giờ chưa, cô nói: "My may mắn được nuôi dạy trong một gia đình tử tế, được giáo dục bởi những ngôi trường và giáo viên tốt. Bản thân My cũng là người có học thức và có sự tự trọng. My tự tin nói rằng mình chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ hạ thấp mình làm một việc như vậy".

Cả thường xuyên đi du lịch cùng nhau

Ngoài ra cả Văn Hậu và Hải My đều có mối quan hệ thân thiết với gia đình hai bên. Người đẹp thường theo chàng cầu thủ về Thái Bình thăm nhà bạn trai, tại đây cô không ngần ngại làm việc nhà hay rửa bát. Về phần Văn Hậu, anh chàng cũng có những chuyến du lịch cùng gia đình bạn gái, thường xuyên chụp ảnh chung với em trai của Hải My.

Hiện tại, sau khi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My xác nhận cầu hôn, cư dân mạng đang tiếp tục mong ngóng đến ngày cưới của cặp đôi. Một lần nữa chúc mừng đôi trai tài gái sắc!