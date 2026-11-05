Tiểu Lý, 23 tuổi ở Trung Quốc, thường xuyên khó ngủ nên đã duy trì thói quen đeo tai nghe nghe nhạc mỗi tối rồi ngủ thiếp đi. Tình trạng này kéo dài suốt một năm.

Khoảng nửa năm trước, chàng trai bắt đầu nhận thấy tai xuất hiện những âm thanh bất thường, nhất là vào ban đêm. Khi thì tiếng ve kêu, lúc lại giống tiếng dòng điện rè rè, liên tục vang lên trong tai. Không chỉ vậy, ban ngày Tiểu Lý cũng dần nghe người khác nói chuyện không rõ, phản ứng chậm hơn bình thường.

Sau khi đi khám và kiểm tra thính lực, cậu được chẩn đoán điếc thần kinh giác quan, với tình trạng suy giảm thính lực ở các tần số cao của cả hai tai. Mức thính lực của chàng trai đã suy giảm đáng kể, tương đương mức thường gặp ở người khoảng 70 tuổi.

Đeo tai nghe khi ngủ có thể gây hại cho thính lực như thế nào?

Tai nghe không tự động gây điếc chỉ vì được sử dụng trước khi ngủ. Nguy cơ chủ yếu phụ thuộc vào cường độ âm thanh, thời gian tiếp xúc và tần suất sử dụng.

Khi nghe âm thanh quá lớn trong thời gian dài, các tế bào lông trong ốc tai có thể bị tổn thương. Đây là những tế bào cảm giác giúp chuyển đổi rung động âm thanh thành tín hiệu thần kinh truyền lên não.

Đáng lo ngại là tế bào lông ở tai trong của con người rất khó hoặc gần như không thể tự tái tạo sau khi bị tổn thương. Vì vậy, tình trạng suy giảm thính lực do tiếng ồn có thể kéo dài hoặc trở thành vĩnh viễn.

Việc đeo tai nghe liên tục khi ngủ còn khiến người dùng khó kiểm soát thời gian tiếp xúc với âm thanh. Một bản nhạc được bật lúc đi ngủ có thể tiếp tục phát suốt nhiều giờ, khiến tai phải tiếp xúc với tiếng ồn lâu hơn dự kiến.

Ngoài ra, tai nghe nhét trong tai hoặc đeo quá chặt khi nằm nghiêng có thể gây cảm giác đau, bí tai, kích ứng ống tai. Tuy nhiên, những vấn đề này khác với tổn thương thính giác do tiếng ồn và không nên đánh đồng với nguyên nhân gây điếc.

Làm thế nào để bảo vệ thính lực khi sử dụng tai nghe?

Theo khuyến cáo được bài viết dẫn lại từ bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, người dùng có thể giảm nguy cơ tổn thương thính giác bằng cách thay đổi một số thói quen đơn giản.

1. Kiểm soát âm lượng và thời gian nghe

Nguyên tắc 60/60: không để âm lượng vượt quá 60% mức tối đa của thiết bị và không nghe liên tục quá 60 phút.

Sau mỗi khoảng thời gian nghe, nên tháo tai nghe để tai được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đây chỉ là nguyên tắc tham khảo, không phải ngưỡng an toàn tuyệt đối. Mức âm lượng 60% trên các thiết bị khác nhau có thể tương ứng với cường độ âm thanh rất khác nhau.

Điều quan trọng là giữ âm lượng ở mức thấp nhất có thể để vẫn nghe rõ, đồng thời hạn chế thời gian tiếp xúc với âm thanh lớn.

2. Không đeo tai nghe suốt đêm

Nếu cần nghe nhạc hoặc âm thanh thư giãn để dễ ngủ, nên sử dụng loa ngoài ở mức âm lượng nhỏ và đặt cách xa giường. Có thể cài đặt chế độ hẹn giờ để âm thanh tự tắt sau một khoảng thời gian.

Không nên duy trì thói quen đeo tai nghe suốt nhiều giờ khi đã ngủ, đặc biệt nếu thiết bị có âm lượng lớn hoặc gây đau, khó chịu khi nằm.

3. Bảo vệ tai khi đến nơi có tiếng ồn lớn

Khi tham gia hòa nhạc, lễ hội âm nhạc, đến quán karaoke hoặc làm việc trong môi trường nhiều tiếng ồn, nên sử dụng nút bịt tai chống ồn phù hợp.

Nếu có thể, hãy đứng cách xa loa, hạn chế thời gian ở trong khu vực âm thanh lớn và tranh thủ ra nơi yên tĩnh để tai được nghỉ ngơi.

4. Duy trì sinh hoạt điều độ

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh có lợi cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần ngủ sớm là có thể ngăn ngừa mọi dạng suy giảm thính lực.

5. Kiểm tra thính lực khi có nguy cơ

Người thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn hoặc nhận thấy khả năng nghe thay đổi nên kiểm tra thính lực tại cơ sở chuyên khoa. Việc kiểm tra định kỳ có thể giúp phát hiện sớm những bất thường để được tư vấn và can thiệp phù hợp.

Một khi tế bào cảm giác trong tai trong đã bị tổn thương, khả năng hồi phục có thể rất hạn chế. Vì vậy, phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng nhất.

Nguồn và ảnh: Sohu