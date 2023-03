Chế Nguyễn Quỳnh Châu hé lộ hậu trường thực tế sau khi bị thí sinh Hoa hậu Chuyển giới "mỉa mai"

Sau khi tập 3 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 lên sóng, không ít khán giả bức xúc trước thái độ của Lý Huỳnh My (đội HLV Thủy Tiên). Thí sinh này cho biết cô tự cảm thấy bản thân có nhan sắc như Hoa hậu, trách ekip trang điểm cho mình không phù hợp nên việc bị loại là không công bằng.

Thấy phản ứng của Huỳnh My, HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho rằng thí sinh nên có thái độ tôn trọng ekip, còn lấy ví dụ về việc những đại diện quốc gia đi thi quốc tế cần phải biết tự trang điểm. Thế nhưng Huỳnh My bật lại cả đàn chị Á hậu, hỏi rằng liệu Quỳnh Châu "đã được đi thi quốc tế chưa".

Quỳnh Châu ngỡ ngàng khi thấy thái độ của Huỳnh My (Ảnh: BTC)

Liên hệ với Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sau khi đụng phải thí sinh có thái độ không tôn trọng giám khảo, còn bị đụng chạm chuyện chưa được đi thi quốc tế, cô chia sẻ: "Thật sự lúc đó Châu thấy thương My nhiều hơn là thấy trách. Vì Châu không biết bạn có chịu nhiều uất ức ở ngoài không mà khiến bạn thể hiện như vậy. Đó là lý do Châu im lặng không phản kháng gì. Châu nghĩ nói lời tổn thương không phải là cách để làm bạn hiểu. Nếu làm lại thì Châu vẫn chọn im lặng".

Khi được hỏi liệu có nhận được lời xin lỗi từ Huỳnh My sau cuộc tranh cãi trong phòng loại, Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ câu chuyện hậu trường: "Quay xong tập đó thì My đã bỏ ra khỏi set. Nhưng khi Châu ra ngoài đầu đường đợi xe thì có gặp My đứng đó. My có hỏi Châu là: 'Ê nãy tui nói vậy bà có buồn không?', Châu có trả lời: 'Buồn chứ sao không bà'. Rồi cả hai không nói gì với nhau nữa".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ Huỳnh My hỏi cô có buồn không vì những lời nói của mình (Ảnh: NVCC)

Trước những ý kiến cho rằng Chế Nguyễn Quỳnh Châu quá "hiền" khi không có những đáp trả gắt hơn với Huỳnh My, Á hậu giãi bày: "Vốn dĩ Châu ở ngoài đời cũng như vậy, Châu không chọn tranh cãi là giải pháp. Không có nghĩa là mình bị tổn thương rồi thì lại tìm cách tổn thương người khác ngược lại, cuối cùng kết quả là 2 người buồn. Châu nghĩ vì mình im lặng nên khi ra về My mới hỏi Châu có buồn không, My hiểu được là được rồi. Sự im lặng đó đã tạo ra kết quả".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho rằng sự im lặng của cô đã tạo nên kết quả (Ảnh: NVCC)

Nhắc đến những bình luận của ekip trên MXH cho rằng Huỳnh My trong lúc ghi hình còn có những phản ứng dữ dội hơn, Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ: "Châu chỉ biết những gì diễn ra trong phòng loại là thái độ bạn như thế. Ở những cảnh còn lại thì Châu không biết, vì My không trong đội Châu nên Châu cũng không có cơ hội tiếp xúc với bạn nhiều".

Quỳnh Châu còn tiết lộ về phản ứng của Á hậu Thủy Tiên - HLV của Huỳnh My cũng như Dược sĩ Tiến và Hương Giang đằng sau hậu trường về thí sinh gây tranh cãi này: "Khi quay xong Châu đưa Hà Đan (thí sinh đội Thủy Tiên - PV) về và Châu có nói với Tiên. Châu nghĩ Tiên cũng đồng ý với quyết định loại Huỳnh My của Châu. Còn chị Giang có quay sang nói với anh Tiến là: 'Hôm vòng loại em đã có một cái linh cảm, nhưng anh chọn bạn vào em vẫn tôn trọng. Và em thấy linh cảm này đúng'".