Chỉ thêm một thứ quả rẻ tiền, bát canh thịt quen thuộc bỗng ngon bất ngờ, ăn bao nhiêu cũng không ngán

Có những ngày nhìn mâm cơm đầy thịt cá mà vẫn thấy ngán, lúc ấy chỉ cần một bát canh chua nóng hổi cũng đủ kéo cả nhà ngồi vào mâm. Bắp bò vốn thường được đem luộc, ngâm mắm hoặc xào, nhưng đem thái thật mỏng rồi nấu cùng khế chua lại cho một món canh rất khác: nước trong, vị chua thanh, thịt bò ngọt và hơi giòn, ăn với cơm nóng cực kỳ đưa miệng.

Canh bắp bò nấu khế là món dân dã, cách làm không cầu kỳ. Khế tạo vị chua tự nhiên, còn hành lá, rau răm và chút gừng giúp nồi canh thơm hơn. Một số công thức gia đình còn kết hợp thêm cà chua để nước canh có vị ngọt và màu sắc bắt mắt.

Nguyên liệu

300g bắp bò.

2–3 quả khế chua.

1 quả cà chua.

1 củ hành tím.

1 nhánh gừng nhỏ.

Hành lá, rau răm.

1 quả ớt nếu thích ăn cay.

Nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu.

Một chút dầu ăn.

Cách nấu canh bắp bò nấu khế chua

Bắp bò rửa sạch, để ráo rồi cho vào ngăn đá một lúc cho thịt se lại. Cách này giúp miếng bắp bò dễ thái thật mỏng. Khi thái, cắt ngang thớ để thịt không bị dai. Đây cũng là cách được nhiều công thức canh bắp bò nấu khế áp dụng.

Ảnh minh họa

Khế rửa sạch, cắt bỏ phần diềm rồi thái lát mỏng hình ngôi sao. Nếu khế quá chua, có thể bóp nhẹ với một chút muối rồi rửa lại. Cà chua bổ múi cau, gừng thái sợi, hành lá và rau răm cắt nhỏ.

Phi thơm hành tím với một chút dầu ăn, cho cà chua vào đảo sơ để cà chua mềm và lên màu. Thêm khoảng 1–1,2 lít nước, cho gừng và khế vào đun sôi. Nêm trước một chút muối và hạt nêm để nước canh có vị chua thanh, mặn vừa.

Khi nước canh đã sôi và khế tiết ra vị chua, cho bắp bò thái mỏng vào. Dùng đũa đảo nhẹ để các lát thịt tách ra, nấu đến khi thịt vừa chín thì nêm lại bằng nước mắm và một chút tiêu. Không nên đun thịt bò quá lâu vì bắp bò thái mỏng sẽ dễ bị dai.

Cuối cùng cho hành lá, rau răm và vài lát ớt vào rồi tắt bếp. Múc canh ra bát khi còn nóng, phần khế hình ngôi sao nổi lên trên nhìn vừa đẹp mắt vừa khiến món canh có cảm giác rất “đưa cơm”. Cách nấu bắp bò với khế chua, hành lá và rau răm cũng là kiểu kết hợp đã xuất hiện trong nhiều công thức món ăn gia đình.

Muốn bắp bò mềm, ngon thì nhớ một mẹo

Ảnh minh họa

Quan trọng nhất là thái thịt thật mỏng và ngang thớ. Nếu miếng bắp bò quá dày, nấu nhanh sẽ khó mềm mà nấu lâu lại dễ dai. Với kiểu canh này, phần nước dùng nên được nấu cho khế ra vị trước, sau đó mới cho thịt bò vào ở bước cuối để thịt vừa chín tới.

Khế cũng không nên cho quá nhiều. Chỉ cần lượng vừa đủ để tạo vị chua thanh, nếu quá tay nồi canh sẽ gắt và át mất vị ngọt của bắp bò.

Bát canh này ăn nóng với cơm trắng rất hợp. Vị chua nhẹ của khế làm dịu cảm giác ngấy của những món thịt, trong khi bắp bò lại có độ ngọt và giòn nhẹ nên ăn mãi không thấy chán. Nếu muốn mâm cơm trọn vị hơn, có thể thêm một món rau xào tỏi và đĩa dưa chuột trộn chua ngọt là đủ.

Đôi khi chẳng cần nghĩ ra món gì quá cầu kỳ. Một miếng bắp bò quen thuộc, thêm vài quả khế chua ngoài chợ cũng có thể thành nồi canh khiến cả nhà đang ngán cơm lại muốn ăn thêm một bát.