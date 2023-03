Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Bị cắt bỏ khỏi show vì không có danh hiệu, vừa làm Á hậu thì được mời ngồi ghế nóng

Chế Nguyễn Quỳnh Châu thẳng thắn cho biết trước đây cô đã bị cắt bỏ khỏi show thực tế vì không có danh hiệu, lại càng không nổi tiếng đúng như ý muốn phía sản xuất cần.

Vừa đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong show thực tế Miss International Queen Vietnam 2023, Chế Nguyễn Quỳnh Châu lại tất bật quảng bá cho bộ phim mới mang tên Mặt trời mùa đông.

Á hậu của Miss Grand Vietnam 2022 cho biết, không còn giữ hình tượng xinh đẹp, sang chảnh như ở các thảm đỏ sự kiện, lần này Quỳnh Châu sẽ vào vai cô gái nghèo, phải làm công việc chân tay vất vả. Ngoài ra, cô còn có cơ hội "cạnh tranh" diễn xuất với những đồng nghiệp như Steven Nguyễn, Quỳnh Lương, Trình Mỹ Duyên và Yeye Nhật Hạ.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tái xuất phim ảnh với vai diễn Thảo An trong "Mặt trời mùa đông". Ảnh: NVCC

Bị cắt bỏ khỏi show vì không có danh hiệu, vừa làm Á hậu thì được mời ngồi ghế nóng

- Cơ duyên nào giúp Quỳnh Châu nhận vai ở bộ phim đang thu hút nhiều sự chú ý "Mặt trời mùa đông"?

Phim này quay trong khoảng thời gian rất dài, từ trước khi tôi trở thành Á hậu tại Miss Grand Vietnam 2022 nữa. Mọi người hay đùa rằng Quỳnh Châu đóng phim xong rồi đi thi Hoa hậu, đi thi về có giải mà phim vẫn chưa phát. Đến giờ, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa và xử lý hậu kỳ chỉn chu, bộ phim mới chính thức ra mắt.

Như mọi người thôi, tôi cũng casting cho dự án. Người anh làm sản xuất của phim đã đề xuất tôi đóng vai cô gái nghèo Thảo An. Sau đó, đạo diễn Trần Bửu Lộc đã đồng ý. Tuy nhiên, ban đầu mọi người lo lắng lắm, sợ tôi không chịu đóng vai con nhà nghèo. Do trước đó tôi làm người mẫu, toàn mặc đồ kiểu thời trang, sang chảnh. Mọi người cứ lo tôi ngại phá vỡ hình tượng nên đi hỏi tôi hoài à.

Nhưng mà thực sự thì tôi thích lắm, lúc biết tạo hình nhân vật Thảo An gắn liền với sự lam lũ, nghèo khó, người còn tanh mùi cá thì tôi hài lòng vô cùng.

Sau này khi làm nghề được 5 năm, 10 năm, tôi nhìn lại hành trình riêng của mình tôi thấy mình có rất nhiều Quỳnh Châu, rất nhiều tạo hình, không đóng khung trong hình tượng mặc đẹp suốt như vậy. Đây là cơ hội vô cùng quý báu. Có Thảo An trong hành trình diễn xuất khi nhìn lại tôi sẽ nhớ hoài những khoảnh khắc cùng ekip. Tôi rất may mắn khi có cơ hội thay đổi tạo hình, không bị đóng khung trong bất kì nhân vật nào cả.

Tạo hình của Quỳnh Châu là cô gái quê gắn liền với làng chài. Ảnh: ĐPCC

- Từ sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, tôi thấy là khán giả dường như nhớ đến bạn với hình ảnh Á hậu hơn là diễn viên đấy. Bạn có biết đến điều này không?

Điều này thì đúng rồi. Thiệt sự thì trong suốt 6 năm qua, tôi không có thi nhan sắc nào hết mà chỉ tập trung cho các công việc MC, diễn viên, người mẫu. Đến năm vừa rồi, khi đi thi Miss Grand Vietnam 2022, Quỳnh Châu được giải và tạo ấn tượng cho khán giả về một "beauty queen". Nếu mình có danh hiệu rồi thì bây giờ giữ gìn nó để phát triển bản thân tốt hơn.

Danh hiệu cũng hỗ trợ cho công việc nhiều lắm. Hy vọng là khán giả không chỉ nhớ tới Quỳnh Châu với hình ảnh Á hậu đâu, tôi cũng mong được ghi nhận trong lĩnh vực phim ảnh nữa.

