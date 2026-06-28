Chỉ 1 nhúm muối cũng đủ nâng tầm món trứng luộc quen thuộc

Luộc trứng là việc tưởng như đơn giản nhất trong bếp, nhưng lại thường xuyên "phản chủ": trứng nứt vỏ, lòng trắng tràn ra nồi, hoặc bóc xong thì sứt mẻ xấu xí. Tin tốt là bạn không cần kỹ thuật cầu kỳ nào cả chỉ một nhúm muối nhỏ trong nồi nước cũng đủ tạo ra khác biệt rõ rệt.

Nghe có vẻ đơn giản quá mức, nhưng mẹo này không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà còn có cơ sở khoa học khá thuyết phục.

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Giảm nguy cơ trứng nứt khi luộc

Nguyên nhân phổ biến khiến trứng bị nứt là sốc nhiệt: trứng lạnh gặp nước sôi đột ngột, lớp vỏ và phần bên trong giãn nở không đồng đều.

Khi thêm muối vào nước, quá trình truyền nhiệt diễn ra ổn định hơn, giúp giảm bớt "áp lực" lên vỏ trứng. Nhờ đó, trứng ít bị nứt vỡ ngay từ khi bắt đầu sôi, giữ được hình dáng đẹp hơn sau khi luộc.

Nếu có nứt nhẹ, muối giúp "chữa cháy" ngay lập tức

Trong trường hợp trứng vẫn bị rạn vỏ, nước muối nóng sẽ giúp lòng trắng đông lại nhanh hơn.

Protein trong trứng gặp nhiệt và môi trường muối sẽ kết tủa nhanh, tạo thành lớp "bịt kín" tự nhiên ngay chỗ nứt. Điều này hạn chế tối đa việc lòng trắng trào ra ngoài, giữ trứng vẫn gọn gàng và không bị mất nhiều chất.

Bóc vỏ dễ hơn, không còn ám ảnh "trứng nát"

Một trong những phiền toái lớn nhất khi ăn trứng luộc là bóc vỏ khó, đặc biệt với trứng tươi.

Muối trong nước luộc giúp lớp màng mỏng giữa vỏ và lòng trắng tách ra dễ hơn. Khi kết hợp thêm bước ngâm nước lạnh sau khi luộc, vỏ trứng sẽ bong ra nhanh, hạn chế tình trạng dính sát hay làm rách bề mặt trứng.

Trứng có vị "đậm" hơn dù không nêm nếm

Dù vỏ trứng khá kín, quá trình luộc vẫn có thể cho phép một lượng rất nhỏ khoáng chất từ môi trường nước tác động đến cấu trúc bên trong.

Kết quả là trứng có vị đậm đà hơn nhẹ nhàng so với luộc bằng nước thường — một thay đổi tinh tế nhưng đủ để nhiều người nhận ra khi ăn trực tiếp mà không cần chấm thêm gia vị.

Giảm mùi tanh nhẹ, trứng thơm hơn

Muối còn giúp hạn chế mùi tanh thường gặp ở trứng, đặc biệt là trứng để lâu ngày.

Ngoài ra, nước muối cũng góp phần làm sạch bề mặt vỏ trứng tốt hơn, giúp món ăn sau khi luộc có mùi dễ chịu và "sạch" hơn rõ rệt.

Ảnh minh họa

Cách luộc trứng ngon

Bạn không cần dùng quá nhiều muối. Chỉ khoảng 1-2 thìa cà phê cho một nồi nước là đủ.

Cho muối ngay từ khi nước còn lạnh.

Thả trứng vào rồi đun lên từ từ để tránh sốc nhiệt.

Sau khi trứng chín, vớt ra và ngâm ngay vào nước lạnh vài phút để dễ bóc vỏ hơn.

Một nhúm muối nhỏ tưởng chừng vô nghĩa lại có thể giải quyết gần như toàn bộ "rắc rối kinh điển" khi luộc trứng: nứt vỏ, bóc khó, trứng xấu và kém ngon.

Đôi khi, nâng cấp một món ăn quen thuộc không nằm ở kỹ thuật phức tạp — mà chỉ ở một thay đổi rất nhỏ trong thói quen nấu nướng. Nếu chưa từng thử, lần tới khi luộc trứng, bạn có thể bắt đầu bằng đúng… một nhúm muối.