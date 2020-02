Game online phát triển vượt bậc khi hàng trăm triệu người bị cách ly tại nhà suốt mùa dịch: Từ thanh niên đến người lớn tuổi đều mê mẩn

Khi dịch virus COVID-19 lan rộng, chính phủ Trung Quốc "đóng cửa" thành phố Vũ Hán và nhiều nơi khác khiến các doanh nghiệp ngành bán lẻ và ăn uống rơi vào tình trạng ảm đạm, sự kiện giải trí đều bị hoãn lại. Hàng trăm triệu người bị "mắc kẹt" ở nhà và không làm gì cả. Vì thế, đa số đều bắt đầu chơi các trò chơi trực tuyến để giết thời gian.

Trung Quốc là thị trường trò chơi điện tử lớn nhất thế giới và kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán là thời gian cao điểm, đạt số lượng người dùng cao nhất.

Khi hầu hết các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch viêm phổi thì ngành công nghiệp trò chơi điện tử "hưởng lợi" rất nhiều. (Ảnh minh họa).

Theo thống kê từ Niko Partners, một công ty tư vấn nghiên cứu thị trường game online Châu Á, trò chơi Honor of Kings của Tencent đã đạt mức kỉ lục vào ngày 30/1. So với năm 2019, lượt tải xuống của trò chơi này tăng 27,5% và doanh thu tăng 12,1%. Niko tin rằng, hiện tượng này là do ảnh hưởng của virus COVID-19, nhiều người ở nhà hơn, không đi du lịch và tham gia các hoạt động xã hội nên họ có nhiều thời gian chơi game. Niko cũng đã tính toán, tăng trưởng của trò chơi sẽ tiếp tục tăng do kỳ nghỉ kéo dài và lệnh cấm du lịch.

Số lượng người xem trực tiếp các ván game PUBG, Liên Minh Huyền Thoại,... cũng cao hơn so với các năm trước. Trên nền tảng phát sóng trực tuyến tại Trung Quốc đại lục, các trò chơi "Fighting Fish", "Glory of the King" đã ghi nhận 63 triệu lượt xem, vượt xa con số 31,7 triệu của năm ngoái.

Các con đường trong thành phố đã bị chặn hoàn toàn, mọi người phải mang khẩu trang và kính bảo hộ mỗi khi ra ngoài. Do đó, trò chơi trực tuyến đã trở thành công cụ kết nối giữa mọi người. "Chúng tôi hầu như ở nhà và đề tài nói chuyện sẽ rất hạn chế. Nhưng khi cùng chơi game với nhau, sẽ có nhiều vấn đề phát sinh hơn. Đây là cách tốt để duy trì kết nối với nhau", cô thư ký Vương Giai Tuệ chia sẻ suy nghĩ khi được nghỉ làm trong 1 thời gian dài. Vì dự định về quê 1 tuần nên cô chỉ mang theo điện thoại di động. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lại được kéo dài bất ngờ, cô đành giết thời gian bằng các trò chơi trên điện thoại.

Còn với anh thợ xây Dương Triển Siêu, sau khi trở về quê nhà ở Quảng Đông, anh đã bị "cách ly" 2 tuần tại nhà. Anh tâm sự: "Chúng tôi thường về nhà đón năm mới cùng bố mẹ, nhưng do dịch bùng phát, chúng tôi gần như phải ở trong nhà suốt ngày. Cứ tối đến là tôi hẹn bạn bè lên mạng và đăng nhập vào game chơi cùng nhau".

Những ngày thành phố bị "phong tỏa", số người chơi trò chơi điện tử đã tăng vọt.

Với nhiều người lớn tuổi, đây cũng là lần đầu tiên họ biết đến các trò chơi trực tuyến. Dì Hoàng sống ở thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc năm nay 60 tuổi và chưa từng chơi các trò chơi trực tuyến trước đây. Sau khi dịch virus bùng phát dì Hoàng đã học cách chơi mạt chược trực tuyến. Hằng ngày, sau bữa trưa, cô đều tập trung người thân cùng chơi mạt chược trực tuyến "từ xa" với mình.

Được biết, không ít người đã "sống" cùng trò chơi điện tử trong mùa dịch, cứ ngủ dậy là chơi game, đói sẽ kiếm gì đó có sẵn trong nhà để ăn, sau đó lại tiếp tục chơi game, chơi mệt rồi sẽ đi ngủ.

Các trò chơi có thể giúp "đánh lạc hướng", duy trì tinh thần của nhiều người, khiến họ không còn nghĩ nhiều đến sự lây lan của dịch virus COVID-19 nhưng nếu kéo dài sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường.

Nguồn: QQ News, CUP

>> Làm ngay bài trắc nghiệm để xem bạn đã hiểu đúng về virus corona chưa nhé! Ngoài ra còn rất nhiều bài test bổ ích để bạn nâng cao kiến thức về phòng chống virus corona tại đây.