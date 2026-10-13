Rời Hà Nội vào Đà Nẵng gần 2 năm, gia đình 4 người mua nhà 6 tỷ: 4 khoản sửa đáng tiền và 3 phiền toái không ngờ tới

Sau gần hai năm chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống, gia đình 4 người đã mua được một căn nhà riêng để ổn định cuộc sống.

Chia sẻ trên kênh TikTok "Ông bô điểm 7", người chồng (35 tuổi) kể về quyết định mua nhà xây sẵn, dù ban đầu hai vợ chồng từng tính đến phương án mua đất rồi tự xây. "Có một quyết định mà mình đã làm ngược lại với lời khuyên của nhiều người, đó là mình đã mua luôn nhà xây sẵn chứ không mua đất rồi tự xây".

Chọn mua nhà xây sẵn cho thuận tiện và không mất thời gian, chứ không mua đất và tự xây theo ý mình

Căn nhà gia đình anh mua vào tháng 5 năm ngoái có diện tích 92m2, gồm 3 tầng, đã được hoàn thiện sẵn với giá 6 tỷ. Với gia đình anh, lựa chọn này xuất phát từ những cân nhắc cụ thể về kinh nghiệm, thời gian và nhu cầu có một nơi ở ổn định khi chuẩn bị đón thêm thành viên.

Ban đầu, khi xác định gắn bó lâu dài với Đà Nẵng, hai vợ chồng từng tính đến việc mua một mảnh đất, dự định chờ thời điểm phù hợp để thiết kế và xây một ngôi nhà theo đúng nhu cầu. Tuy nhiên, khi ở Hà Nội, gia dình sống ở chung cư, các phòng đều gói gọn trong một diện tích nhất định, nên không hề có kinh nghiệm xây dựng hay thi công nhà.

"Lý do đầu tiên là mình chưa từng xây nhà, mình không có có kinh nghiệm về thiết kế vật liệu, thi công, điện nước. Nó quá nhiều thứ phải học và phát sinh. Thứ hai là không có thời gian, vì lúc đó vợ mình đang bầu bé thứ 2 cũng gần sinh rồi, mà con gái lớn thì chuẩn bị vào lớp học lớp 1. Công việc của cả hai vợ chồng mình thì cần duy trì đều đặn, và thực sự không có thời gian để xây nhà".

Trong khi giá thuê nhà ở Đà Nẵng khá cao. Cuối cùng, hai vợ chồng chọn một căn nhà đã được đơn vị thiết kế và xây dựng hoàn thiện. Sau khi chỉnh sửa một số chi tiết, cả gia đình có thể chuyển vào ở, sớm ổn định sinh hoạt.

"Tất nhiên ngôi nhà xây sẵn thì cũng có những cái mà cần đánh đổi. Có những sự lo lắng về việc chủ đầu tư có uy tín không, chất lượng công trình rồi những thứ chưa chắc đã đúng 100% với sở thích của mình.

Nhưng mà sau khi cân nhắc thì hai vợ chồng mình đều nhận thấy là việc mua nhà cũng giống như chuyện nhà mình chuyển vào Đà Nẵng ấy, sẽ không có lựa chọn nào là hoàn hảo mà quan trọng là tại thời điểm đó nó phù hợp với cuộc sống của cả gia đình mình".

4 hạng mục nâng cấp giúp cả nhà sống thoải mái hơn

Gần 2 năm sống tại Đà Nẵng, ông bố 35 tuổi cho biết có 4 khoản đầu tư khiến anh cảm thấy đáng tiền nhất, bởi gia đình gần như sử dụng mỗi ngày.

Đầu tiên: Lắp điều hòa cho phòng khách

"Một điều khá thú vị là ở Đà Nẵng, mình thấy rất nhiều nhà không hề thiết kế chỗ lắp điều hòa cho phòng khách tầng 1. Mình đã quyết định lắp thêm điều hòa phòng khách. Khi lắp xong thì mình thấy mát mẻ dễ chịu này. Những ngày trời nóng cả nhà ngồi chơi ăn uống đọc sách cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Kiểu nó nâng tầm cuộc sống ngay lập tức" - ông bố 2 con chia sẻ.

