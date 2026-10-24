Trái cây là một phần quan trọng của chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, không ít người có thói quen ăn liên tục nhiều múi sầu riêng, dùng hết nửa quả dưa hấu trong một lần hoặc ăn xoài chín thay cho bữa phụ mà không để ý đến khẩu phần.

Thực tế, trái cây dù giàu dưỡng chất vẫn chứa đường tự nhiên và cung cấp năng lượng. Khi ăn quá nhiều, đặc biệt trong thời gian ngắn, tổng lượng carbohydrate nạp vào cơ thể có thể tăng đáng kể. Điều này đáng lưu ý hơn với người mắc đái tháo đường, thừa cân, béo phì hoặc đang cần kiểm soát đường huyết.

ThS.BS Nguyễn Thị Phương, công tác tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, từng chia sẻ trên VnExpress rằng mỗi người nên ăn khoảng 200-300 g trái cây mỗi ngày, chia thành 2-3 lần, đồng thời lựa chọn loại quả và thời điểm ăn phù hợp với tình trạng tiêu hóa. Đây là mức tham khảo cho người trưởng thành khỏe mạnh; nhu cầu thực tế có thể thay đổi tùy thể trạng và bệnh nền.

1. Xoài chín: Ngọt ngon nhưng đừng ăn liên tục cả quả lớn

Xoài là loại trái cây quen thuộc, cung cấp vitamin C, tiền chất vitamin A, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Khi chín, xoài thường mềm, thơm và có vị ngọt đậm nên rất dễ ăn nhiều hơn dự định.

Điều cần chú ý là xoài chín vẫn chứa lượng đường tự nhiên đáng kể. Nếu ăn một quả lớn, sau đó tiếp tục dùng thêm các món ngọt hoặc đồ uống có đường, tổng lượng carbohydrate trong ngày có thể vượt nhu cầu của cơ thể.

Với người khỏe mạnh, ăn xoài không phải là thói quen cần tránh. Tuy nhiên, người đang kiểm soát cân nặng nên tính lượng xoài vào tổng khẩu phần hằng ngày, thay vì xem đây là món ăn nhẹ có thể dùng không giới hạn. Người mắc đái tháo đường cũng không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn, nhưng cần chú ý kích thước phần ăn và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn chuyên môn.

Cách ăn hợp lý: Chọn một phần xoài vừa phải, ăn nguyên miếng thay vì xay thành ly sinh tố lớn có thêm sữa đặc hoặc đường. Nếu đã ăn một phần trái cây ngọt, nên cân đối các món còn lại trong ngày thay vì tiếp tục ăn thêm nhiều loại quả cùng lúc.

2. Dưa hấu để lạnh: Mát miệng nhưng không nên ăn quá nhiều một lần

Dưa hấu chứa nhiều nước, đồng thời cung cấp vitamin C, kali và lycopene - hợp chất tạo màu đỏ đặc trưng của quả. Khi được làm lạnh, dưa hấu mang lại cảm giác mát và dễ ăn, nhất là trong những ngày nóng.

Tuy nhiên, cảm giác dễ ăn có thể khiến nhiều người tiêu thụ lượng lớn mà không nhận ra. Dưa hấu vẫn chứa đường tự nhiên, vì vậy ăn quá nhiều trong một lần có thể làm tăng lượng carbohydrate nạp vào. Với một số người, khẩu phần lớn còn có thể gây đầy bụng, khó chịu hoặc đi ngoài phân lỏng.

Bản thân việc ăn dưa hấu lạnh không đồng nghĩa với gây hại cho sức khỏe. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể thấy khó chịu khi ăn quá lạnh hoặc ăn nhiều cùng lúc, nhưng phản ứng này không xảy ra với tất cả mọi người.

Một lưu ý khác là người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt khi được yêu cầu hạn chế kali hoặc kiểm soát lượng nước, cần hỏi bác sĩ về khẩu phần phù hợp. Dưa hấu giàu nước và có kali, nên không phải ai cũng có thể ăn tùy ý.

Cách ăn hợp lý: Cắt dưa hấu thành phần nhỏ, lấy lượng vừa đủ cho một lần ăn và bảo quản phần còn lại trong tủ lạnh. Không nên ăn cả đĩa lớn chỉ vì quả đã được làm lạnh, đồng thời tránh dùng dưa hấu thay hoàn toàn cho nước lọc.