- Nhiều người vẫn nói Hoa hậu không phải là cái nghề, muốn sống lâu trong showbiz thì các người đẹp cần có công việc cụ thể, chẳng hạn như diễn viên, MC, ca sĩ. Quỳnh Châu có đồng tình với quan điểm này không?

Thật sự thì tôi chỉ là người mới vào nghề thôi, tôi rất trân trọng những bình luận khen chê mà khán giả dành cho mình. Còn bàn luận thì tức là còn quan tâm, nếu mọi người không thèm nói gì về mình luôn thì mới buồn. Mọi người có chê bai thế nào đi nữa, mình cũng nghiêm túc nhìn nhận để sửa đổi.

Với tôi, chuyện chê bai không phải là điều gì quá lớn để tinh thần bị ảnh hưởng, ngược lại, nó là động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Tôi biết cũng có nhiều người, họ có khuyết điểm đấy nhưng do chẳng ai nói gì nên họ không biết làm sao để sửa. Nên mỗi lần đóng xong 1 phim, tôi cứ đi theo các anh chị đạo diễn và sản xuất để hỏi rằng như thế đã được chưa.

Quỳnh Châu cho biết cô thích thú với tạo hình cô gái nghèo và không sợ hình ảnh Á hậu sang chảnh bị ảnh hưởng. Ảnh: ĐPCC

Còn việc khán giả nói Hoa hậu - Á hậu không phải là nghề thì cũng có ý đúng. Trước giờ, tôi vẫn hoạt động với vai trò MC - người mẫu - diễn viên, bây giờ có danh hiệu rồi thì vẫn y chang như thế. Còn hiện tại, vì vẫn đang là Á hậu đương nhiệm nên tôi cố gắng làm tốt vai trò này. Dẫu vậy, tôi đang cân bằng giữa vai trò Á hậu với các công việc còn lại, đôi khi có những lịch trình sẽ bị ảnh hưởng. Tôi hy vọng dù ở vai trò nào thì mọi người cũng ủng hộ Quỳnh Châu.

- Sau khi giành giải Á hậu, công việc của Quỳnh Châu có tốt hơn không? Chẳng hạn bạn nhận được nhiều lời mời đóng phim, làm MC hơn?

Đúng là tốt hơn thật đó. Có chuyện này tôi cũng hay kể, trước khi đoạt giải, tôi từng được đề xuất vào một chương trình giải trí với vai trò mentor, tuy nhiên, vì tôi không có danh hiệu gì cả nên cuối cùng nhà sản xuất đã cắt tôi ra. Sau khi có danh hiệu Á hậu, tôi nhận cuộc gọi liền, mọi người mời tôi vào chương trình khác với vai trò mentor luôn.

Tôi đã đợi vai trò này bao nhiêu năm, 7-8 năm làm nghề trôi qua mà đợi hoài không được. Vì tôi không đủ điều kiện để mọi người đưa mình vào vị trí đó. Còn kinh nghiệm thì rõ ràng mình làm nghề bao lâu, mọi người biết mình thế nào mà. Mọi người thương lắm, muốn đưa tôi vào chương trình lắm mà không được.

Rồi cơ hội đến, tôi chụp ngay. Tối hôm nay đoạt giải, qua ngày hôm sau tôi nhận làm mentor chương trình Miss International Queen Vietnam 2023 luôn. Tôi hiểu được chuyện nếu bản thân đáp ứng được điều mà thị trường cần thì sẽ có cơ hội làm việc lớn hơn.

Tôi nghĩ câu chuyện liên quan đến Huỳnh My sẽ bị cắt, nào ngờ nó vẫn xuất hiện

- Trong chương trình Miss International Queen Vietnam 2023, Quỳnh Châu đã bị Huỳnh My nhắc chuyện chưa đi thi quốc tế bao giờ. Vào thời điểm Huỳnh My nói điều này, Quỳnh Châu có bị sốc không?

Nếu xem qua chương trình, mọi người có thể thấy phản ứng và cảm xúc của tôi ngay lúc đó. Sau đó, tôi đi họp báo của Hòa Minzy thì ai cũng chạy đến hỏi: Có sao không? Có buồn không? Đừng có buồn vì chuyện đó nữa nha.

Rất nhiều đồng nghiệp đã hỏi han, động viên Quỳnh Châu sau khi cô bị mỉa mai vì chưa từng đi thi nhan sắc ở đấu trường quốc tế. Ảnh: NVCC

Thực sự thì chuyện như thế cũng xảy đến rồi, nếu nghĩ một cách tích cực thì rõ ràng, câu nói đó đã được viral, tôi lại được khán giả biết đến nhiều hơn. Nhiều khi khán giả xem còn thấy mắc cười nữa đó. Tôi nhớ hoài luôn, trên mạng xã hội còn có video luận giải lá số của Á hậu chưa từng thi quốc tế - Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Tôi thấy nó vui mà, nếu nghĩ mọi chuyện theo hướng này thì bản thân cũng tích cực hơn, mình sẽ hòa vào đó để đùa giỡn cùng mọi người.