Thứ hai: Lắp mái hiên tự động cho khoảng sân trước nhà

"Khoản này ban đầu mình tiếc tiền lắm nên chần chừ chưa lắp, nhưng dùng rồi thì mới thấy cực kỳ xứng đáng. Máy hiên có thể điều khiển đóng mở, lúc cần lấy sáng thì mở ra, trời nắng mưa quá thì kéo vào. Mình thấy nó tiện gọn gàng, nhìn đẹp hơn khá nhiều so với những kiểu mái che cố định. Nhất là nhà mình có trẻ con hoặc sân trước nhà dùng được nhiều hơn hẳn".



Thứ 3: Thứ ba là hệ thống kệ sách từ tầng 1 đến tầng 3

Gia đình anh ít xem tivi, hai vợ chồng và hai bé thích đọc sách. Vì thế, thay vì chỉ tập trung sách ở một phòng, anh tạo nhiều vị trí để mọi người có thể ngồi đọc cùng nhau. Đây cũng là cách gia đình duy trì thói quen đọc trong sinh hoạt hàng ngày.

Thứ 4: Cải tạo tầng 3 thành phòng làm việc và vui chơi cho con

Thay đổi lớn nhất nằm ở tầng 3, theo thiết kế ban đầu, khu vực này dành cho hoạt động BBQ và sân phơi rộng. Tuy nhiên, gia đình lại cần thêm chỗ làm việc và không gian sinh hoạt chung. Hai vợ chồng vì thế quyết định cải tạo một phần tầng 3 thành căn phòng đáp ứng cả hai nhu cầu.

"Bây giờ thì mình có phòng này vừa là nơi làm việc này. Cả nhà có thể chơi cùng nhau. Mình rất thích vì nó mát mẻ, yên tĩnh, có thể ra khu vực cây hoa ở phía trước rồi khu trồng rau và ngắm máy bay ở phía sau. Nó giống như mình có thêm một khoảng không gian riêng tư dành cho cả gia đình".

Nhìn lại sau gần 2 năm, ông bố hai con nhận thấy giá trị của những khoản nâng cấp nằm ở mức độ hữu ích trong đời sống. Với anh, khoản đầu tư đáng tiền không nhất thiết phải khiến ngôi nhà sang trọng hơn, mà là những thay đổi được sử dụng thường xuyên và thực sự giúp cả gia đình sống dễ chịu hơn.

3 "kiếp nạn" khi chuyển từ chung cư xuống nhà đất

Chuyển từ chung cư ở Hà Nội xuống nhà đất 3 tầng tại Đà Nẵng, gia đình anh gặp ba "kiếp nạn" trước đây ít phải bận tâm: dĩn, ruồi và chuột. Dĩn thường xuất hiện quanh bếp, bồn rửa dù nhà được dọn dẹp thường xuyên. Sau nhiều lần tìm cách xử lý, anh mới thấy một loại hũ bẫy dĩn, ruồi giấm khá hiệu quả.

Ruồi cũng khiến ông bố hai con khó chịu. Anh từng thuê phun thuốc xử lý côn trùng nhưng kết quả chưa như mong đợi. Cuối cùng, chiếc vỉ đập ruồi đơn giản lại trở thành vật dụng hữu ích, được anh hài hước nhận xét là "bách phát bách trúng".

"Cuối cùng là chuột. Riêng cái này thì thực sự là mình stress luôn. Nhà mình thì kín hết tất cả mọi chỗ nên chuột không vào được bên trong, nhưng mà nó lại xuất hiện ở khu vực sân với vỉa hè. Đặc biệt là vị trí mình đỗ xe ô tô, nó còn chui vào khoang máy ô tô nữa.

Trước đây mình ở chung cư ấy, xe thì để dưới hầm nên mình không bao giờ phải lo lắng cái vụ này. Bảo sao mình thấy nhiều người dùng cái quây chuột ở quanh xe. Mình còn phai lấp hết mấy cái bồn cây ở dọc sân trước, rồi sửa lại cái cổng để hạn chế chuột nó vào trong nhà".

Với anh, có nhà riêng cũng đồng nghĩa với việc phải làm quen và tự giải quyết những phiền toái nhỏ mà trước đây sống ở chung cư ít khi gặp phải.

Tuy nhiên, đó chỉ là những bất tiện nhỏ trong sinh hoạt; cuộc sống của gia đình anh tại Đà Nẵng vẫn thoải mái, nhiều niềm vui trong tổ ấm mà hai vợ chồng cùng vun vén.

(Nguồn: TikTok "Ông bô điểm 7")