3. Sầu riêng: Giàu năng lượng hơn nhiều người nghĩ

Sầu riêng có hương vị đặc trưng, phần thịt mềm béo và chứa chất xơ, kali, magie cùng một số vitamin nhóm B. Tuy nhiên, so với nhiều loại trái cây mọng nước, sầu riêng cung cấp năng lượng cao hơn do chứa nhiều carbohydrate và một lượng chất béo nhất định.

200 g thịt sầu riêng cung cấp khoảng 300 kcal và 50 g đường. Vì vậy, ăn nhiều sầu riêng trong một lần có thể khiến tổng năng lượng và lượng đường nạp vào tăng đáng kể.

Thói quen ngồi ăn hết nhiều múi sầu riêng liên tục dễ khiến người ăn vượt quá khẩu phần dự định. Nếu thường xuyên ăn lượng lớn mà không điều chỉnh các thực phẩm khác, việc kiểm soát cân nặng sẽ khó khăn hơn. Người mắc đái tháo đường cần đặc biệt chú ý lượng ăn và tính lượng carbohydrate vào khẩu phần.

Dù vậy, không nên xem sầu riêng là loại quả có hại hoặc bắt buộc phải loại bỏ khỏi thực đơn. Vấn đề chủ yếu nằm ở lượng ăn, tần suất và tổng thể chế độ dinh dưỡng.

Cách ăn hợp lý: Có thể bắt đầu với một múi nhỏ, tùy kích thước quả và nhu cầu năng lượng cá nhân. Nên tránh ăn nhiều sầu riêng cùng lúc với bánh ngọt, trà sữa hoặc các món giàu năng lượng khác. Người có bệnh nền nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định khẩu phần phù hợp.

4. Mận: Vị chua ngọt dễ khiến bạn ăn quá tay

Mận là loại quả được nhiều người yêu thích nhờ vị chua ngọt, độ giòn và cảm giác ngon miệng khi chấm muối. Loại quả này cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật. Tuy nhiên, ăn quá nhiều mận trong một lần cũng có thể khiến hệ tiêu hóa khó chịu.

Mận có chứa các loại đường tự nhiên và chất xơ. Với người nhạy cảm với một số carbohydrate trong trái cây, ăn nhiều có thể gây đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy. Độ chua của quả cũng có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu ở dạ dày, đặc biệt khi ăn lúc đói.

Ngoài ra, mận chấm muối ớt hoặc muối tôm có thể làm tăng đáng kể lượng natri trong khẩu phần. Nếu thường xuyên ăn mận kèm nhiều muối, người cần kiểm soát huyết áp nên chú ý hơn đến lượng gia vị sử dụng.

Cách ăn hợp lý: Rửa sạch mận dưới vòi nước chảy, ăn lượng vừa phải và giảm lượng muối chấm. Nếu thường xuyên bị đầy bụng hoặc đau bụng sau khi ăn, hãy giảm khẩu phần và quan sát phản ứng của cơ thể.

Ăn trái cây thế nào để vừa ngon miệng vừa có lợi?

Kiểm soát khẩu phần: Không nên ăn quá nhiều một loại quả chỉ vì đang vào mùa hoặc có vị ngon. Lượng phù hợp còn phụ thuộc kích thước quả, nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe.

Ưu tiên trái cây nguyên quả: Ăn nguyên miếng giúp giữ lại chất xơ tốt hơn so với nhiều loại nước ép đã loại bỏ phần bã. Không nên thêm quá nhiều đường hoặc sữa đặc vào sinh tố.

Ăn đa dạng: Luân phiên xoài, dưa hấu, mận cùng các loại quả khác giúp bữa ăn phong phú hơn, thay vì chỉ tập trung vào một loại.

Chú ý bệnh nền: Người mắc đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc đang cần kiểm soát cân nặng nên trao đổi với bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng về khẩu phần phù hợp.

Không dùng trái cây thay thế toàn bộ bữa ăn: Trái cây cung cấp nhiều vi chất nhưng không thể thay thế đầy đủ protein, chất béo thiết yếu và các dưỡng chất khác trong một chế độ ăn cân bằng.

Trái cây không phải thực phẩm cần kiêng chỉ vì có vị ngọt. Điều quan trọng là ăn đúng lượng, đa dạng loại quả và phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Một phần xoài chín, vài miếng dưa hấu mát, một múi sầu riêng hay một ít mận đều có thể góp mặt trong thực đơn lành mạnh, miễn là bạn không biến việc ăn trái cây thành thói quen tiêu thụ quá mức.