Che giấu thông tin con gái về từ tâm dịch Vũ Hán, người đàn ông khiến gia đình mình bị nhiễm virus COVID-19 và hơn 1700 người sống xung quanh bị cách ly

Trang The Paper đưa tin ngày 17/2, Viện kiểm sát huyện Tứ, tỉnh An Huy đang can thiệp một vụ án gây nguy hiểm cho cộng đồng. Một người đàn ông họ Vương đã che giấu việc con gái trở về từ tâm dịch Vũ Hán. Được biết, vụ án này là 1 trong 7 vụ án hình sự liên quan đến dịch virus Covid-19 mà viện kiểm sát này đang giám sát.

Ngày 22/1, ông Vương đến ga đường sắt ở Tô Châu rước con gái vừa trở về từ Vũ Hán. Dù biết phải báo cáo với chính quyền nhưng ông và gia đình quyết định giấu nhẹm đi. Trong thời gian này, cô gái và người thân đã ra ngoài gặp gỡ họ hàng và bạn bè, mua sắm và làm việc như bình thường.

Ngày 5/2, khi một nhân viên y tế phát hiện lịch trình trước đó của con gái ông Vương, đã đến nhà tìm hiểu, ông Vương vẫn từ chối báo cáo tình hình.

Đến ngày 7/2, vợ và con gái nhỏ của ông xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus COVID-19. Lúc này ông mới liên hệ đến cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ.

Sau khi gia đình ông Vương bị xác nhận nhiễm virus COVID-19, hơn 1700 người sống xung quanh đã được cách ly. (Ảnh minh họa).

Ngày 9/2, 2 người thân của ông Vương được chẩn đoán đã nhiễm căn bệnh viêm phổi nguy hiểm kia. Vì không áp dụng các biện pháp cách ly người trở về từ Vũ Hán trong nhiều ngày, cô gái còn đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người dẫn đến tình trạng hơn 1700 người trong khu dân cư cô sống đã bị cách ly hoàn toàn. Đã có 400 nhân viên y tế được cử đến đây làm việc.

Ngày 10/2, cảnh sát huyện Tứ, tỉnh An Huy đã đưa quyết định điều tra ông Vương với tội danh che giấu, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tuy nhiên vì ông cũng đã bị chẩn đoán bị viêm phổi do virus COVID-19 không triệu chứng nên đã được tại ngoại vào ngày 11/2.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc.

Nguồn: The Paper

