Ở ngưỡng tuổi đôi mươi, nhiều người thường tự tin vào sức trẻ và nghĩ rằng cơ thể có thể chống chọi được mọi thói quen sinh hoạt buông thả. Anh Trần, một chàng trai gốc Sơn Đông (Trung Quốc), đang sống và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng từng có suy nghĩ chủ quan như vậy. Cho đến anh trải qua "thập tử nhất sinh" vì suy tim.

Xa gia đình và làm một công việc có tính chất đặc thù, anh Trần duy trì thói quen ăn uống, ngủ nghỉ rất thất thường trong suốt một thời gian dài. Đỉnh điểm của lối sống sai lầm này là thói quen thức khuya, thậm chí thức xuyên đêm, sau đó ngủ bù vào ban ngày hoặc những ngày cuối tuần. Mục đích thức đêm của anh khi thì vì công việc, lúc lại để chơi game hay xem thể thao, cũng có khi chỉ đơn giản là "quen giấc" nên không ngủ được.

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Cho đến một buổi tối cuối tuần, khi đang ngồi chơi game cùng bạn bè, anh Trần đột ngột lên cơn đau tức ngực dữ dội. Chỉ trong vài phút, làn da anh chuyển sang tím tái rồi ngã gục, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cathay (Đài Loan, Trung Quốc), các bác sĩ phát hiện anh Trần đã bị suy tim từ lâu mà không hề hay biết. Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng đã chuyển biến thành rối loạn nhịp tim cấp tính, gây ngừng tim tạm thời và xuất hiện dấu hiệu phù phổi cực kỳ nguy hiểm.

Dù may mắn được cứu sống khỏi cửa tử sau những nỗ lực nghẹt thở của đội ngũ y tế, chàng trai 25 tuổi phải đối mặt với một sự thật nghiệt ngã. Đó là những tổn thương ở tim và phổi không thể phục hồi hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là sức khỏe của anh không bao giờ có thể khôi phục như trước, cả đời phải gắn liền với thuốc men và sống chung với các biến chứng mạn tính như suy giảm chức năng tim, phù nề toàn thân...

Thủ phạm vô hình từ thói quen "ngủ ngày cày đêm"

Lý giải về việc một chàng trai mới 25 tuổi, thân hình vạm vỡ nhưng đã bị suy tim nghiêm trọng, bác sĩ Guo Zhidong làm việc tại Trung tâm Tim mạch của bệnh biện cho biết: "Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn trực tiếp từ việc đảo lộn nhịp sinh học tự nhiên".

Ông giải thích, việc thức khuya, thức trắng đêm rồi ngủ bù vào ban ngày kéo dài liên tục khiến cơ thể mất khả năng cân bằng các hormone quan trọng như cortisol và adrenaline. Khi nhịp sinh học bị phá vỡ, hệ thần kinh giao cảm luôn bị ép vào trạng thái hoạt động quá tải, dẫn đến hiện tượng nhịp tim và huyết áp tăng cao liên tục. Áp lực nặng nề này buộc cơ tim phải làm việc quá sức, lâu dần bị suy yếu và dẫn đến nguy cơ suy tim cấp tính.

Bên cạnh đó, việc thiếu ngủ vào ban đêm làm gián đoạn hoàn toàn giai đoạn ngủ sâu, vốn là thời điểm vàng để cơ thể phục hồi, sửa chữa và tái tạo các tế bào cơ tim. Khi tim mất dần khả năng bơm máu hiệu quả, kết hợp với thói quen ăn uống thất thường và sự biến động cảm xúc mạnh khi chơi game, xem phim về đêm, hệ miễn dịch của anh Trần đã bị sụp đổ hoàn toàn.

6 dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh suy tim không được chủ quan

Từ bài học đắt giá của anh Trần, Bác sĩ Guo Zhidong đã đưa ra khuyến cáo về 6 dấu hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh suy tim mà ở độ tuổi nào cũng không được chủ quan:

- Khó thở khi ngủ: Thường xuyên có cảm giác như có vật nặng đè chặt lên lồng ngực, thậm chí phải bật dậy ngồi thẳng để thở.

- Hụt hơi, thở gấp: Xuất hiện tình trạng khó thở, thở dốc ngay cả khi không vận động mạnh hoặc chỉ làm việc nhẹ.

- Mệt mỏi kéo dài: Cơ thể luôn rơi vào trạng thái kiệt sức, uể oải dai dẳng dù không tốn nhiều thể lực.

- Phù chi dưới: Vùng chân bị sưng nề, khi lấy ngón tay ấn vào da sẽ để lại vết lõm xuống rất lâu mới đầy lại.

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- Thay đổi nước tiểu: Lượng nước tiểu giảm đi rõ rệt so với bình thường, màu sắc nước tiểu chuyển đậm hơn.

- Tăng cân không kiểm soát: Trọng lượng cơ thể tăng nhanh bất thường do tình trạng tích tụ nước và chất lỏng bên trong.

Nằm trên giường bệnh với những hối hận muộn màng, chàng trai 25 tuổi đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh đanh thép gửi đến những người đồng trang lứa. Đừng bao giờ lạm dụng sức trẻ để đổi lấy những đêm thức trắng, bởi một khi trái tim đã tổn thương, cái giá phải trả sẽ là cả cuộc đời phía trước.