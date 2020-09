Chỉ cần cắt cánh mũi để giữ vẻ đẹp thon gọn, không cần nâng mũi: Liệu bạn có phải đối tượng phù hợp?

Chiếc mũi được xem là trọng tâm của gương mặt. Một gương mặt xinh đẹp ắt hẳn không thể thiếu một chiếc mũi với đường nét thanh tú. Thế nên, làm đẹp cho chiếc mũi là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Không phải tự nhiên nhiều người lại đổ xô đi nâng mũi là vì thế. Nhất là khi chúng ta - những người châu Á đa số sở hữu mũi thấp, mũi có nhiều khuyết điểm...

Nhưng nếu bạn may mắn có được sống mũi cao nhưng vẫn không thấy hài lòng với vẻ đẹp của nó thì sao? Rất có thể chiếc mũi của bạn đang có một vài nhược điểm khác như lỗ mũi to, cánh mũi to bè. Trong những trường hợp đó, bạn không nhất thiết phải "đập đi xây lại" toàn bộ chiếc mũi. Nếu bạn đam mê tiểu phẫu, đam mê làm đẹp nhưng vẫn muốn giữ lại những nét tự nhiên vốn có thì rất có thể chỉ cần cắt cánh mũi thôi là đã xinh đẹp hơn gấp bội phần rồi.

BSCK thẩm mỹ Võ Thành Trung chia sẻ về phẫu thuật cắt cánh mũi.

Theo BSCK thẩm mỹ Võ Thành Trung (BS chuyên phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM), phẫu thuật cắt cánh mũi sẽ tác động trực tiếp đến vùng cánh mũi, tạo hình cho 2 cánh mũi thon gọn hơn. Cắt cánh mũi đặc biệt thích hợp với những chị em muốn có những nét đẹp mảnh mai, nhỏ nhắn trên gương mặt, loại trừ vẻ thô to của cánh mũi - thủ phạm khiến gương mặt mất đi sự cân đối, hài hòa.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết cắt cánh mũi có phải là thứ mình đang muốn tìm kiếm để thay đổi diện mạo của chiếc mũi ban đầu hay không, hãy cùng tìm hiểu kỹ qua những chia sẻ cơ bản, cực cần thiết trước khi làm của chuyên gia ngay dưới đây!

Cắt cánh mũi phù hợp với những đối tượng nào?

Theo BS Trung, cắt cánh mũi sẽ phù hợp với những đối tượng sau đây:

- Người có cánh mũi to, bè.

- Người có nhu cầu thu nhỏ cánh mũi để chiếc mũi được đẹp hơn.

- Người sở hữu sống mũi cao nhưng cánh mũi to, có nhu cầu khắc phục trường hợp này.



- Người muốn sở hữu dáng mũi thẩm mỹ, hài hòa với gương mặt hơn.

Quy trình cắt cánh mũi - Những bước cơ bản nhất

Cắt cánh mũi không quá phức tạp nhưng BS Trung khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cần đảm bảo các bước sau:

- Bác sĩ thăm khám và tư vấn để chọn cách cắt cánh mũi phù hợp với khuyết điểm của từng khách hàng.

- Xét nghiệm tổng quát để đảm bảo khách hàng đủ sức khỏe thực hiện ca phẫu thuật.

- Đo vẽ, xác định tỷ lệ để đảm bảo 2 bên cánh mũi cân đối sau khi thực hiện

- Sát khuẩn và gây tê vùng mũi giúp khách hàng dễ chịu, không cảm giác đau đớn trong suốt quá trình phẫu thuật.

- Tiến hành cắt cánh mũi.

- Khâu cố định vết thương - Kết thúc phẫu thuật.

- Hướng dẫn khách hàng cách chăm sóc hậu phẫu và thời gian tái khám, cắt chỉ.

Lưu ý khi thực hiện cắt cánh mũi

- Chọn địa chỉ thẩm mỹ uy tín, đáng tin cậy.

- Khâu chăm sóc hậu phẫu là rất quan trọng để quyết định kết quả thẩm mỹ.

- Chườm đá trong 2 ngày đầu sau phẫu thuật để giảm sưng, bầm.

- Vệ sinh vùng mặt nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh để vết khâu chóng lành.

- Ăn uống bình thường, chỉ kiêng những thức ăn đã có tiền sử dị ứng trước đó hoặc thức ăn lạ.

- Uống thuốc theo đơn và thực hiện tái khám theo yêu cầu của bác sĩ.

- Cắt chỉ sau phẫu thuật 7 ngày.

- Tránh các tác động mạnh vào mũi như sờ chạm, luyện tập thể dục, bơi lội, chạy bộ…

- Ăn đồ ăn có nhiều chất dinh dưỡng và vitamin để vết thương nhanh lành.

Chế độ chăm sóc sau khi thực hiện cắt cánh mũi

BS Trung khuyên nên có một chế độ chăm sóc đúng cách. Cụ thể:

- Tránh để nước tiếp xúc với đầu mũi sau khi phẫu thuật.

- Nếu cảm thấy đau nhức, chủ động hỏi ý kiến bác sĩ để uống thuốc giảm sưng đau.

- Tránh va chạm mạnh vào vùng vừa phẫu thuật.

- Tái khám cắt chỉ theo đúng lịch hẹn của bác sĩ.

- Để rút ngắn thời gian bình phục, bạn nên bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất có trong rau củ, trái cây vào thực đơn hàng ngày. Nên ăn uống bình thường, tránh kiêng khem quá mức.

- Uống nhiều nước mỗi ngày, tốt nhất bạn nên uống theo như cầu của cơ thể để rút ngắn thời gian bình phục của vết mổ.

Cắt cánh mũi có thể tiến hành cùng lúc với thu nhỏ đầu mũi không?

BS Trung khẳng định, cắt cánh mũi vẫn có thể tiến hành thu nhỏ đầu mũi cùng lúc. Đây là một tiểu phẫu nhẹ nhàng và không mất nhiều thời gian, bạn đã có thể sở hữu một đầu mũi đẹp, như ý và hài hòa với gương mặt.