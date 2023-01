Chị họ qua thăm nhà rồi trộm chiếc lắc 41 chỉ vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng Công an huyện vừa nhanh chóng làm rõ vụ trộm 41 chỉ vàng 18k xảy ra tại xã Vĩnh Thành. Nghi phạm là chị họ của bị hại.

Phạm Thị Triều.

Trước đó, ngày 26/01/2023, Công an huyện Châu Thành tiếp nhận tin tố giác của chị Phạm Thị Huỳnh Như (sinh năm 1998, trú tại ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành), vào sáng cùng ngày chị bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc lắc vàng 18k, trọng lượng 41 chỉ, trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng điều tra tổng hợp công an huyện nhanh chóng phối hợp với Công an xã Vĩnh Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ.

Qua đó, lực lượng Công an xác định nghi phạm là Phạm Thị Triều, sinh năm 1988, trú tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn (Triều là chị họ của Như), nên mời Triều về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Triều quanh co không thừa nhận, tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Triều đã khai nhận. Cụ thể, sau khi đến nhà cha ruột tại ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành chơi Tết, khoảng 9h ngày 26/01, Triều qua nhà Như chơi nhưng không có người trong nhà. Triều vào trong phòng phát hiện chiếc lắc vàng nên đã lấy trộm.

Do Triều đang trong thời gian nuôi con nhỏ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành cho gia đình bảo lãnh Triều để tiếp tục điều tra làm rõ./.