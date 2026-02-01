Chi 50 triệu lo Tết nhưng vẫn sợ thiếu, con dâu ra quyết định táo bạo khiến bố mẹ chồng không thể không gật đầu

Những ngày cuối tháng Chạp, không khí hân hoan hớn hở ngày Tết cận kề đang tưng bừng trên khắp nẻo đường và xen lẫn đâu đấy là nỗi lo của những nàng dâu.

50 triệu tiêu Tết

Hương và Khoa lấy nhau được 4 năm, đã quen với nếp sinh hoạt bên nhà chồng, nhưng cứ đến Tết là Hương lại thấy áp lực. Nhà Khoa có bố mẹ, ông bà còn khỏe, thêm 3 anh em trai, mỗi người một gia đình nhỏ. Cộng cả dâu rể, cháu chắt, ngày Tết trong nhà lúc nào cũng trên dưới 20 người.

Bố mẹ Khoa giữ nhiều truyền thống. Mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba hóa vàng, chưa kể trước Giao thừa, rằm tháng Chạp, rồi Tất niên. Bữa nào cũng đủ lễ, mà theo nếp cũ thì mỗi bữa cúng đều phải có 3 mâm cỗ.

Hương ngồi tính rất kỹ. Tiền thực phẩm là khoản nặng nhất: gà, thịt bò, giò chả, bánh chưng, rau củ, hoa quả, rượu, bánh kẹo. Riêng mấy ngày cao điểm, mỗi bữa cúng đã ngốn vài triệu. Rồi còn tiền biếu hai bên nội ngoại, tiền mừng tuổi cho trẻ con, tiền xông đất, tiền đi lại, tiền phát sinh cho khách khứa bất ngờ ghé chơi.

Khoa bảo Hương đừng quá căng thẳng, nhưng chính Khoa cũng hiểu, 50 triệu với một cái Tết như vậy không hề dư dả. Lương thưởng cuối năm của hai vợ chồng có hạn, sau Tết còn tiền học cho con, tiền sinh hoạt đầu năm. Hương không muốn vì Tết mà cả nhà bước vào năm mới với cảm giác hụt hơi.

Có những tối, Hương vừa nấu cơm vừa lẩm nhẩm cộng trừ. Giảm mâm cỗ thì sợ bố mẹ chồng không vui. Giữ nguyên thì lo vượt ngân sách. Cái khó của Hương không phải là không muốn chi, mà là làm sao chi cho hợp lý.

Ảnh minh họa

Giữ Tết trọn vẹn mà vẫn nhẹ gánh

Cuối cùng, Hương chọn cách nói chuyện thẳng thắn với Khoa, rồi cùng Khoa trao đổi nhẹ nhàng với bố mẹ, không phải để cắt bỏ truyền thống, mà để điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Một vài bữa cúng nhỏ được thống nhất gộp mâm, vẫn đủ lễ nhưng giản lược món. Thay vì mỗi mâm 7–8 món cầu kỳ, Hương chọn những món truyền thống nhưng dễ làm, dễ chia và có thể trữ sẵn từ trước Tết. Thực phẩm được lên danh sách mua theo đợt, tránh mua dồn dập rồi thừa mứa. Bánh kẹo cũng được chọn loại vừa phải, không chạy theo hình thức hay trend nọ trend kia.

Hương đề xuất phân công việc rõ ràng trong nhà. Mỗi người góp một tay, người nấu, người dọn, người trông trẻ. Không còn cảnh một mình con dâu tất bật từ sáng đến tối, khi việc nhà được chia sẻ, không khí Tết cũng nhẹ nhõm hơn.

Tiền mừng tuổi và biếu xén được tính toán trước, thống nhất mức chung, tránh so bì. Những buổi tụ họp được ưu tiên cho ăn uống quây quần hơn là phô trương mâm cao cỗ đầy. Bố mẹ Khoa ban đầu còn lưỡng lự, nhưng khi thấy các con đã chủ trương như thế, ông bà cũng muốn để con trai và con dâu tự lo xem thế nào nên đành gật đầu đồng ý.

Tết Nguyên Đán, suy cho cùng, không chỉ nằm ở số mâm cỗ hay số tiền chi ra mà ở cảm giác sum vầy. Khi truyền thống được giữ bằng sự linh hoạt, không bằng áp lực, thì Tết mới thật sự là Tết. Với Hương, 50 triệu không chỉ là một giới hạn tài chính, mà là cách để gia đình học cách cùng nhau sắp xếp, chia sẻ và bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhõm, đủ đầy theo một cách khác.