Làn da không chỉ là “tấm gương” phản chiếu sức khỏe mà còn ảnh hưởng lớn tới ngoại hình và sự tự tin của phụ nữ. Ở giai đoạn tiền mãn kinh, nhiều chị em phải đối mặt với tình trạng da sạm, nhăn, nhợt nhạt do suy giảm nội tiết, khí huyết kém, thiếu máu và thiếu sắt. Ngoài việc chăm sóc da từ bên ngoài, việc ăn uống đúng cách sẽ giúp cải thiện đáng kể. Chỉ cần bổ sung “2 thịt, 1 quả” sau đây, chị em có thể hỗ trợ khí huyết, làm da hồng hào và tươi trẻ hơn đấy!

1 loại quả "dưỡng nhan", bổ máu cho chị em

Đó là trái nhãn. Nhãn là loại quả quen thuộc nhưng ít ai biết đây lại là “thần dược” cho người thiếu máu, thiếu sắt. Thành phần của nhãn giúp tăng tổng hợp hemoglobin, cải thiện tuần hoàn máu, từ đó da dẻ trở nên hồng hào, tươi sáng.

Nhãn còn chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp da giảm sưng viêm, chậm hình thành nếp nhăn. Ăn nhãn đúng cách, với lượng vừa phải, sẽ góp phần trẻ hóa da, chống lão hóa.

Ngoài lợi ích làm đẹp, nhãn còn hỗ trợ tim mạch, lá lách, tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Đặc biệt, nhãn có tác dụng an thần, giúp thư giãn tinh thần, cải thiện giấc ngủ. Trong khi đây điều rất quan trọng cho phụ nữ tiền mãn kinh thường xuyên mất ngủ, dễ căng thẳng.

2 loại thịt cực tăng cường khí huyết, làm chậm lão hóa

Gan heo

Gan heo là “vũ khí” bổ khí huyết hàng đầu. Theo y học cổ truyền, gan heo có công dụng dưỡng huyết, bổ thị lực, cải thiện suy nhược. Y học hiện đại cũng chứng minh 100g gan heo chứa tới 12mg sắt, cao gấp nhiều lần so với các thực phẩm thông thường. Đây là nguồn bổ sung tuyệt vời cho chị em có làn da nhợt nhạt, hay chóng mặt, mệt mỏi.

Gan heo còn giàu vitamin A, C, selenium và collagen tự nhiên. Những dưỡng chất này không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn giúp da săn chắc, căng mịn, giảm nếp nhăn,. Đây là điều mà phụ nữ tiền mãn kinh luôn lo lắng.

Dù vậy, gan heo nên được chế biến sạch, nấu chín kỹ để tránh nhiễm ký sinh trùng. Mỗi tuần ăn 1-3 lần, không quá 300g là hợp lý.

Lòng đỏ trứng gà

Trứng vốn quen thuộc trong bữa ăn nhưng lòng đỏ mới là phần giàu dinh dưỡng giúp cải thiện khí huyết. Trong 100g lòng đỏ trứng gà có khoảng 7mg sắt, trong khi rất cần thiết cho phụ nữ, đặc biệt khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh dễ gặp thiếu máu.

Chưa kể, lòng đỏ chứa nhiều vitamin A, D, E, K, omega-3, lutein, zeaxanthin. Đây đều là những chất chống oxy hóa mạnh giúp làm chậm lão hóa da, tóc, thị lực. Nhờ đó, làn da không chỉ đều màu, hồng hào mà còn giảm nhăn, sáng khỏe hơn.

Tuy nhiên, chị em chỉ nên ăn tối đa 2 lòng đỏ/ngày và khoảng 5 lòng đỏ/tuần. Cách chế biến tốt nhất là luộc hoặc hấp để giữ dưỡng chất. Ngoài ra, lòng đỏ còn có thể dùng làm mặt nạ giúp cấp ẩm, làm mịn và sáng da.