Bàn đầu giường kiểu cũ đang dần lỗi thời: 9 thiết kế mới vừa đẹp, vừa tiện, đặc biệt phù hợp với phòng ngủ nhỏ

Trong nhiều gia đình, hai chiếc tủ nhỏ đặt đối xứng hai bên giường gần như là món nội thất không thể thiếu. Tuy nhiên, với những phòng ngủ có diện tích hạn chế, cách bố trí này đôi khi khiến không gian trở nên chật chội.

Chưa kể, những ngăn kéo đầu giường thường chỉ dùng để cất vài món đồ lặt vặt, trong khi diện tích chiếm dụng lại khá lớn. Thay vì tiếp tục sử dụng các mẫu tủ truyền thống, nhiều người trẻ đang lựa chọn những thiết kế đa năng, kết hợp lưu trữ với các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

1. Bàn đầu giường kết hợp kệ sách

Với những người thích đọc sách trước khi ngủ, một chiếc kệ sách nhỏ có thể thay thế hoàn toàn tủ đầu giường truyền thống. Thiết kế này vừa có mặt bàn để đặt điện thoại, đèn ngủ, vừa có các ngăn để sách và vật dụng cá nhân.

Ưu điểm là tận dụng được không gian theo chiều cao, không cần mua thêm giá sách riêng. Tuy nhiên, nên lựa chọn kệ có kích thước vừa phải, tránh chất quá nhiều đồ khiến khu vực đầu giường trở nên bừa bộn.

2. Bàn đầu giường kết hợp giá treo quần áo

Không ít gia đình có thói quen chất quần áo lên ghế trong phòng ngủ. Một chiếc bàn đầu giường tích hợp thanh treo có thể giải quyết tình trạng này.

Phần trên được thiết kế để treo áo khoác, túi xách hoặc trang phục chuẩn bị cho ngày hôm sau, trong khi phía dưới vẫn có mặt bàn để đặt đồ. Cách bố trí này đặc biệt phù hợp với phòng ngủ nhỏ, nơi không đủ diện tích đặt thêm giá treo quần áo riêng.

3. Bàn đầu giường dành cho mẹ và bé

Với gia đình có trẻ sơ sinh, một chiếc bàn đầu giường nhiều tầng hoặc dạng xe đẩy sẽ tiện lợi hơn tủ truyền thống.

Các ngăn có thể dùng để phân loại tã, khăn sữa, quần áo dự phòng và đồ chăm sóc em bé. Khi thức dậy vào ban đêm, bố mẹ dễ dàng lấy đồ mà không phải di chuyển nhiều. Nên ưu tiên thiết kế chắc chắn, dễ vệ sinh, có khóa bánh xe và bảo quản vật dụng ngoài tầm với của trẻ.

4. Bàn đầu giường tích hợp két sắt

Một ý tưởng khá mới lạ là sử dụng két sắt có mặt trên phẳng làm bàn đầu giường. Thiết kế này vừa có vị trí đặt điện thoại, đồng hồ, vừa tạo thêm nơi cất giữ giấy tờ và tài sản giá trị.

Tuy nhiên, gia chủ cần chú ý đến trọng lượng, khả năng cố định và mức độ an toàn của két. Việc kết hợp hai chức năng chỉ thực sự hữu ích khi không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ tài sản.

5. Tận dụng đầu giường làm nơi chứa đồ

Thay vì kê thêm hai chiếc tủ ở hai bên, gia chủ có thể thiết kế đầu giường tích hợp hốc chứa đồ hoặc một mặt kệ chạy ngang phía sau.

Khu vực này đủ để đặt sách, kính mắt, điện thoại hay đèn ngủ. Đây là giải pháp đáng cân nhắc cho những phòng ngủ có lối đi hẹp, giường đặt gần tủ quần áo hoặc sát tường. Tuy nhiên, không nên đặt đồ nặng, dễ rơi ngay phía trên đầu người ngủ.

6. Bàn trang điểm kiêm bàn đầu giường

Với phòng ngủ nhỏ, việc bố trí cả bàn trang điểm và hai tủ đầu giường thường khiến không gian chật chội. Giải pháp đơn giản là kết hợp hai chức năng trong một món nội thất.

Một chiếc bàn trang điểm nhỏ đặt cạnh giường vừa phục vụ nhu cầu làm đẹp, vừa có thể đặt đèn ngủ, điện thoại hoặc cốc nước. Những mẫu bàn treo tường, thiết kế thanh mảnh sẽ giúp căn phòng trông thoáng hơn.

7. Bàn đầu giường kéo trượt

Đây là giải pháp phù hợp với những căn phòng có giường đặt sát hệ tủ quần áo. Mặt bàn được tích hợp vào tủ, khi cần chỉ việc kéo ra sử dụng, sau đó đẩy gọn trở lại.

Thiết kế này giúp tiết kiệm diện tích sàn, tạo lối đi thông thoáng. Dù vậy, gia chủ cần lựa chọn ray trượt chắc chắn và tính toán tải trọng phù hợp để sử dụng lâu dài.

8. Bàn đầu giường kiểu đảo

Khác với tủ đầu giường thông thường, thiết kế kiểu đảo là một khối nội thất độc lập, có thể kết hợp mặt bàn, ngăn chứa đồ và vách ngăn thấp.

Kiểu bố trí này phù hợp với phòng ngủ rộng, giúp phân chia không gian và tạo cảm giác riêng tư. Tuy nhiên, với căn hộ nhỏ, một khối nội thất quá lớn có thể khiến căn phòng trở nên bí bách, vì vậy cần cân nhắc kỹ kích thước.

9. Bàn đầu giường gấp gọn

Nếu phòng ngủ quá nhỏ, một tấm bàn gấp gắn tường hoặc tích hợp vào tủ quần áo có thể là lựa chọn hợp lý.

Khi cần sử dụng, chỉ việc mở mặt bàn để đặt điện thoại, sách hoặc cốc nước. Khi không dùng, bàn được gấp sát vào tường, trả lại khoảng trống cho lối đi. Đây cũng là phương án phù hợp với căn hộ studio hoặc phòng ngủ dành cho khách.

Không phải phòng ngủ nào cũng cần hai chiếc tủ đầu giường

Dù có nhiều thiết kế mới, bàn đầu giường truyền thống không hẳn đã lỗi thời hoàn toàn. Với phòng ngủ rộng, tủ có ngăn kéo kín vẫn là lựa chọn tiện lợi, dễ mua và có thể tiết kiệm chi phí hơn nội thất thiết kế riêng.

Điều quan trọng là lựa chọn dựa trên diện tích và nhu cầu thực tế, thay vì cố gắng bố trí đủ bộ nội thất. Đôi khi, chỉ cần thay một chiếc tủ cồng kềnh bằng kệ nhỏ hoặc bàn gấp cũng đủ giúp phòng ngủ rộng rãi, gọn gàng hơn mà không phải tốn nhiều tiền cải tạo.