Bí quyết làm cơm cà ri trứng thơm ngon, chuẩn vị cho cả gia đình

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm cơm cà ri trứng

3 quả trứng gà, 120ml sữa tươi, 4 tép tỏi, ½ củ hành tây, 1 muỗng canh bơ (hoặc dầu ăn), 240ml nước, 4 muỗng canh bột cà ri, lượng rau mùi tây thái nhỏ vừa phải, một lượng muối thíc hợp.

Cách làm cơm cà ri trứng thơm ngon

Bước 1: Đập trứng, sữa, muối vào một cái bát rồi khuấy đều với nhau. Sau khi, hỗn hợp đã khuấy đều xong, bạn đem rây qua rây cho mịn.

Bước 2: Cắt tỏi và hành tây thành từng lát mỏng.

Bước 3: Cho bơ vào chảo đã được làm nóng, sau đó cho hành và tỏi vào phi thơm cho đến khi chín vàng. Tiếp đến, cho nước vào đun sôi trong 3 phút.

Bước 4: Cho bột cà ri vào và trộn đều để không bị vón cục, tiếp theo cho nước trứng vào khuấy từ từ trên lửa nhỏ.

Bước 5: Cuối cùng, cho cơm và cà ri ra đĩa. Rắc rau mùi tây và bột tiêu lên là bạn có thể thưởng thức ngay được rồi.

Thành phẩm món cơm cà ri trứng

Chỉ với 20 phút chế biến, bạn đã có ngay cho mình một món cơm cà ri trứng thơm ngon, một chút ngọt xen lẫn béo thơm, cuốn hút đến dư vị cuối cùng. Đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình của bạn.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cơm cà ri trứng này nhé!