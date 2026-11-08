Chàng trai 9X mua căn hộ cũ 70m² để sống cùng bà ngoại 84 tuổi: Cải tạo xong, ai nhìn cũng thấy ấm lòng

Giữa nhịp sống bận rộn, khi nhiều người trẻ mong muốn sở hữu những căn hộ hiện đại, đầy đủ tiện ích, câu chuyện của một chàng trai sống tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) lại thu hút sự chú ý bởi lựa chọn giản dị nhưng đầy tình cảm: Mua một căn nhà cũ để được sống cùng bà ngoại.

Theo chia sẻ trên trang Benshe Home, chủ nhân căn hộ là Tiểu Diệp, một chàng trai thuộc thế hệ 9X. Hiện anh sống cùng bà ngoại 84 tuổi trong căn hộ rộng khoảng 70m², nằm tại một khu dân cư đã hơn 20 năm tuổi ở trung tâm thành phố.

Hai năm trước, bà ngoại của Tiểu Diệp từng mắc bệnh phù phổi và phải trải qua một giai đoạn điều trị. Sau khi bà hồi phục, anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi nơi ở để có thể ở bên, chăm sóc bà mỗi ngày.

Cuối cùng, thay vì tìm mua căn hộ mới tại các khu đô thị hiện đại, Tiểu Diệp lựa chọn một căn nhà cũ ở vị trí trung tâm. Với anh, điều quan trọng không phải là tòa nhà cao bao nhiêu tầng hay nội thất đắt tiền đến đâu, mà là bà ngoại có thể sống thoải mái, an toàn và thuận tiện trong những năm tháng tuổi già.

Căn hộ 70m² trong khu nhà hơn 20 năm tuổi: Cũ bên ngoài, tiện nghi bên trong

Căn hộ Tiểu Diệp lựa chọn có diện tích sử dụng khoảng 70m², gồm hai phòng ngủ, phòng khách, khu vực ăn uống, nhà bếp và một phòng tắm. Hai phòng ngủ hướng Nam, trong khi phòng khách và bếp hướng Bắc.

Điểm cộng lớn nhất của căn nhà không nằm ở diện tích mà ở vị trí. Từ đây, hai bà cháu có thể dễ dàng tiếp cận bệnh viện, công viên, trung tâm mua sắm và các tiện ích sinh hoạt thiết yếu.

Đối với gia đình có người cao tuổi, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng. Khi sức khỏe không còn như trước, việc sống gần cơ sở y tế, có nơi đi dạo và thuận tiện mua sắm đôi khi giá trị hơn nhiều so với các tiện ích hào nhoáng của một khu chung cư mới.

Dù nằm trong khu dân cư đã cũ, căn hộ sau cải tạo lại mang diện mạo hoàn toàn khác. Tiểu Diệp lựa chọn phong cách tối giản hiện đại với ba gam màu chủ đạo là đen, trắng và xám. Nội thất không cầu kỳ, các vật dụng được bố trí gọn gàng, ưu tiên không gian sinh hoạt và ánh sáng tự nhiên.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc tháo bỏ phần tường ngăn giữa phòng khách và ban công, kết nối hai khu vực thành không gian sinh hoạt rộng rãi hơn. Nhờ đó, phòng khách có thêm ánh sáng, tầm nhìn thoáng và giảm cảm giác chật chội thường thấy ở những căn hộ diện tích nhỏ.

Sàn gỗ tối màu kết hợp với tường trắng, sofa da đen và bộ bàn ăn đơn giản mang lại vẻ hiện đại, tinh tế. Những chiếc đèn ánh sáng vàng ấm giúp tổng thể căn nhà bớt lạnh lẽo, tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu.

Với Tiểu Diệp, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày thường đến sau giờ làm việc. Trở về khu chung cư cũ, anh nhìn thấy ánh đèn ấm áp trên ban công và bà ngoại đang chờ mở cửa. Trên bàn có thể là một bữa cơm đã chuẩn bị sẵn, vài loại trái cây hay một bình hoa nhỏ.

Không gian ấy chẳng cần quá rộng lớn, nhưng luôn có người đợi anh trở về.

Phòng ngủ của bà ngoại được thiết kế riêng: Từ chiếc giường có tay vịn đến đèn cảm biến ban đêm

Nếu phòng khách mang phong cách tối giản hiện đại thì phòng ngủ của bà ngoại lại có những nét truyền thống, được bố trí dựa trên sở thích và nhu cầu sử dụng của bà.

Tiểu Diệp lựa chọn phong cách Trung Hoa với nội thất gỗ, tranh trang trí và hệ tủ quần áo đóng riêng. Đáng chú ý nhất là chiếc giường gỗ có tay vịn ở hai bên, giúp bà có thêm điểm tựa khi thay đổi tư thế hoặc ngồi dậy.

Đây là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm đến những khó khăn thường gặp trong sinh hoạt của người lớn tuổi. Tuy nhiên, tay vịn và thành giường cũng cần được thiết kế phù hợp để tránh nguy cơ mắc kẹt hoặc va chạm.

Bên cạnh đó, giường còn được tích hợp hệ thống đèn cảm biến, giúp bà có ánh sáng khi thức dậy vào ban đêm mà không phải lần mò tìm công tắc. Các góc cạnh của đồ nội thất được bo tròn nhằm hạn chế nguy cơ va đập trong quá trình di chuyển.

Việc bố trí phòng ngủ như vậy cho thấy Tiểu Diệp không chỉ chú trọng yếu tố thẩm mỹ mà còn quan tâm đến tính an toàn và sự thuận tiện lâu dài. Đối với người cao tuổi, một căn phòng đẹp chưa chắc đã là căn phòng phù hợp nếu giường quá cao, lối đi chật hoặc thiếu ánh sáng.

