Cháy quán karaoke ở Bình Dương: 32 người tử vong, hơn 20 người bị thương

Theo thông tin cập nhật mới nhất, tính đến 20h tối 7/9, lực lượng chức năng đã ghi nhận 32 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An). Trong đó có 15 nữ, 17 nam, hầu hết là nhân viên quán và số ít là khách.

Lực lượng chức năng dùng thang tiếp cận hiện trường vụ cháy

Lực lượng chức năng dùng thang chuyên dụng để tiếp cận bên trong hiện trường vụ cháy

Trước đó, ghi nhận của chúng tôi, tại hiện trường vào thời điểm 15 giờ chiều 7/9, mặc dù trời mưa lớn nhưng khói từ đám cháy karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Lực lượng chức năng và các xe cứu hộ chuyên dụng liên tục ra vào hiện trường. Lực lượng chức năng phải dầm mưa, dùng bình trợ oxy để vào bên trong hiện trường tìm kiếm thi thể người bị nạn trong đám cháy.

Bên ngoài hiện trường vụ cháy, mặc dù mưa lớn nhưng nhiều xe cứu hoả, xe cấp cứu cũng được huy động túc trực sẵn.

Công tác cứu hộ và chữa cháy vẫn được tiến hành dù trời mưa

Trước đó, theo đại diện Bệnh viện đa khoa An Phú cho biết: "Bệnh viện tiếp nhận hơn 30 người trong tình trạng hoảng loạn, ngạt khí nghiêm trọng, gãy xương, chấn thương nặng. Các ca bị chấn thương sọ não và bị thương nặng đều được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương".



Được biết, đám chảy xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 6/9, tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, địa chỉ: số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm này có ít nhất 50 người bên trong karaoke này.

Cho đến 18 giờ tối ngày 7/9, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác cứu hộ các nạn nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy.