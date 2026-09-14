98 tuổi vẫn tóc đen, da dẻ hồng hào: Nữ minh tinh hé lộ 5 thói quen sống khỏe đáng chú ý

Ở tuổi 98, nữ nghệ sĩ Quảng Đông nổi tiếng Bạch Tuyết Tiên vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với thần sắc hồng hào, mái tóc gần như không bạc. Đằng sau trạng thái khỏe khoắn ấy là lối sống giản dị với những thói quen như ăn nhiều rau, trái cây, đi bộ và giữ tinh thần vui vẻ.

Ở tuổi 98, nghệ sĩ kinh kịch Quảng Đông nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) Bạch Tuyết Tiên (Bai Xuexian) hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, hình ảnh mới nhất của bà tại một bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong bức ảnh được một người bạn đăng tải, Bạch Tuyết Tiên xuất hiện với gương mặt hồng hào, thần thái tươi tỉnh và mái tóc vẫn còn rất ít dấu hiệu bạc. So với tuổi thật, diện mạo của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Bạch Tuyết Tiên từng là một trong những đào hát nổi tiếng của sân khấu kinh kịch Quảng Đông (Trung Quốc). Sau khi lui về hậu trường, bà dành nhiều thời gian cho hoạt động thiện nguyện và bảo tồn nghệ thuật truyền thống.

Người phụ nữ đứng sau cặp đôi kinh điển của sân khấu Quảng Đông

Bạch Tuyết Tiên tên thật là Trần Thục Lương, sinh ra tại Thuận Đức, Quảng Đông, Trung Quốc. Bà là con gái của nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng Bạch Câu Vinh.

Bạch Tuyết Tiên từng theo học các bậc thầy sân khấu và sau đó lấy nghệ danh Bạch Tuyết Tiên. Năm 1943, trong thời gian biểu diễn tại Macau, bà gặp Nhậm Kiếm Huy. Hai người sau đó cùng gia nhập một đoàn kịch và trở thành cặp đôi sân khấu nổi tiếng, thường được gọi chung là "Nhậm - Bạch".

Năm 1956, Bạch Tuyết Tiên cùng Nhậm Kiếm Huy và một số nghệ sĩ khác thành lập đoàn kịch Tiên Phượng Minh. Đoàn liên tục cho ra mắt những tác phẩm kinh điển như Đế nữ hoa, Mẫu đơn đình kinh mộng hay Tử thoa ký.

Không chỉ hoạt động trên sân khấu, Bạch Tuyết Tiên còn đặc biệt chú trọng việc đào tạo thế hệ kế cận. Bà cùng Nhậm Kiếm Huy thành lập đoàn kịch thiếu niên, đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau này.

Năm 1972, hai người cùng đoàn kịch tổ chức một buổi biểu diễn gây quỹ cứu trợ nạn nhân trận lũ lụt lớn tại Hong Kong. Đây cũng là lần cuối cùng cặp đôi "Nhậm - Bạch" cùng xuất hiện trên sân khấu.

Sau khi Nhậm Kiếm Huy qua đời năm 1989, Bạch Tuyết Tiên tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển nghệ thuật kinh kịch Quảng Đông.

Bà từng được trao Giải Thành tựu trọn đời của Điện ảnh Hong Kong và Huân chương Tử Kinh Kim - một trong những danh hiệu cao quý của Hong Kong.

Ở tuổi 98, Bạch Tuyết Tiên duy trì những thói quen gì?

Không có một bí quyết duy nhất nào có thể giải thích việc một người duy trì sức khỏe tốt đến tuổi 98. Tuy nhiên, những chia sẻ và hình ảnh đời thường của Bạch Tuyết Tiên cho thấy bà duy trì một lối sống khá điều độ.

1. Ăn nhiều rau, ưu tiên thực phẩm tươi

Trong một lần dùng bữa cùng bạn bè, Bạch Tuyết Tiên được chú ý khi đặc biệt yêu thích các món rau, trong đó có salad. Bà ăn chậm, nhai kỹ và chủ yếu uống nước ấm do mình chuẩn bị.

