Chàng trai Việt có 7,6 triệu người theo dõi biến mất 3 năm không lời từ biệt, nay quay lại chỉ với một câu "Mình sống lại rồi nè"

Sau khoảng 3 năm gần như không xuất hiện trên YouTube, ngày 5/9, Nino’s Home bất ngờ đăng tải video mới, khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi phấn khích. Từng là một trong những kênh YouTube ẩm thực Việt Nam được yêu thích, sự trở lại của Nguyễn Duy Hoàng (Nino’s Home) nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ cả khán giả Việt Nam lẫn quốc tế.

Trên trang cá nhân, Nino xác nhận mình đã đăng tải video mới và gửi lời chào đến những khán giả lâu ngày chưa gặp. Nam YouTuber cũng cho biết sẽ cố gắng hoạt động chăm chỉ hơn trong thời gian tới để “bù đắp” khoảng thời gian đã vắng bóng.

YouTuber Nino bất ngờ trở lại sau 3 năm ở ẩn

Đáng chú ý, Nino còn hài hước nhắc đến quãng thời gian im ắng của mình và trấn an người hâm mộ rằng anh vẫn hoàn toàn ổn. Sau 3 năm, điều nhiều khán giả chờ đợi cuối cùng cũng trở lại: những video nấu ăn quen thuộc với đôi tay khéo léo, những chú mèo và phong cách quay đặc trưng của Nino’s Home.

“Xin chào, mình sống lại rồi nè. Lâu quá không gặp mọi người, mới đó đã 3 năm trôi qua rồi he, mong là mọi người vẫn khỏe. Nay mình lên video mới rồi á nha, mình sẽ cố gắng đăng nhiều video hơn để đập tan tin đồn ‘đã hẹo’. Dạo này mọi người có thích ăn món gì không?”, Nino chia sẻ.

Nam YouTuber cũng không quên tự trêu mình trong phần bình luận: “Ai có vợ có chồng đẻ con rồi điểm danh tui xem thử thiệt không trời”, hay “Trọng sinh tôi điên cuồng nhớ ra mật khẩu Youtube và Facebook”.

Nino hài hước nhắc đến quãng thời gian im ắng của mình và trấn an người hâm mộ rằng anh vẫn hoàn toàn ổn

Màn tái xuất sau 3 năm lập tức kéo theo hàng loạt bình luận đầy hào hứng của người hâm mộ. Có người còn đùa rằng chỉ trong khoảng thời gian Nino vắng bóng, họ đã từ học sinh cấp 3 đi làm, thậm chí có người đã lập gia đình.

“Ối 3 năm qua không thấy anh huhu. Anh còn ế không, em đã lấy chồng”, một khán giả viết.

“Mới ngày nào nói chuyện với ảnh còn là nhỏ học sinh cấp 3 mua không nổi cái lò nướng mà giờ tôi đi làm rồi đó”, một người khác chia sẻ.

“Vậy đó mà gần 3 năm, mừng anh trở lại nha. Từ ngày không có clip mới của anh em cũng ít làm bánh hẳn”, “Anh làm bánh tiramisu đi ạ”... là những lời nhắn khác được để lại.

Sự trở lại của nam YouTuber nổi tiếng khiến nhiều khán giả không khỏi vui mừng

Không chỉ khán giả Việt Nam, nhiều người hâm mộ quốc tế cũng bày tỏ sự vui mừng trước màn trở lại của Nino. Thậm chí, có người cho biết mình chưa bao giờ nhấp vào một video nhanh đến vậy khi nhận được thông báo mới từ YouTube.

Video đầu tiên sau 3 năm: Tự làm cả một gói mì tôm tại nhà

Video đánh dấu màn trở lại của Nino’s Home có tên “Tự làm mì tôm gói ở nhà dễ lắm nè”, dài hơn 11 phút. Ngay ở những giây đầu tiên, nam YouTuber gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đã biến mất suốt thời gian dài mà không có bất kỳ thông báo nào.

“Con người mà, ai chẳng có những chuyện buồn và rắc rối trong cuộc sống phải không. Hy vọng là mọi người vẫn khỏe, mình cũng đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của mọi người. Mình rất biết ơn mọi người vì đã theo dõi mình tới tận bây giờ, từ nay mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn”, anh viết trong video.

Video đánh dấu màn trở lại của Nino’s Home có tên “Tự làm mì tôm gói ở nhà dễ lắm nè”, dài hơn 11 phút.

Ở lần trở lại này, Nino vẫn giữ nguyên một trong những đặc điểm nhận diện quen thuộc: không để lộ gương mặt. Video chỉ xuất hiện đôi tay của anh, những nguyên liệu nấu ăn và tất nhiên không thể thiếu những chú mèo.

Lần này, nam YouTuber lựa chọn một thử thách khá cầu kỳ: tự làm hoàn chỉnh một gói mì tôm từ đầu đến cuối, từ sợi mì, rau củ, thịt viên cho tới các loại gia vị.

Với phần rau củ, Nino sử dụng những nguyên liệu quen thuộc như bắp cải, cà rốt, ngô và hành lá. Ngoại trừ hành lá, các nguyên liệu còn lại được thái nhỏ, trụng qua nước sôi rồi cho lên khay sấy ở nhiệt độ khoảng 50-60 độ C trong 3-4 tiếng.

Nino vẫn giữ nguyên một trong những đặc điểm nhận diện quen thuộc: không để lộ gương mặt.

Phần thịt viên được làm từ 300 g thịt nạc, nêm thêm muối, đường và hạt tiêu rồi đem xay nhuyễn. Sau đó, Nino cho thịt vào túi bắt kem, cắt một lỗ nhỏ rồi nặn từng viên vào nồi nước đang sôi. Thịt được luộc khoảng 3-4 phút, vớt ra để ráo, cắt nhỏ thành những viên giống như phần thịt thường thấy trong các gói mì ăn liền rồi tiếp tục đem sấy ở 50-60 độ C trong khoảng 1-2 tiếng.

Không dừng lại ở đó, nam YouTuber còn tự làm cả gói gia vị để tạo hương vị gần giống mì tôm bán tại Việt Nam. Rau củ và thịt sau khi sấy khô được chia thành từng phần nhỏ, cùng với dầu và súp, rồi đóng gói cẩn thận.

Anh thái nhỏ rau củ, trụng sơ rồi đem đi sấy để làm gia vị cho mì gói

Phần sợi mì cũng được Nino tự tay thực hiện. Anh trộn bột mì với nước và trứng, nhanh tay nhào để bột hút nước rồi nhồi sơ khoảng một phút. Sau khi bọc kín và để bột nghỉ 1-2 tiếng, Nino tiếp tục cán bột bằng máy, cắt thành sợi, tạo hình, hấp rồi chiên trong dầu nóng trước khi đóng gói.

Thành phẩm cuối cùng được làm chỉn chu đến mức nhìn không khác một gói mì ăn liền được mua ngoài siêu thị.

Sợi mì cũng được Nino tạo hình cẩn thận sao cho giống mì gói nhất có thể

“Nhìn khác gì mì gói mua không trời ơi. Tự nhiên làm xong tui tự cảm thấy wow luôn á. Ai mua không tui bán cho 500k một gói chứ làm thấy mệt quá. Ngon nha, nói không phải xạo chứ nhưng làm mệt quá nên ăn ngon gấp đôi. Hy vọng mọi người sẽ thích video này. Video mà mình thấy làm cực nhất từ trước tới giờ, cũng đẹp nhất từ trước tới giờ”, Nino hài hước chia sẻ.

Vẫn là Nino’s Home, nhưng có nhiều thay đổi sau 3 năm

Dù vẫn giữ cách kể chuyện bằng hình ảnh và âm thanh quen thuộc, video mới của Nino’s Home cho thấy nam YouTuber đã có nhiều thay đổi sau thời gian dài vắng bóng.

Màu sắc của video lần này có phần trầm hơn, không quá rực rỡ và sáng như nhiều video trước đây. Góc quay cũng được đầu tư, chỉn chu hơn, đặc biệt có thêm những góc máy từ trên xuống khiến người xem có cảm giác như đang trực tiếp đứng trong căn bếp và theo dõi từng công đoạn.

Cách quay video của anh được cho là đã chỉn chu và đẹp hơn trước đây

Nino cho biết phong cách của video mới có phần khác trước bởi trong thời gian qua anh đã tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa video cũng như sử dụng camera. Những thay đổi này được thể hiện khá rõ trong sản phẩm đánh dấu màn tái xuất sau 3 năm.

Dù vậy, những nét đặc trưng làm nên Nino’s Home vẫn còn nguyên. Nam YouTuber tiếp tục giấu mặt, chỉ xuất hiện đôi tay trong khung hình; các công đoạn nấu nướng được thể hiện trực quan, gần như không cần lời thoại, trong khi những chú mèo vẫn thi thoảng xuất hiện như một “nhân vật quen thuộc”.

Đôi tay và những chú mèo của anh vẫn là điểm thu hút sự chú ý của khán giả

Từng là một trong những kênh ẩm thực Việt Nam được yêu thích

Trước khi tạm dừng hoạt động, Nino’s Home từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên YouTube nhờ phong cách nội dung khá khác biệt. Kênh chủ yếu đăng tải các video nấu ăn, làm bánh theo hướng tối giản, không cần lời thoại nhưng vẫn tạo sức hút nhờ âm thanh ASMR, hình ảnh đẹp mắt và những thao tác nấu nướng khéo léo.

Đặc biệt, việc gần như không bao giờ để lộ khuôn mặt cũng trở thành một phần thương hiệu của Nino’s Home. Chiếc mặt nạ đầu gấu từng xuất hiện trong các video giúp hình ảnh nam YouTuber trở nên bí ẩn và dễ nhận diện.

Sau nhiều năm xây dựng nội dung, kênh YouTube Nino’s Home hiện sở hữu khoảng 7,67 triệu người đăng ký, hơn 902 triệu lượt xem với 138 video. Một số video nổi bật của anh từng vượt mốc 43 triệu lượt xem.

Vì vậy, sau khoảng 3 năm gần như “mất tích”, màn trở lại lần này không chỉ đơn thuần là một video mới mà còn khiến nhiều khán giả có cảm giác như đang gặp lại một “người quen” trên YouTube sau thời gian rất dài.

Và với lời hứa sẽ cố gắng đăng nhiều video hơn, có lẽ điều người hâm mộ đang chờ đợi lúc này là xem Nino’s Home sẽ tiếp tục mang đến món ăn gì trong những video tiếp theo.