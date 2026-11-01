Ghé thăm nhà người phụ nữ 64 tuổi đã nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao nhà càng ít đồ lại càng sạch đẹp, dễ sống

Ở tuổi 64, khi đã nghỉ hưu và có nhiều thời gian dành cho bản thân, một người phụ nữ sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vẫn giữ nếp sinh hoạt vô cùng kỷ luật. Ngôi nhà của bà không quá hiện đại, đồ nội thất cũng không có gì đặc biệt, nhưng bất cứ ai bước vào đều dễ dàng nhận ra một điểm chung: Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng đến mức khó tin.

Người cháu sau khi ghé thăm đã không giấu được sự ngưỡng mộ: "Mỗi lần dọn dẹp nhà cửa, tôi lại nhớ đến căn nhà của dì mình. Nhà dì sạch đến mức còn hơn cả khách sạn 5 sao. Thực sự nhìn mà ghen tị!".

Theo lời kể, người dì từng công tác trong quân đội. Dù đã nghỉ hưu, bà vẫn duy trì những thói quen sinh hoạt có nguyên tắc. Mỗi lần đi siêu thị, bà đều chuẩn bị danh sách những món cần mua, tuyệt đối không mua sắm tùy hứng hay tích trữ quá nhiều đồ dùng trong nhà.

Bà có một quan niệm khá đơn giản: "Nhà có thể cũ đi theo năm tháng, nhưng không nên để nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu".

Chính suy nghĩ ấy đã tạo nên một không gian sống khiến nhiều người trẻ cũng phải học hỏi.

Phòng khách không có đồ đắt tiền, nhưng nhìn đâu cũng thấy dễ chịu

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng khách là cảm giác thoáng đãng. Sàn nhà được lát gỗ công nghiệp màu tối, tường sơn trắng, trần thiết kế đơn giản. Nội thất chỉ gồm những món cơ bản như sofa, bàn trà và kệ tivi.

Nếu nhìn riêng từng món đồ, không có gì thực sự nổi bật. Tuy nhiên, khi đặt chúng trong cùng một không gian, mọi thứ lại tạo nên sự hài hòa đáng ngạc nhiên.

Điều khiến phòng khách trở nên đẹp mắt không nằm ở thiết kế mà ở cách chủ nhà giữ cho các bề mặt luôn thông thoáng. Trên bàn trà không chất đầy điều khiển, giấy tờ, cốc nước hay những món đồ nhỏ thường thấy trong nhiều gia đình. Kệ tivi cũng không biến thành nơi trưng bày đủ thứ vật dụng.

Nhờ vậy, dù diện tích không quá lớn, phòng khách vẫn tạo cảm giác rộng rãi.

Căn phòng không có ban công riêng nhưng sở hữu cửa sổ lớn với tầm nhìn không bị che chắn. Rèm voan màu trắng ngà giúp ánh sáng tự nhiên đi vào nhà mà không gây chói mắt. Một vài chậu cây xanh nhỏ đặt bên cửa sổ mang đến cảm giác tươi mát.

Không gian ấy khiến người ta nhận ra rằng đôi khi, một ngôi nhà đẹp không cần thêm đồ trang trí mà chỉ cần bớt đi những thứ không cần thiết.

Phòng ăn và nhà bếp: Bí quyết nằm ở những mặt bàn luôn gọn gàng

Khu vực ăn uống được bố trí liền với phòng khách. Bàn ăn có kiểu dáng đơn giản, khăn ăn và cốc nước được sắp xếp ngay ngắn. Một đảo bếp nhỏ kết hợp hệ tủ lưu trữ vừa tạo thêm diện tích chuẩn bị thực phẩm, vừa giúp phân chia không gian hợp lý.

Đối với người phụ nữ 64 tuổi, đây không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là khu vực gắn kết gia đình. Vào những dịp lễ, Tết, khi con trai đưa vợ con về thăm, cả nhà có thể cùng nhau làm bánh bao, chuẩn bị bữa ăn và trò chuyện.

Căn bếp sử dụng gạch ốp màu be xám, kết hợp hệ tủ treo có cánh kính mờ. Các thiết bị gia dụng nhỏ, gia vị và dụng cụ nấu nướng đều có vị trí riêng.

Điểm đáng học hỏi nhất là bà hạn chế tối đa việc để đồ trên mặt bàn bếp. Những món thường xuyên sử dụng được đặt ở vị trí thuận tiện, còn các vật dụng ít dùng đều cất trong tủ.

Nhờ đó, sau mỗi lần nấu ăn, bà chỉ cần lau sạch mặt bàn và khu vực bếp nấu, thay vì phải nhấc từng món đồ lên để vệ sinh.

Tủ lạnh cũng được duy trì theo nguyên tắc tương tự. Bên trong không có quá nhiều thực phẩm tích trữ, không chất đầy các hộp thức ăn cũ hay những túi đồ đông lạnh không rõ đã để từ bao giờ.

Thói quen mua thực phẩm vừa đủ giúp bà dễ kiểm soát những gì đang có, hạn chế tình trạng mua trùng hoặc để thức ăn quá lâu đến mức phải bỏ đi.

Đây cũng là điểm đáng chú ý về mặt chi tiêu. Việc không tích trữ quá mức không chỉ giúp nhà bếp sạch sẽ mà còn có thể giảm lãng phí thực phẩm và những khoản mua sắm không cần thiết.

