Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục tăng cao, cảm giác chán ăn cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Nhiều người cho biết dù mâm cơm có đầy đủ thịt cá nhưng vẫn không cảm thấy ngon miệng như những thời điểm khác trong năm. Đây là hiện tượng khá phổ biến khi thời tiết nóng bức khiến cơ thể tiêu hao nhiều nước, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mùa hè là thời điểm thích hợp để tăng cường rau xanh và các loại thực phẩm tươi theo mùa. Không chỉ giúp cân bằng khẩu phần ăn, rau củ còn cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Đặc biệt, nhiều người hiện nay quan tâm đến các loại thực phẩm có tính kiềm tự nhiên. Dù khái niệm "thực phẩm kiềm" không phải yếu tố quyết định sức khỏe, nhưng phần lớn những thực phẩm được xếp vào nhóm này đều là rau củ, trái cây giàu dưỡng chất, rất phù hợp để bổ sung trong những ngày hè oi bức.

Đậu nành edamame ít calo, không chứa cholesterol nhưng dồi dào protein và chất xơ, giúp bạn giải nhiệt và nạp năng lượng nhanh chóng mà không lo tăng cân

Dưới đây là 4 loại rau củ đang vào mùa, giá rẻ, dễ chế biến và được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích đưa vào thực đơn hằng ngày.

1. Đậu nành non (edamame) - món ăn vặt lành mạnh của mùa hè

Tại nhiều khu chợ truyền thống hay siêu thị, đậu nành non là một trong những loại thực phẩm được bày bán nhiều nhất vào mùa hè. Những quả đậu xanh mướt, căng mọng không chỉ bắt mắt mà còn mang hương vị ngọt bùi đặc trưng.

So với nhiều món ăn vặt khác, đậu nành non được đánh giá là lựa chọn lành mạnh hơn nhờ chứa lượng protein thực vật khá dồi dào. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn cung cấp chất xơ, folate, magie và nhiều vi chất thiết yếu khác.

Đậu nành non có thể luộc đơn giản để ăn vặt, làm món khai vị hoặc chế biến cùng các món xào. Chỉ cần thêm một đĩa đậu luộc vào bữa cơm gia đình cũng đủ giúp thực đơn trở nên phong phú hơn.

Không ít người còn ví đậu nành non là "món ăn cứu đói mùa hè" bởi vừa dễ ăn, vừa tạo cảm giác no lâu mà không gây nặng bụng.

Rửa sạch, ngâm nước muối loãng trước khi ăn để tránh ký sinh trùng gây bệnh đường ruột

2. Xà lách - loại rau không thể thiếu trong những ngày nóng bức

Nếu có một loại rau đại diện cho mùa hè thì đó chắc chắn là xà lách. Với hàm lượng nước cao, vị giòn ngọt tự nhiên và cảm giác mát lành khi thưởng thức, xà lách luôn nằm trong danh sách những thực phẩm được yêu thích nhất.

Xà lách rất linh hoạt trong chế biến. Bạn có thể ăn sống cùng salad, cuốn với thịt nướng hoặc dùng kèm các món chiên rán để giảm cảm giác ngấy.

Không chỉ vậy, loại rau này còn chứa nhiều vitamin A, vitamin K cùng các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Một đĩa rau xanh trong bữa ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại góp phần đáng kể vào việc cân bằng dinh dưỡng.

Trong bối cảnh nhiều người có xu hướng tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, việc tăng cường xà lách và rau xanh là thói quen đáng được duy trì.

Ớt chuông chứa tới 92% là nước và có lượng vitamin C dồi dào (thậm chí cao hơn cam), giúp bù nước, giải nhiệt và tăng cường sức đề kháng trước cái nắng gay gắt

3. Ớt chuông xanh - "kho vitamin C" ít người để ý

Khi nhắc đến thực phẩm giàu vitamin C, nhiều người thường nghĩ ngay đến cam, quýt hoặc chanh. Tuy nhiên, ớt chuông xanh cũng là nguồn cung cấp dưỡng chất này rất đáng chú ý.

Loại rau củ này có vị ngọt nhẹ, hương thơm đặc trưng và rất dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau. Một đĩa ớt chuông xào thịt bò, xào trứng hay đơn giản là salad rau củ đều có thể trở thành món ăn hấp dẫn cho cả gia đình.

Ngoài vitamin C, ớt chuông còn chứa carotenoid và nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Đặc biệt, ớt chuông có lượng calo khá thấp nên thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn duy trì vóc dáng hoặc kiểm soát cân nặng.

4. Bí ngòi - loại rau đang ngày càng được ưa chuộng

Những năm gần đây, bí ngòi trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Không chỉ có giá thành phải chăng, loại rau này còn rất dễ chế biến và phù hợp với nhiều độ tuổi.

Bí ngòi chứa nhiều nước, chất xơ cùng các vitamin nhóm B. Nhờ hương vị thanh nhẹ và kết cấu mềm, loại thực phẩm này đặc biệt thích hợp với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Bạn có thể dùng bí ngòi để xào tỏi, nấu canh, xào trứng hoặc làm bánh rau củ cho bữa sáng. Một số người còn sử dụng bí ngòi thay thế một phần tinh bột trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Điểm cộng lớn nhất của bí ngòi là cảm giác thanh mát, dễ ăn và không gây ngấy dù sử dụng thường xuyên.

Bí ngòi (hay bí xanh) là thực phẩm vàng cho mùa hè vì chứa tới 95% nước, giúp bù nước và thanh nhiệt cơ thể hiệu quả

Ăn theo mùa là bí quyết dinh dưỡng đơn giản nhưng hiệu quả

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, việc tăng cường rau xanh và trái cây tươi giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất cùng chất xơ cần thiết. Đây là những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng và duy trì sức khỏe tổng thể.

Các chuyên gia cũng cho rằng ăn thực phẩm đúng mùa thường mang lại nhiều lợi ích hơn. Rau củ theo mùa thường tươi ngon hơn, giá thành rẻ hơn và ít phải bảo quản trong thời gian dài.

Mùa hè không nhất thiết phải tìm đến những thực phẩm đắt tiền hay các món "đại bổ". Đôi khi, những nguyên liệu dân dã xuất hiện mỗi ngày tại chợ lại là lựa chọn phù hợp nhất cho sức khỏe.

Một đĩa đậu nành non luộc, bát canh bí ngòi, salad xà lách hay món ớt chuông xào đơn giản không chỉ giúp bữa cơm thêm hấp dẫn mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu giữa những ngày nắng nóng.

Thay vì duy trì thực đơn quá nhiều thịt cá và dầu mỡ, hãy thử tăng tỷ lệ rau xanh trong mỗi bữa ăn. Sự thay đổi nhỏ này có thể giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn, ăn ngon miệng hơn và tận hưởng mùa hè một cách khỏe mạnh hơn.