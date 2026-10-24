Cô gái sống sót sau cú ngã từ tầng 35 chung cư, sức khỏe hiện tại ra sao?

Xing Wei (hiện 27 tuổi) đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, được nhiều người biết đến với tên trên mạng xã hội là Wan An An, có hơn 250.000 người theo dõi.

Tháng 6/2025, cô bị ngã từ tầng 35 của một tòa chung cư. Tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 10/6/2025 tại một khu dân cư ở tỉnh Hồ Nam. Khi đó, An An được đưa đến Bệnh viện số 3, Đại học Trung Nam trong tình trạng nguy kịch. Cô bị gãy nhiều xương, xuất huyết nội sọ, tổn thương cột sống cổ và các cơ quan nội tạng.

Trước tình huống nguy cấp, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa đã cùng tham gia cấp cứu; ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài khoảng 14 giờ. Sau mổ, cô được chuyển vào khoa hồi sức tích cực.

Trải qua 50 ngày chiến đấu giành giật sự sống trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), cuối cùng An An đã tỉnh lại.

Bác sĩ điều trị cho An An cho biết kết quả điều trị vượt ngoài mong đợi. Ngoại trừ phần chân phải bị cắt cụt, chức năng các cơ quan khác của bệnh nhân về cơ bản đã hồi phục.

Nữ streamer được cứu sống sau cú ngã từ tầng 35. Ảnh: Douyin

Việc sống sót sau cú ngã từ tầng 35 của cô ví như một phép màu. An An may mắn giữ được mạng sống vì trong lúc rơi, cô va vào một cái cây rồi tiếp tục rơi xuống bụi cây bên dưới. Những vật cản này giúp giảm lực va đập, góp phần hạn chế hậu quả nghiêm trọng hơn, theo SCMP .

Tháng 10/2026, sau gần 17 tháng vắng bóng trên mạng xã hội, An An xuất hiện và chia sẻ về câu chuyện hồi phục kỳ diệu. Buổi phát sóng tối 15/10 kéo dài khoảng 40 phút, thu hút hơn 20.000 người xem. Cô dành phần lớn thời gian nhắc lại những gì đã trải qua và hành trình hồi phục sau biến cố.

"Tôi là người may mắn nhất giới streamer", An An nói. Dù vẫn có thể theo đuổi đam mê ca hát, cô chưa thể lên những nốt cao như trước.

Ký ức của An An về ngày gặp nạn gần như bị mất trắng. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác như xuyên thời gian, từ ngày trước khi gặp nạn đến lúc tỉnh dậy trong bệnh viện. Khi ấy tôi rất hoang mang", cô kể.

Nữ streamer phải ghép nối những gì nghe được từ gia đình và người chăm sóc để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thuốc giảm đau và an thần ban đầu giúp cô chưa cảm nhận hết mức độ đau đớn. Nhưng sau khi rời ICU, thuốc được giảm liều. Trong 48 giờ đầu, cô gần như không ngủ vì các vết thương đau dữ dội. Nằm lâu khiến cơ bắp suy yếu, cô cần người khác giúp cả khi trở mình.

"Sau khi ra khỏi ICU, nhờ tình yêu của bố mẹ và người thân, tôi như trở lại thời thơ ấu. Trong suốt 3 tháng, mẹ chưa từng kêu tên tôi, mà gọi tôi là "bé cưng", "con yêu"... Tôi cảm nhận được họ thực sự yêu thương và chỉ cần tôi còn sống", An An chia sẻ với IFeng .

Nữ streamer trong buổi livestream ngày 15/10. Ảnh: 163.com.

Hiện An An có thể ngồi xe lăn đi chơi cùng bạn bè, chơi game và đánh đàn. Cô dự định lắp chân giả để tiếp tục đến những nơi mình muốn. "Tôi vẫn có thể đi bộ đến những nơi mình muốn. Nếu không thể đi bộ, tôi sẽ gọi taxi", cô lạc quan chia sẻ.

Sau biến cố, cô nói hạnh phúc với mình giờ là biết trân trọng những gì còn có, thay vì chỉ nhìn vào những điều đã mất. Cô cũng gửi lời động viên đến những người đang trải qua khó khăn, mong họ đừng dễ dàng từ bỏ.

"Đau khổ không phải để hủy hoại tôi mà để tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống không phải là việc lúc nào cũng phải rực rỡ, mà là lòng can đảm đối diện với những mảnh vỡ và tự mình ghép chúng lại", cô viết.