Phòng ngủ có hai tủ quần áo, nhưng không hề tạo cảm giác chật chội

Phòng ngủ của bà nằm ở phía Nam, có cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Nội thất được lựa chọn theo hướng đơn giản, ưu tiên sự tiện dụng.

Điều thú vị là người phụ nữ này sử dụng hai tủ quần áo riêng biệt. Một tủ dành cho trang phục mùa đông, đặt sát tường gần cửa; tủ còn lại dành cho quần áo mùa hè, bố trí gần cửa sổ.

Cách phân chia này giúp bà không phải thường xuyên lục tìm đồ đạc giữa các mùa. Quần áo được cất đúng vị trí, dễ lấy và dễ kiểm soát số lượng.

Cả hai tủ đều có màu trắng, thiết kế đơn giản nên không khiến căn phòng trở nên nặng nề.

Đặc biệt, phòng ngủ không có những chiếc ghế chất đầy quần áo mặc dở, cũng không có quá nhiều vật dụng cá nhân đặt trên đầu giường.

Nhờ không gian được sắp xếp ngăn nắp, bà có thể dành những khoảng thời gian thư thả để ngồi bên cửa sổ, đọc sách, uống trà và tận hưởng ánh nắng.

Ở tuổi nghỉ hưu, một phòng ngủ thoáng đãng, dễ vệ sinh và ít vật dụng vướng víu đôi khi còn có giá trị hơn những món nội thất cầu kỳ.

Phòng làm việc và phòng tắm đều tuân theo một nguyên tắc: Không bày những thứ không cần thiết

Phòng làm việc được thiết kế theo phong cách Trung Hoa hiện đại, kết hợp một số chi tiết nội thất mang nét truyền thống.

Bàn làm việc không bị phủ kín bởi sách báo, giấy tờ hay đồ trang trí. Rèm cửa màu sáng gần tương đồng với màu tường, tạo cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Đây là nơi bà có thể đọc sách, viết lách hoặc dành thời gian cho những sở thích cá nhân sau khi nghỉ hưu.

Trong khi đó, khu vực phòng tắm tiếp tục thể hiện sự chỉn chu của chủ nhà.

Bồn rửa mặt có thiết kế tối giản, mặt chậu sạch sẽ. Những món như bàn chải, kem đánh răng, mỹ phẩm và đồ vệ sinh cá nhân được cất vào ngăn kéo sau khi sử dụng thay vì bày kín trên mặt chậu.

Tủ lavabo được thiết kế treo tường, để trống khoảng sàn bên dưới. Nhờ vậy, việc lau dọn trở nên thuận tiện, đồng thời hạn chế những góc khuất khó tiếp cận.

Gạch ốp tường và sàn có màu be xám, tạo cảm giác sạch sẽ, đồng bộ với tổng thể căn nhà.

Điều đáng nói là bà không sử dụng quá nhiều hộp đựng hay phụ kiện lưu trữ. Thay vào đó, bà cố gắng giảm số lượng đồ vật cần cất giữ ngay từ đầu.

Sau tuổi 60, nhà sạch không phải vì chăm dọn mà vì biết giữ ít đồ

Nhìn tổng thể căn nhà, có thể thấy người phụ nữ 64 tuổi không theo đuổi phong cách sống xa hoa. Những món đồ được bà lựa chọn đều phục vụ nhu cầu sinh hoạt thực tế.

Bà không có thói quen mua thêm đồ chỉ vì được giảm giá, không tích trữ thực phẩm quá mức và cũng không giữ lại quá nhiều vật dụng ít sử dụng.

Đó là lý do căn nhà luôn duy trì được sự gọn gàng mà không cần liên tục tổng vệ sinh.

Tất nhiên, để nhà cửa sạch sẽ vẫn cần công sức chăm sóc và vệ sinh thường xuyên. Tuy nhiên, khi số lượng đồ đạc được kiểm soát, việc lau dọn sẽ nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Từ cách sống của người phụ nữ này, có thể rút ra 5 thói quen đáng học hỏi: Mua sắm theo danh sách, chỉ giữ lại những món thực sự cần thiết, phân loại đồ dùng ngay từ đầu, trả đồ về đúng vị trí sau khi sử dụng và xử lý những vết bẩn nhỏ trước khi chúng tích tụ.

Đây đều là những việc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải gia đình nào cũng duy trì được lâu dài.

Nhiều người cho rằng phải đến khi có một căn nhà rộng rãi, nội thất đắt tiền hoặc thuê người giúp việc mới có thể sở hữu không gian sống ngăn nắp. Thực tế, căn nhà của người phụ nữ 64 tuổi cho thấy điều quan trọng không hẳn nằm ở số tiền bỏ ra mà ở thói quen sinh hoạt của người sống trong đó.

Sau khi nghỉ hưu, khi phần lớn thời gian được dành cho gia đình và bản thân, một không gian sạch sẽ, dễ sử dụng còn giúp việc sinh hoạt hằng ngày trở nên thoải mái hơn.

Có lẽ điều đáng ngưỡng mộ nhất ở căn nhà này không phải là sàn nhà sạch bóng hay những chiếc tủ được sắp xếp ngay ngắn, mà là việc người phụ nữ 64 tuổi đã tạo dựng được một cuộc sống đủ đầy theo cách rất giản dị: Ít đồ đạc hơn, ít việc nhà hơn và nhiều thời gian hơn cho chính mình.