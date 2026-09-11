Từng làm sale ô tô nhưng khi bố mẹ vợ mua xe lại cố tình giấu tôi: Biết nguyên nhân mà đau lòng đến choáng váng

Tôi từng làm sale ô tô trong một showroom gần 6 năm nên chuyện xe cộ với tôi không quá xa lạ. Từ các dòng xe phổ thông đến những lỗi khách hàng hay gặp sau khi mua, tôi ít nhiều đều biết cách kiểm tra, hỏi hãng và làm việc với bảo hiểm. Nhưng có một chuyện khiến tôi khá chạnh lòng, đó là bố mẹ vợ mua ô tô mà tôi lại là người cuối cùng được biết.

Hôm đó, tôi tình cờ thấy bố vợ lái một chiếc xe mới về nhà. Tôi còn tưởng ông mượn xe của ai, đến khi mẹ vợ nói đây là xe ông bà vừa mua thì tôi mới ngớ người. Tôi hỏi sao mua xe mà không nói với vợ chồng tôi, ông bà chỉ cười, bảo chuyện riêng của ông bà, mua được thì mua thôi.

Sau này tôi mới biết sự thật còn khiến mình khó chịu hơn. Ông bà không chỉ không nói mà còn cố tình giấu tôi. Vì trước đây tôi làm sale ô tô nên ông bà sợ nếu tôi biết sẽ nghĩ bố mẹ vợ có tiền, từ đó vợ chồng tôi ỷ lại, lúc cần tiền sẽ vay mượn hoặc nhờ ông bà giúp đỡ.

Nghe lén được bố vợ nói với mẹ vợ chuyện đó mà tôi vừa giận vừa buồn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dựa vào bố mẹ vợ để sống. Hai vợ chồng tự làm, tự lo bao nhiêu năm nay, những khoản khó khăn cũng cố gắng xoay xở chứ chưa từng coi bố mẹ hai bên là cái ví dự phòng.

Ảnh minh họa

Điều làm tôi buồn hơn là ông bà còn âm thầm liên hệ với một sale khác để mua xe. Trong khi nếu nói với tôi, ít nhất tôi có thể tư vấn mẫu xe phù hợp, kiểm tra giá, chương trình khuyến mãi rồi nhắc ông bà những điều cần lưu ý trong hợp đồng.

Và đúng như kiểu định mệnh vậy, mới mua chưa lâu, xe của bố mẹ vợ đã báo hết lỗi này đến trục trặc kia. Có lần hệ thống điện tử báo lỗi, lần khác điều hòa hoạt động không ổn định. Bố mẹ vợ bắt đầu sốt ruột, gọi cho tôi hỏi xem trường hợp này có được hãng bảo hành không, có thể yêu cầu showroom xử lý thế nào, bảo hiểm có chi trả hay không?

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa bực.

Lúc mua xe thì sợ tôi biết, sợ tôi nghĩ ông bà nhiều tiền rồi vay mượn. Đến lúc xe có vấn đề thì người đầu tiên ông bà tìm đến lại là tôi.

Tôi vẫn giúp. Tôi bảo ông bà chụp lại toàn bộ lỗi trên màn hình, giữ hóa đơn, phiếu sửa chữa, lịch sử bảo dưỡng rồi gửi cho tôi. Tôi cũng hướng dẫn ông bà liên hệ lại showroom và hãng, yêu cầu kiểm tra nguyên nhân cụ thể trước khi tự bỏ tiền sửa.

Thật lòng, có lúc tôi muốn mặc kệ. Tôi nghĩ nếu ngay từ đầu ông bà đã không tin tưởng mình thì bây giờ tại sao mình phải lo? Nhưng nghĩ lại, đó vẫn là bố mẹ vợ tôi, tôi làm vì vợ chứ chắc gì bố mẹ vợ đã coi tôi là con cháu trong nhà. Có khi bố mẹ vợ còn nghĩ tôi "móc nối" với hãng để báo chênh tiền nếu chẳng may phải sửa chữa tốn kém.

Sau này tôi cũng không biết mình phải có thái độ, phải đối xử với bố mẹ vợ như thế nào đây, nhưng chắc chắn là tôi không thể nhiệt tình được nữa rồi.