Biết đâu, đó lại là 1 mệnh đề giúp cho mình có thêm động lực. Rồi những ngày kế tiếp, tôi sẽ điền vào nội dung: Trong sự nghiệp, có thể Quỳnh Châu chưa từng được thi quốc tế nhưng chỉ cần ở Việt Nam thôi, Quỳnh Châu đã làm được nhiều điều ý nghĩa hơn cả việc xuất hiện trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

- Lúc ghi hình chương trình này, Quỳnh Châu có nghĩ tới tình huống câu chuyện liên quan đến Huỳnh My lại làm bùng nổ truyền thông không?

Lúc ghi hình xong, tôi nghĩ chương trình sẽ cắt đoạn đó. Tôi không hề nghĩ đến chuyện chương trình để đoạn này. Tôi có hơi bất ngờ.

Cũng có nhiều người hỏi tôi rằng có cảm thấy tiếc không khi suốt một thời gian dài không thi nhan sắc, phải đến khi Miss Grand Vietnam 2022 được tổ chức thì mới đăng ký tham gia. Tôi nghĩ cái gì đến với mình cũng có cái duyên.

Quỳnh Châu cho biết cô từng nghĩ rằng đoạn đối đáp với thí sinh Huỳnh My sẽ bị cắt bỏ khỏi chương trình. Ảnh: NVCC

Suốt mấy năm qua, tôi đi đóng phim, làm MC, làm người mẫu cũng đủ sống, tuy không kiếm được quá nhiều tiền nhưng cũng chẳng lo lắn nhiều. Tôi chưa từng nghĩ đến ngày nọ mình làm Á hậu. Tất nhiên, sau đó thì công việc và cuộc sống của tôi có nhiều sự thay đổi. Mọi thứ tới như vậy, là duyên thôi, chứ không phải chiến lược gì đâu.

- Cũng xoay quanh chương trình thực tế này, tôi thấy trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về Quỳnh Châu. Có người nhận xét bạn rất khéo léo nhưng cũng có người cho rằng bạn hơi hiền. Bạn nghĩ sao về điều này?

Gần đây nhất thì mọi người tranh cãi chuyện tôi đưa thí sinh mạnh của đội vào vòng loại, sau đó thì thí sinh này đã phải ra về. Tất cả những quan điểm về show thực tế đều đã được Quỳnh Châu thể hiện trong chương trình rồi. Điều gì muốn nói, tôi cũng nói thẳng ra. Bây giờ cũng xong hết, chương trình chiếu lên sẽ không tránh được chuyện khán giả tranh luận qua lại.

Có người thích, có người không thích mình. Nhưng mình phải tôn trọng thôi. Vì như vậy mới tạo nên sự kịch tính và theo dõi nhiều hơn. Làm chương trình mà không tạo ra sự tranh luận, tôi cho rằng cũng chưa chắc đã tốt.

Còn việc khán giả bình luận tiêu cực, tôi xin nhận hết. Tôi xem đó là động lực để mình cố gắng thay đổi, phát triển bản thân. Nếu hỏi tôi có buồn không thì cũng khó trả lời quá. Vì trước đây tôi từng tham gia các chương trình như Vietnam's Next Top Model, Vietnam Why Not, tôi quá quen với tranh cãi rồi. Thích hay không thích thì cũng đã vậy rồi, miễn Quỳnh Châu vẫn luôn là Quỳnh Châu. Từ 2014 - thời điểm mới vào nghề cho đến giờ, mọi người theo dõi cả hành trình sẽ biết là tôi có diễn hay không mà!

- Quỳnh Châu "đóng vai" gì trong chương trình này? Có phải bạn là "Hoa hậu thân thiện" không?

Đây là show thực tế mà, cá tính mình như thế nào thì lên chương trình sẽ là như thế. Tôi bắt đầu được biết đến từ chương trình Vietnam's Next Top Model, chị cũng biết là show đó ồn ào và lắm thị phi như thế nào mà, thế nhưng tôi có nổi tiếng lên được nhờ Vietnam's Next Top Model đâu. Có nghĩ là tôi không diễn.

Cái này không phải đóng vai hay gì đâu, có thế nào thì thể hiện như vậy thôi.

- Xin cảm ơn Chế Nguyễn Quỳnh Châu vì đã dành thời gian chia sẻ!