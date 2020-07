Cô gái trẻ bị mụn trứng cá mủ dai dẳng, nguyên nhân có liên quan đến nâng mũi bằng đặt sụn silicon

Theo Ths.Bs Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E cho biết, khoa vừa tiếp nhận khám cho bệnh nhân nữ bị lộ sụn ở vùng mũi. Các bác sĩ đã buộc phải tháo sụn nhân tạo ở mũi của bệnh nhân để tránh vi khuẩn khu trú tại chỗ, lấy bỏ tổ chức viêm, bơm rửa sạch bằng dung dịch khử khuẩn. Vết thương được để thoáng để tiếp tục thoát dịch, sau đó được khâu lại sau 3 ngày.

cô gái tháo sụn mũi do nhiễm trùng

Đó là trường hợp bệnh nhân là P.T.T, một nhân viên văn phòng. Theo chia sẻ của bệnh nhân thì da mặt cô thường xuyên bị mụn trứng cá bọc. Vì có nhu cầu làm đẹp, cô đã đến một cơ sở và được nâng mũi bằng phương pháp đặt sụn silicon. Nhưng, khoảng 1 năm sau khi nâng mũi, cô thường bị mụn trứng cá mủ ở vùng sống mũi.

Dù đã đi trích rạch mủ, uống kháng sinh, nhưng mụn cứ hết lại lên, chảy dịch nhiều lần tại chỗ, tái phát khoảng 1 tháng/lần. Khối sưng đỏ kích thước khoảng 0,5cm tại vùng gốc mũi, ngoài ra không có biểu hiện gì khác thường (không sốt, không đau). Bệnh nhân đã đi khám và điều trị mụn trứng cá tại phòng khám tư nhân ròng rã 3 tháng mà không đỡ.

Sau đó bệnh nhân đến khám tại khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E. Ths.Bs Nguyễn Đình Minh, cho biết, bệnh nhân bị nhiễm trùng khoang đặt mũi do hậu quả của mụn trứng cá mủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị mụn trứng cá mủ tái đi tái lại. Bình thường nếu nhiễm trùng không thoát được mủ sẽ có hiện tượng sưng đỏ ở gốc mũi hoặc đầu mũi, nặng hơn thì sẽ chảy dịch qua vết mổ. Trường hợp này do có lỗ thoát dịch nên sau khi nặn dịch mủ, dùng kháng sinh sẽ đỡ tạm thời.

Theo bác sĩ Minh, nguyên nhân dẫn đến nhiễm trùng mũi là do vi khuẩn đưa từ ngoài vào lúc phẫu thuật. Có thể là do dụng cụ phẫu thuật, môi trường phẫu thuật không đảm bảo. Hay do các ổ nhiễm khuẩn lân cận đưa vi khuẩn vào khoang đặt mũi. Bệnh nhân từ mụn trứng cá biến chứng viêm mủ sâu dẫn đến nhiễm trùng mũi.

Phẫu thuật nâng mũi là phẫu thuật không khó, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng đặc biệt là nhiễm trùng. Quy trình vô trùng càng không đảm bảo, tỷ lệ nhiễm trùng càng tăng cao.Để tránh những biến chứng khi làm đẹp, chị em nên chọn các cơ sở có uy tín, phòng trường hợp xảy ra sự cố có thể được xử lý kịp thời. Các chất liệu sụn khi đặt vào cơ thể cũng cần được nhập khẩu chính hãng và có chứng nhận chất lượng của Bộ Y tế.