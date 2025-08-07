Chủ tịch giả nghèo suốt 20 năm để dạy con trai, cậu ấm "chết lặng" ngày nhận thừa kế đế chế 83 triệu USD

Lớn lên tại một căn hộ giản dị ở thị trấn Bình Giang, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), Tử Long liên tục được cha mẹ nhắc nhở về hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình. Anh được dạy rằng công ty do cha mình, ông Trương Ngọc Đông (sinh năm 1969), sáng lập đang nợ nần chồng chất và phải chật vật xoay xở từng đồng để duy trì hoạt động, báo Dân trí dẫn thông tin từ tờ South China Morning Post.

Bí mật 20 năm và tuổi thơ "nghèo khó"

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, ông Trương Ngọc Đông cho biết ông đã cố tình che giấu thân phận thật với con trai trong suốt hai thập kỷ. Mục đích của ông là để Tử Long có thể lớn lên như một người bình thường, không trở thành một "phú nhị đại" - thuật ngữ dùng để chỉ những đứa trẻ sinh ra trong giàu sang nhưng thiếu trách nhiệm và không có ý chí nỗ lực.

"Con tôi phải biết giá trị của lao động, biết rằng không có bữa trưa nào miễn phí", ông Trương Ngọc Đông khẳng định.

Chính vì triết lý giáo dục này, ông đã để con trai sống trong điều kiện hạn chế. Tử Long phải tự mình thi tuyển vào trường cấp 3 như bao học sinh khác, không có bất kỳ đặc quyền nào. Khoản sinh hoạt phí của anh bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, buộc anh phải tính toán trong mọi chi tiêu. Ngay cả khi biết cha mình đứng sau thương hiệu đồ ăn vặt "Hoàng Tử Cay", Tử Long vẫn tin rằng đó chỉ là một cơ sở kinh doanh nhỏ đang cố gắng cầm cự qua giai đoạn khó khăn.

Ông Trương Ngọc Đông cho biết ông đã cố tình che giấu thân phận thật với con trai trong suốt hai thập kỷ. Ảnh: Singtaousa

Sau khi tốt nghiệp trung học, Tử Long thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Suốt những năm tháng sinh viên, anh vẫn duy trì lối sống tiết kiệm và tự lập. Khi tốt nghiệp, anh đặt mục tiêu tìm một công việc với mức lương khoảng 6.000 nhân dân tệ (khoảng 22 triệu đồng) mỗi tháng, một con số mà anh cho là đủ để "từ từ giúp gia đình trả nợ" như lời cha vẫn thường nói.

Cú sốc thừa kế

Bước ngoặt xảy ra sau khi Trương Tử Long thất nghiệp một thời gian và được cha đề nghị về làm việc cho công ty gia đình. Trên đường về nhà, thay vì được đưa đến căn hộ cũ kỹ, anh lại được dẫn tới một căn biệt thự rộng lớn với sân vườn được chăm chút tỉ mỉ.

Tử Long đã chết lặng khi biết rằng hòn non bộ trong sân có giá 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11 tỷ đồng), cây cảnh đều là loại quý hiếm và chiếc xe Porsche trước cửa không phải là "vật giữ thể diện" đi mượn mà là tài sản thực sự.

Cha anh chính là Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Công ty TNHH Thực phẩm Mala Wangzi, chủ sở hữu thương hiệu "Hoàng Tử Cay" - một tên tuổi đứng đầu trong ngành snack cay của Trung Quốc với sản lượng hàng năm lên tới 600 triệu nhân dân tệ (khoảng 83 triệu USD). Đáng nói hơn, công ty này được ông Trương Ngọc Đông thành lập cùng năm con trai ông chào đời.

Sau cú sốc ban đầu, Trương Tử Long dần thấu hiểu và biết ơn cha vì đã cho anh một tuổi trẻ không đặc quyền. "Nếu biết mình là con nhà giàu từ đầu, chắc gì tôi đã cố gắng đến vậy", anh chia sẻ.

Trương Tử Long trong một buổi trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc. Ảnh: 360

Hiện tại, Tử Long đã chính thức tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Anh không ngồi vào ghế lãnh đạo ngay mà bắt đầu từ vị trí nhân viên trong nhà máy sản xuất, sau đó chuyển sang bộ phận thương mại điện tử. Anh làm việc, chấm công và vẫn bị trừ lương khi đi trễ như mọi nhân viên khác.

Tử Long khẳng định anh không mua sắm đồ hiệu xa xỉ và muốn kế thừa, phát triển công ty bằng chính năng lực của mình, với tham vọng đưa "Hoàng Tử Cay" niêm yết trên sàn chứng khoán và vươn ra thị trường quốc tế.

Về phía mình, ông Trương Ngọc Đông tuyên bố sẽ chỉ trao quyền điều hành khi con trai chứng minh được năng lực.

VnExpress dẫn thông tin, câu chuyện của Trương Tử Long đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách giáo dục của người cha và tinh thần cầu tiến của người con.

Một người dùng Douyin bình luận: "Cậu ấy sống đúng như tên thương hiệu - một 'hoàng tử cay' - không phải vì sự giàu có mà vì sự rèn luyện".