Chàng trai 25 tuổi nhưng sức khỏe xương như người 70 tuổi đã mắc bệnh xương khớp vài chục năm vì loại nước nhiều người phải uống mỗi ngày

Cà phê là thức uống quen thuộc của nhiều người trẻ, đặc biệt là những người thường xuyên phải làm việc nhiều giờ hoặc tăng ca. Một tách cà phê có thể giúp tỉnh táo trong thời gian ngắn, nhưng việc sử dụng quá nhiều trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được kiểm soát.

Mới đây, một nam thanh niên 25 tuổi ở Phúc Châu (Trung Quốc) đã phải nhập viện sau một cú ngã nhẹ. Do công việc bận rộn và thường xuyên tăng ca, người này gần như ngày nào cũng uống khoảng 5 cốc cà phê để duy trì sự tỉnh táo. Tuy nhiên, trong một lần không may bị ngã, anh chỉ chịu một lực tác động không quá mạnh nhưng lại bị gãy xương quay ở cổ tay.

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Kết quả kiểm tra sau đó khiến chính người bệnh cũng bất ngờ. Mật độ xương của nam thanh niên 25 tuổi gần tương đương với người 70 tuổi, cho thấy tình trạng giảm mật độ xương và loãng xương nghiêm trọng.

Các bác sĩ nhận định đây là nguyên nhân quan trọng khiến xương của người bệnh trở nên yếu và dễ gãy dù chỉ chịu một chấn thương nhẹ.

Caffeine có thể ảnh hưởng đến quá trình mất canxi của cơ thể

Theo các bác sĩ, caffeine có thể làm tăng lượng canxi được bài tiết qua nước tiểu. Nếu thường xuyên sử dụng một lượng lớn caffeine nhưng chế độ ăn không cung cấp đủ canxi, sự cân bằng canxi trong cơ thể có thể bị ảnh hưởng.

Về lâu dài, nếu lượng canxi nạp vào không đáp ứng nhu cầu của cơ thể, quá trình duy trì và tái tạo mô xương có thể bị ảnh hưởng. Xương dần trở nên yếu và dễ tổn thương hơn.

Đáng chú ý, tình trạng suy giảm mật độ xương thường diễn biến âm thầm. Trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ ràng, đến khi xảy ra gãy xương mới phát hiện vấn đề.

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Cảnh giác với những dấu hiệu cơ thể có thể đang thiếu canxi

Một số biểu hiện như thường xuyên bị chuột rút ở bắp chân vào ban đêm, cơ bắp yếu hoặc đau mỏi vùng lưng sau khi ngồi lâu có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, trong đó có rối loạn chuyển hóa khoáng chất.

Nếu những triệu chứng này kéo dài hoặc thường xuyên tái diễn, mọi người nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tự ý bổ sung canxi.

Muốn bổ sung canxi, đừng chỉ dựa vào một loại thực phẩm

Các bác sĩ khuyến cáo, để duy trì sức khỏe xương, mọi người nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, ưu tiên những thực phẩm giàu canxi như sữa và chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ, các loại đậu, rau xanh và một số loại hạt.

Việc bổ sung vitamin D và duy trì hoạt động thể chất phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương.

Thay vì tìm đến một loại thực phẩm được quảng bá như “thuốc bổ xương”, điều quan trọng hơn là đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng và đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.

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Người uống cà phê cần lưu ý điều gì?

Nếu không muốn từ bỏ cà phê, mọi người vẫn có thể sử dụng ở mức vừa phải và chú ý một số nguyên tắc:

- Không uống quá nhiều: Người trưởng thành nên kiểm soát tổng lượng caffeine từ cà phê và các nguồn khác trong ngày. Không nên liên tục sử dụng nhiều cốc cà phê để chống lại tình trạng thiếu ngủ.

- Chú ý bổ sung dinh dưỡng: Người thường xuyên uống cà phê cần đảm bảo chế độ ăn cung cấp đầy đủ canxi, vitamin D và các chất dinh dưỡng cần thiết cho xương.

- Không dùng cà phê để thay thế giấc ngủ: Caffeine chỉ giúp giảm cảm giác buồn ngủ tạm thời, không thể bù đắp những tác động bất lợi của việc thiếu ngủ kéo dài.

- Duy trì vận động: Các bài tập chịu sức nặng cơ thể và vận động phù hợp có thể giúp duy trì sức khỏe của hệ xương.

Cà phê có thể giúp tỉnh táo nhưng không nên trở thành “cây gậy chống” cho một lối sống thường xuyên thiếu ngủ và làm việc quá sức.

Nguồn và ảnh: QQ