Rau xanh là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, đồng thời giúp chế độ ăn cân bằng hơn.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn rau hay uống nước ấm là "bí quyết trường thọ". Sức khỏe và tuổi thọ chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều yếu tố như di truyền, vận động, giấc ngủ, dinh dưỡng, bệnh nền và điều kiện sống.

2. Thích ăn cá tầm muối - nhưng quan trọng là sự cân bằng

Bạch Tuyết Tiên từng chia sẻ bà đặc biệt yêu thích trứng cá tầm muối (caviar), một món ăn được xem là cao cấp.

Caviar có chứa protein, chất béo và một số vi chất, trong đó có omega-3. Tuy nhiên, đây không phải thực phẩm cần thiết để duy trì tuổi thọ và thường có hàm lượng muối khá cao.

Vì vậy, nếu đưa caviar vào chế độ ăn, điều quan trọng vẫn là ăn với lượng vừa phải và cân đối với tổng thể khẩu phần.

3. Ăn chậm, ăn vừa đủ và thích trái cây

Một thói quen khác được nhắc đến ở Bạch Tuyết Tiên là ăn chậm, nhai kỹ. Bà từng chia sẻ bản thân không ăn quá nhiều và thường lựa chọn trái cây.

Ăn chậm giúp mỗi người có thêm thời gian nhận biết cảm giác no, từ đó hạn chế tình trạng ăn quá mức. Trong khi đó, trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất, nước và chất xơ.

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị nên ăn đa dạng nhiều loại rau củ quả thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất.

4. Yêu hoa và giữ cho tinh thần luôn vui vẻ

Một chi tiết khá thú vị về Bạch Tuyết Tiên là bà đặc biệt yêu thích hoa.

Trong một lần dự tiệc sinh nhật của nữ nghệ sĩ, diễn viên Hong Kong Uông Minh Thuyên từng tặng hoa vì biết đây là món quà bà yêu thích.

Sở thích tưởng như rất nhỏ này lại gợi nhắc một yếu tố quan trọng của quá trình lão hóa khỏe mạnh: đời sống tinh thần.

Duy trì sở thích cá nhân, giao tiếp với bạn bè, tham gia các hoạt động yêu thích và giữ kết nối xã hội có thể giúp người lớn tuổi duy trì cảm giác vui vẻ, giảm cô đơn và có thêm động lực hoạt động mỗi ngày.

5. Thường xuyên đi bộ, duy trì vận động

Dù đã ở tuổi rất cao, Bạch Tuyết Tiên vẫn duy trì thói quen đi lại, ca hát và vận động nhẹ nhàng.

Đây có lẽ là một trong những thói quen đáng tham khảo nhất đối với người lớn tuổi.

Vận động thường xuyên giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng vận động và thăng bằng. Với người cao tuổi, việc duy trì sức mạnh cơ và khả năng giữ thăng bằng đặc biệt quan trọng bởi có thể góp phần giảm nguy cơ té ngã và mất khả năng tự chủ trong sinh hoạt.

Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao. Với người lớn tuổi, các hoạt động phù hợp với thể trạng như đi bộ, tập sức mạnh nhẹ, bài tập thăng bằng hoặc các hoạt động hằng ngày đều có giá trị nếu được thực hiện đều đặn và an toàn.

98 tuổi vẫn khỏe mạnh: Điều đáng học hỏi không nằm ở một món ăn

Hình ảnh Bạch Tuyết Tiên ở tuổi 98 gây ấn tượng bởi diện mạo trẻ hơn tuổi thật. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm một "thực phẩm trường thọ" hay một bí quyết chống lão hóa thần kỳ, câu chuyện của nữ nghệ sĩ cho thấy một điều thực tế hơn: sức khỏe khi về già thường là kết quả của cả một quá trình dài.

Ăn uống đa dạng, vận động phù hợp, duy trì sở thích, giữ kết nối xã hội và chăm sóc sức khỏe định kỳ đều là những yếu tố có ý nghĩa đối với quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Và có lẽ, điều đáng quý nhất ở Bạch Tuyết Tiên không chỉ là mái tóc vẫn còn ít bạc hay gương mặt hồng hào ở tuổi 98, mà là việc bà vẫn duy trì được sự yêu thích với cuộc sống và những điều mình yêu thích.