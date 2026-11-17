Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải dùng đến những cách thức giống như thám tử để tìm hiểu chồng có phản bội mình hay không.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần rất tình cờ, khi tôi mượn điện thoại của chồng để chụp lại hóa đơn mua hàng. Trong lúc mở thư viện ảnh, tôi vô tình nhìn thấy một bức ảnh phong cảnh. Đó chỉ là một góc vườn chuối xanh um, phía xa có vài mái nhà thấp thoáng, chẳng có người nào xuất hiện, cũng không có chi tiết gì đặc biệt. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác cảnh vật này rất quen. Bức ảnh được chụp cách đây 3 ngày, vào đúng hôm mưa chồng tôi đi làm về muộn.

Tôi phóng to bức ảnh, nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn không nhớ ra mình đã từng thấy ở đâu. Chồng tôi vốn không có thói quen chụp ảnh phong cảnh, càng không phải người thích lưu giữ những khoảnh khắc vu vơ như vậy. Chính điều đó khiến tôi bắt đầu tò mò. Tôi không hỏi anh mà âm thầm để ý, cho đến một hôm đi qua con đường có vườn chuối khá rộng, tôi bỗng khựng lại. Cảnh vật trước mắt có gì đó giống bức ảnh trong điện thoại chồng.

Tôi ngước nhìn xung quanh và phát hiện phía đối diện có một nhà nghỉ. Từ vị trí này, nếu đứng ở tầng 3 nhìn qua cửa sổ, góc chụp sẽ bao quát đúng khoảng vườn chuối mà tôi vừa nhìn thấy. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi gần như chắc chắn chồng đã chụp bức ảnh đó từ căn phòng trong nhà nghỉ này.

Ảnh minh họa

Để kiểm chứng suy đoán, tôi thuê đúng căn phòng ở tầng 3, tìm đến cửa sổ và giơ điện thoại chụp xuống. Khi bức ảnh hiện lên, tôi lạnh cả người. Góc chụp, hàng chuối, mái nhà phía xa, tất cả đều giống hệt tấm ảnh trong máy chồng, gần như không có điểm nào khác biệt, chỉ khác hôm chồng tôi chụp thì trời mưa còn hôm tôi chụp thì trời nắng.

Tôi ngồi rất lâu trong căn phòng ấy, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Chồng tôi đến đây với ai? Người phụ nữ đó là ai? Họ đã gặp nhau bao nhiêu lần? Tôi không biết, nhưng trong suy nghĩ của mình, tôi không thể tìm được lý do bình thường nào khiến một người đàn ông có gia đình lại xuất hiện ở nhà nghỉ rồi chụp một bức ảnh như vậy, mà có lẽ là người phụ nữ kia chụp chứ chẳng phải chồng tôi.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là hiện tại tôi vẫn chưa có bằng chứng thực sự. Một bức ảnh phong cảnh không thể chứng minh anh ngoại tình. Nếu tôi hỏi thẳng, có lẽ anh sẽ phủ nhận, thậm chí còn trách tôi đa nghi, soi mói điện thoại. Tôi cũng sợ nếu làm lớn chuyện mà không có chứng cứ, người rơi vào thế bị động cuối cùng lại là mình.

Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn nấu cơm, chăm sóc gia đình nhưng trong lòng đã chẳng còn bình yên. Tôi muốn biết sự thật, nhưng cũng sợ phải đối diện với nó. Nếu chồng thực sự phản bội, liệu tôi có đủ can đảm để ly hôn? Còn nếu tiếp tục im lặng, tôi sẽ bị những suy đoán của mình nhấn chìm đến một lúc không thể chịu đựng được. Tôi nên làm thế nào đây?