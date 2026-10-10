Chàng trai Hà Nam lấy cô gái Bắc Phi, bố mẹ vợ cho nhà 77 tỷ nhưng anh từ chối: Câu chuyện phía sau mới đáng nói

Một cô gái Bắc Phi xinh đẹp, học vấn tốt, biết nhiều ngoại ngữ và một chàng trai Hà Nam (Trung Quốc) có ngoại hình bình thường, xuất thân không quá đặc biệt. Hai người gặp nhau trong công việc, yêu nhau rồi kết hôn. Điều khiến câu chuyện từng gây chú ý trên mạng xã hội không chỉ nằm ở cuộc hôn nhân xuyên biên giới, mà còn ở món quà cưới khiến nhiều người bất ngờ.

Duyên định mệnh

Chuyện tình của hai người bắt đầu tại Algeria. Tiểu Quách khi ấy làm việc cho một doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, kinh doanh da và có lợi thế về ngoại ngữ nên thường xuyên làm việc với đối tác địa phương. Trong quá trình xử lý công việc, anh có cơ hội gặp Quách Tiểu Hoa, tên tiếng Trung mà cô sử dụng sau này.

Tiểu Hoa có thành tích học tập nổi bật, từng theo học bậc cao học tại Đại học Oran và được các nguồn giới thiệu là người sử dụng được nhiều ngôn ngữ như tiếng Arab, Pháp, Anh và Trung. Một số nguồn cho biết cô tốt nghiệp với thành tích đứng đầu trong hơn 1.600 sinh viên của ngành kinh tế - quản lý.

Ấn tượng ban đầu của Tiểu Quách đến từ ngoại hình và sự thông minh của cô gái. Nhưng thay vì lập tức tỏ tình, anh lại khá dè dặt. Một phần vì tự ti về ngoại hình, một phần vì cho rằng hoàn cảnh hai người có nhiều khác biệt.

Sau khi công việc kết thúc, họ tạm thời mất liên lạc. Nhưng trong một lần công tác sau đó, Tiểu Quách tình cờ gặp lại Tiểu Hoa. Lần này anh không muốn bỏ lỡ cơ hội, chủ động xin thông tin liên lạc và cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Những cuộc trò chuyện kéo dài từ công việc sang đời sống. Họ cùng đi uống cà phê, mua sắm, tìm hiểu văn hóa của nhau. Một số nguồn kể rằng chính Tiểu Hoa cũng có thiện cảm với chàng trai Trung Quốc bởi sự chân thành, đáng tin cậy của anh. Sau khoảng 8 tháng tìm hiểu, hai người quyết định tiến tới hôn nhân.

Năm 2023, họ trở về quê nhà Hà Nam của Tiểu Quách làm thủ tục kết hôn tại Trung Quốc, sau đó tổ chức thêm một đám cưới ở Algeria để hai bên gia đình cùng chứng kiến ngày trọng đại.

Tiểu Hoa sau khi về Trung Quốc được chồng đặt cho cái tên rất gần gũi là “Quách Tiểu Hoa”. Cô cũng nhanh chóng làm quen với cuộc sống ở gia đình chồng, từ việc ăn món Trung Quốc đến học nấu những món ăn quê nhà chồng.

Bố mẹ vợ muốn tặng căn nhà hơn 77 tỷ, con rể lại từ chối

Điểm khiến câu chuyện đặc biệt lan truyền nằm ở chuyện nhà gái không đặt nặng sính lễ. Theo các nguồn đăng tải, Tiểu Quách từng chuẩn bị khoảng 150.000 dinar Algeria (gần 30 tỷ đồng) làm lễ vật cưới. Tuy nhiên, bố Tiểu Hoa cho rằng số tiền này đã nhiều và không yêu cầu thêm. Tiểu Hoa sau đó cũng trả lại tiền để hai người dùng cho việc tổ chức đám cưới.

Sau khi kết hôn, hai người tiếp tục làm việc tại Algeria. Vì chưa xác định lâu dài sẽ sống ở Trung Quốc hay Algeria nên họ thuê nhà thay vì mua bất động sản.

Chính lúc này, câu chuyện về món quà từ bố mẹ Tiểu Hoa xuất hiện. Một số nguồn cho biết thương bố mẹ trẻ phải vừa làm việc vừa lo chuyện nhà cửa, gia đình cô đã đề nghị cho hai người một căn nhà được ước tính trị giá khoảng 20 triệu NDT, tức khoảng 77 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Nếu đặt trong bối cảnh một cuộc hôn nhân thông thường, đây rõ ràng là món quà khiến người nhận khó có thể từ chối. Nhưng Tiểu Quách lại lựa chọn cách khác.

Anh không nhận căn nhà vì cho rằng bố mẹ vợ đã dành cả đời gây dựng tài sản và vợ chồng anh vẫn còn khả năng tự làm việc, tự xây dựng cuộc sống. Hai người sau đó tiếp tục thuê nhà và tự lo cho cuộc sống của mình.

Điều đáng chú ý là câu chuyện không dừng ở một màn “con rể từ chối tài sản”. Sau khi kết hôn, Tiểu Hoa tiếp tục xuất hiện trong những video về cuộc sống gia đình, thích nghi với văn hóa Trung Quốc và nhận được nhiều sự yêu mến từ gia đình chồng. Cặp đôi đã có một bé gái xinh xắn kháu khỉnh.

Món quà lớn nhất không nằm ở căn nhà 77 tỷ

Nếu chỉ nhìn vào con số 20 triệu NDT, câu chuyện rất dễ trở thành một màn “lấy vợ giàu, được làm chạn vương”. Nhưng điều khiến cuộc hôn nhân này được chú ý lâu hơn lại nằm ở cách hai người lựa chọn cuộc sống sau đám cưới.

Tiểu Hoa không kết hôn chỉ vì một món sính lễ lớn. Ngược lại, cô và gia đình đặt nặng sự ổn định, tình cảm và cách người chồng đối xử với cô. Còn Tiểu Quách, dù đứng trước một tài sản có giá trị rất lớn, vẫn muốn hai vợ chồng tự gây dựng.

Đó cũng là một điểm khá đẹp trong những cuộc hôn nhân có khoảng cách về hoàn cảnh. Khi một bên có điều kiện hơn, tiền bạc có thể giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhưng không thể thay thế sự tôn trọng. Và khi một người đủ tự tin để không xem tài sản của gia đình bạn đời là “phần thưởng” cho cuộc hôn nhân, mối quan hệ ấy cũng có thêm một nền tảng lành mạnh.

Sau cùng, điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện của Tiểu Quách và Tiểu Hoa không phải là cô gái Bắc Phi xinh đẹp, căn nhà trị giá hàng chục tỷ hay cuộc hôn nhân xuyên biên giới. Đó là hình ảnh hai người trẻ chọn cách bắt đầu cuộc sống bằng chính khả năng của mình, dù phía sau họ đã có một gia đình đủ điều kiện để giúp đỡ.

Bởi một cuộc hôn nhân tốt không phải là khi cưới được người có nhiều tiền, mà là khi hai người có thể khiến nhau muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.