Nhờ cách sắp xếp hợp lý, bà ngoại có thể duy trì những sinh hoạt quen thuộc một cách thoải mái. Khi cháu trai đi làm, bà dành thời gian đọc sách, uống trà, xem video và chăm sóc hai chú mèo cưng.

Cuộc sống tuổi già của bà vì thế không chỉ có sự chăm sóc mà còn có không gian riêng để nghỉ ngơi, tận hưởng những sở thích cá nhân.

Phòng ngủ ngập ánh sáng, bếp nhỏ nhưng được tận dụng tối đa diện tích

Trái ngược với phòng ngủ mang nét truyền thống của bà ngoại, không gian riêng của Tiểu Diệp có thiết kế trẻ trung, linh hoạt hơn.

Phòng ngủ nằm ở tầng 3, sở hữu khu vực ban công với ba ô cửa kính lớn. Nhờ vậy, ánh sáng tự nhiên có thể tràn vào phòng, trong khi những tán cây xanh bên ngoài tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Ngoài giường ngủ và tủ quần áo, khu vực ban công được Tiểu Diệp sử dụng linh hoạt. Có thời điểm anh đặt một chiếc sofa nhỏ để đọc sách, nghỉ ngơi; lúc khác lại biến nơi này thành góc làm việc với bàn máy tính.

Hệ rèm sáo giúp điều chỉnh lượng ánh sáng và bảo đảm sự riêng tư mà không làm mất đi vẻ thoáng đãng của căn phòng.

Khu vực bếp cũng được cải tạo đáng kể bằng cách kết nối với phần ban công cũ. Hệ tủ bếp tận dụng không gian theo chiều cao, kết hợp tủ treo, tủ dưới và kệ để đồ nhằm tăng khả năng lưu trữ.

Tông trắng ấm phối cùng xám đậm giúp nhà bếp có cảm giác sạch sẽ, hiện đại. Mặt bàn bằng thép không gỉ được lựa chọn nhờ độ bền và khả năng vệ sinh tương đối thuận tiện, phù hợp với việc nấu nướng thường xuyên của hai bà cháu.

Ngay cả lối vào căn hộ cũng được tính toán để không lãng phí diện tích. Một tủ giày màu xanh xám được bố trí gọn trong hốc tường, phía trên sử dụng gạch kính nhằm đưa thêm ánh sáng vào hành lang.

Phòng tắm chỉ rộng khoảng 2m² nhưng được hoàn thiện chủ yếu bằng gạch trắng ngà, thiết bị vệ sinh màu trắng và kệ kim loại mảnh để hạn chế cảm giác chật chội.

Đây cũng là khu vực cần đặc biệt chú ý khi sống cùng người cao tuổi. Bên cạnh thẩm mỹ, sàn chống trượt, tay vịn phù hợp và lối di chuyển thông thoáng là những yếu tố nên được ưu tiên.

Chi 200.000 nhân dân tệ cải tạo nhà cũ, điều Tiểu Diệp nhận lại không chỉ là một căn hộ đẹp

Theo thông tin được chia sẻ, tổng chi phí hoàn thiện căn hộ vào khoảng 200.000 nhân dân tệ (gần 800 triệu đồng), trong đó 80.000 nhân dân tệ dành cho phần cải tạo, hoàn thiện cố định và 120.000 nhân dân tệ cho nội thất rời, thiết bị gia dụng. Khoản này chưa bao gồm tiền mua căn hộ.

Đây không phải số tiền nhỏ đối với một căn nhà rộng 70m². Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Tiểu Diệp không chạy theo những thiết kế xa hoa mà phân bổ ngân sách cho các không gian sử dụng hằng ngày, đặc biệt là phòng ngủ của bà ngoại.

Từ chiếc giường có tay vịn, hệ thống đèn cảm biến đến vị trí căn hộ gần bệnh viện, mỗi lựa chọn đều hướng tới mục tiêu giúp bà có cuộc sống thuận tiện và an toàn hơn.

Câu chuyện của hai bà cháu cũng gợi ra một góc nhìn khác về việc mua nhà. Không phải lúc nào căn hộ mới, diện tích lớn hay nằm trong khu đô thị đắt đỏ cũng là lựa chọn phù hợp nhất. Đôi khi, một căn nhà cũ có vị trí tốt, được cải tạo đúng nhu cầu lại mang đến giá trị sử dụng lớn hơn.

Tất nhiên, với những căn hộ đã hơn 20 năm tuổi, người mua cần kiểm tra kỹ kết cấu, hệ thống điện nước, khả năng chống thấm cũng như các điều kiện an toàn trước khi cải tạo. Việc tháo dỡ tường hoặc thay đổi công năng cũng cần được đánh giá để không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.

Sau cùng, điều khiến căn hộ 70m² ở Côn Minh trở nên đặc biệt không hẳn là phong cách thiết kế hay số tiền đầu tư, mà là cuộc sống bình dị của hai thế hệ dưới cùng một mái nhà.

Ở tuổi 84, bà ngoại có cháu trai bên cạnh, có những bữa cơm sum họp và một không gian sống phù hợp với mình. Còn Tiểu Diệp, sau mỗi ngày làm việc, luôn có một ngọn đèn sáng và một người thân đợi anh trở về.

Một căn nhà có thể cũ theo thời gian, nhưng cảm giác được sống bên những người mình yêu thương lại là thứ không dễ gì mua được bằng tiền.