Thận có vai trò rất quan trọng với sự sống và hoạt động hàng ngày của con người. Nó không chỉ lọc máu và chất thải, bài tiết nước tiểu, điều hòa thể tích máu mà còn tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp cũng như chuyển hóa.

Thận có vai trò quan trọng nhưng lại là cơ quan tổn thương trong ânm thầm, khó phát hiện sớm (Ảnh minh họa)

Không ít người chẳng tiếc tiền để bồi bổ thận bằng thuốc bổ, ăn đủ của ngon vật lạ mà không biết rằng vài thói quen đơn giản cũng có thể dưỡng thận hiệu quả. Trong đó có 5 hành vi “nhỏ nhưng có võ” mà nam hay nữ đều nên làm mỗi sáng thức dậy sau đây:

1. Đi tiểu ngay khi buồn

Đi tiểu sau khi thức dậy là một thói quen tốt cho sức khỏe, cũng là dấu hiệu cho thấy thận của bạn khỏe mạnh. Bởi vì sau một đêm, nước tiểu được sinh ra và lưu trữ trong bàng quang nên sinh ra cảm giác buồn tiểu ngay khi thức dậy. Lúc này, nếu không đi tiểu ngay sẽ khiến nước tiểu tích tụ quá lâu trong cơ thể, có thể khiến độc tố xâm nhập vào cơ thể.

Nếu không đi tiểu trong một thời gian dài, khi vượt quá khả năng chứa tối đa của bàng quang sẽ khiến lượng nước tiểu dâng lên đến thận, ảnh hưởng đến chức năng của thận và gây tổn thương cho thận. Ngoài ra, nhịn tiểu kéo dài có thể gây ra một loạt các bệnh thận nghiêm trọng như viêm đường tiết niệu, sỏi thận…

2. Uống một cốc nước ấm nhẹ

Uống nước đúng cách là một trong những yếu tố tiên quyết để duy trì sức khỏe của thận. Ngoài lượng uống, cách uống thì thời gian uống nước cũng quan trọng không kém. Trong đó, buổi sáng sau khi thức dậy được xem là “thời điểm vàng” để uống nước đối với sức khỏe thận và tim.

Uống một cốc nước lọc ấm sau khi thức dậy buổi sáng không chỉ thận khỏe mà còn tốt cho tuần hoàn máu (Ảnh minh họa)

Uống nước sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể giúp cơ thể loại bỏ một số chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Đồng thời có thể làm giảm áp lực lên thận một cách hiệu quả. Cung cấp đủ nước sau một đêm ngủ dài gây mất nước cũng giúp thận hoạt động hiệu quả để loại bỏ natri và chất độc hại ra khỏi cơ thể. Uống nhiều nước cũng là một trong những cách tốt nhất để phòng tránh sỏi thận hiệu quả và giảm gánh nặng cho thận.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên uống quá nhiều nước vào thời điểm này. Chỉ nên uống khoảng 200 - 300ml nước lọc, tương đương khoảng 1 cốc và càng tốt hơn nếu là nước ấm nhẹ ở 30 - 45 độ C, nên uống từ từ từng ngụm nhỏ.

3. Tập luyện vùng thắt lưng

Các bài tập thắt lưng có thể hỗ trợ cải thiện chức năng thận. Bởi thận của chúng ta nằm ở hai bên eo sườn, khi thận gặp vấn đề thì đây cũng là vị trí dễ phát ra tín hiệu đau sớm nhất. Khi tăng cường rèn luyện eo sẽ giúp thận khỏe mạnh.

Cách tập luyện vùng thắt lưng vào buổi sáng với mục đích tốt cho thận cũng không cần quá phức tạp hay có cường độ nặng. Bạn chỉ cần tập các bài duỗi cơ đơn giản hoặc xoay eo luân phiên qua hai bên một cách vừa phải và có chủ đích. Hoặc cũng có thể dùng tay massage theo vòng tròn từ hai bên sườn ra thắt lưng phía dưới ở sau. Thận của con người tương đối gần với thắt lưng, massage có thể làm giảm cảm giác khó chịu, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, tăng tốc độ tuần hoàn để tăng cường thận.

Chưa kể, tập eo sau khi ngủ dậy buổi sáng còn cải thiện tình trạng cơ thể bị căng cứng sau một đêm ngủ dài, chào đón một ngày làm việc và học tập mới bằng trạng thái tốt nhất.

4. Bài tập ở chân tốt cho sức khỏe thận

Không ít người sẽ bất ngờ khi biết rằng tập chân vào buổi sáng tốt cho thận. Trong đó, bài tập nhón chân (kiễng chân) và massage lòng bàn chân được cho là đơn giản nhất và phù hợp với khoảng thời gian buổi sáng sau khi ngủ dậy.

Chúng ta đều biết rằng ở bàn chân có rất nhiều huyệt đạo, đặc biệt là lòng bàn chân với nhiều huyệt đạo liên quan trực tiếp tới sức khỏe của thận. Khi nhón chân khoảng 3 - 5 phút sau thức dậy buổi sáng, chúng ta đã kích thích các huyệt đạo trên kinh thận bàn chân, rất có lợi cho việc bổ thận, bổ thận khí.

Nhón gót chân giúp lưu thông khí huyết tốt hơn, từ đó giúp thận khỏe mạnh (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, lòng bàn chân có huyệt dũng tuyền, được coi là huyệt vị đầu tiên của kinh thận trong Y học cổ truyền. Nếu massage đúng cách, có thể làm thông kinh thận, thúc đẩy tuần hoàn máu, khi tốc độ tuần hoàn tăng nhanh, chất dinh dưỡng có thể được cung cấp kịp thời cho thận, đạt được mục đích tăng cường sức khỏe thận. Hơn nữa, massage lòng bàn chân đúng cách còn có tác dụng bổ thận, cải thiện chất lượng giấc ngủ - yếu tố quan trọng giúp bảo vệ thận.

Có 2 cách để xác định huyệt dũng tuyền. Một là co bàn chân và các ngón chân lại, chỗ hõm xuất hiện ngay ở 1/3 trước gan bàn chân chính là vị trí của huyệt. Hai là tìm huyệt nằm ở lòng bàn chân, tại điểm nối 2/5 trước và 3/5 sau của đoạn nối đầu ngón chân 2 (ngón trỏ) và điểm giữa bờ sau gót chân, trong chỗ lõm ở gan bàn chân. Khi massage hãy nhấn xuống với lực vừa phải bằng ngón tay trong 3 giây sau đó buông ra, có thể tiếp tục xoay tròn cùng hoặc ngược kim đồng hồ thêm 3 giây. Lặp lại quá trình này ít nhất 5 lần mỗi ngày để thận luôn khỏe mạnh.

5. Massage tai

Theo y học cổ truyền, tai có thể phản ánh được sức khỏe của thận, thận khí tốt đồng nghĩa với thính lực tốt, ta hồng hào. Khi tác động đến tai đúng cách cũng có thể giúp cải thiện, tăng cường chức năng thận. Bởi bên trong tai có rất nhiều huyệt vị, thường xuyên massage vào buổi sáng - khi thận khí đang ở mức nguyên bản hỗ trợ thận đào thải chất độc, rất có lợi đối với việc bảo vệ thận.

Massage tai buổi sáng là cách dưỡng thận đơn giản nhưng hiệu quả theo Y học cổ truyền (Ảnh minh họa)

Chưa kể, việc massage tai nhẹ nhàng còn giúp kích thích một số dây thần kinh trên tai, từ đó thúc đẩy một số quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp khí huyết lưu thông, có lợi cho sức khỏe của thận.