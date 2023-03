Chế Nguyễn Quỳnh Châu sau khi bị Huỳnh My thái độ trên show: Buồn, nhưng thương My vì không biết bạn có uẩn ức gì không?

Mới đây, tập 3 Hoa hậu chuyển giới (MIQVN2023) đã chính thức lên sóng và thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ với màn tranh cãi tay đôi của thí sinh Huỳnh My với HLV Quỳnh Châu.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh đoạn hội thoại của cả hai. Là người trong cuộc, Quỳnh Châu cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Chia sẻ về những ồn ào trong tập 3, Quỳnh Châu cho biết cô buồn nhưng thấy thương Huỳnh My nhiều hơn.

Trước khi tập 3 lên sóng, Châu có lường trước được việc màn đối đáp của mình và Huỳnh My sẽ gây bão truyền thông như vậy không?

Thật sự Châu không nghĩ câu chuyện này sẽ gây bão bởi vì lúc đó trên set Châu chỉ giải quyết, ứng xử theo diễn biến câu chuyện.

Nói thật nhé, cảm xúc của Châu lúc đó thế nào, bạn có cảm thấy tổn thương?

Thật ra lúc đó Châu thấy thương My nhiều hơn, bởi vì Châu nghĩ không biết bạn có uẩn ức gì bên trong hay không? Còn nói có buồn không thì thật ra cũng có, nhưng Châu luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất. Chuyện cũng đã qua rồi, mong mọi người cũng đừng gay gắt quá với My.

Nhiều ý kiến nhận xét rằng Châu đã quá hiền trong tình huống đó với vai trò là 1 HLV. Châu nghĩ sao về nhận xét này?

Vốn dĩ Châu ở ngoài đời cũng như vậy, Châu không chọn tranh cãi là giải pháp. Không có nghĩa là mình bị tổn thương rồi thì lại tìm cách tổn thương ngược lại, cuối cùng kết quả là 2 người buồn.

Châu nghĩ vì mình im lặng nên khi ra về My mới hỏi Châu có buồn không, My hiểu được là được rồi, nghĩa là sự im lặng đó tạo ra kết quả.

Sau set quay ngày hôm đó, Châu và My có trò chuyện gì với nhau không?

Như đã chia sẻ trước đó, sau khi quay xong tập đó, lúc Châu đi ra thì My đã bỏ ra khỏi set, lúc Châu ra ngoài đầu đường thì thấy My đứng đó, và My có nói là : Ê nãy tui nói vậy bà có buồn không ? Châu có trả lời là : Buồn chứ sao không bà, rồi cả hai không nói gì với nhau nữa.

Bạn nhận xét Huỳnh My ở ngoài đời là 1 cô gái như thế nào, có giống như những gì My thể hiện trên show?

Thật ra lúc vào vòng loại đó là lần đầu tiên Châu tiếp xúc với My luôn vì do My ở đội khác, quá trình quay hình tụi mình không có gặp gỡ nhau ở ngoài nên Châu cũng không thể đưa ra nhận xét.

Nhiều ý kiến cho rằng My là nhân tố hút truyền thông và việc loại My khiến chương trình sẽ mất nhiệt. Quan điểm của Châu về ý kiến này?

Với quan điểm của Châu ở vòng loại, Châu loại người cần loại thôi. Và với thái độ của My lúc đó mà Châu vẫn giữ lại vì để tạo drama cho chương trình thì sẽ sai với quan điểm làm nghề của Châu. Đồng hành cùng MIQVN năm nay, Châu thấy chất lượng thí sinh rất tốt nên sự giỏi giang xinh đẹp của các bạn thí sinh và năng lượng tích cực họ mang lại hoàn toàn sẽ là yếu tố thu hút khán giả chứ không phải drama.

Bạn có nhắn nhủ gì dành cho Huỳnh My không?

Những gì cần nói Châu cũng đã nói rồi.

Quyết định cứu đội của Mai Ngô được cư dân mạng đánh giá là hơi cảm tính và nặng yếu tố "người nhà". Châu nghĩ sao về điều này?

Châu với Mai có bênh nhau thì cũng dễ hiểu thôi mà, nhưng với Châu lúc đó là vì Châu đánh giá Mai sẽ là đội dễ có chiến thắng cho các tập sau, Châu cứu Mai trước, hi vọng tới lúc đó Mai sẽ cứu Châu.

"Dì Dung" đã bình luận icon tim dưới đề xuất cử Châu đi thi quốc tế. Còn Châu, nếu có cơ hội bạn sẵn sàng thử thách không?

Châu luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều đến với bản thân mình. Trước mắt thì Châu tập trung làm tốt tất cả những nhiệm vụ được giao, Việt Nam hay quốc tế gì thì cứ làm tốt cái mình có đã, mình làm ở Việt Nam mà tinh thần quốc tế là cũng chất lượng rồi đúng không? (cười - pv).

Xin cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Châu.