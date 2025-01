Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Thần làm nhân viên bán hàng tại Hồ Nam, Trung Quốc. Công việc bận rộn cả ngày, thường tăng ca nên anh cho rằng ban đêm là thời gian duy nhất mình có thể dành cho các sở thích cá nhân. Cứ như vậy, anh có thói quen gần như ngày nào chàng trai trẻ cũng thức nghịch điện thoại tới sau 2 giờ sáng.

Khoảng 3 tháng trước, Tiểu Thần bị đau nhức ở cổ. Nghĩ đó là “bệnh nghề nghiệp” của dân văn phòng nên chỉ tự dùng cao dán, không quá để tâm. Cho tới nửa tháng trước, cơn đau đột nhiên trở nên dữ dội, nhất là vùng sau gáy. Đau đến mức anh dùng thuốc giảm đau vẫn không có tác dụng, thậm chí không thể quay đầu lại mới chịu tới một bệnh viện tư.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán có tổn thương viêm ở cổ, nghi lao kết hợp với áp xe. Sau khi điều trị tình trạng mất nước, giảm áp lực và chống phù nề thần kinh tình trạng không thuyên giảm mà còn càng trầm trọng. Tiểu Thần bắt đầu khó cử động, không thể tự ra khỏi giường hay chăm sóc bản thân, tiểu không tự chủ. Anh được đưa thẳng tới Khoa Chỉnh hình của Bệnh viện Lồng ngực tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Kết quả phát hiện Tiểu Thần mắc bệnh lao cột sống (đốt sống cổ 1 và 2), bán trật khớp atlantoicular cùng các biến chứng từ áp xe phía trước và phía sau. Bác sĩ Trịnh, người trực tiếp điều trị cho Tiểu Thần kể lại: “Lúc đó tình hình rất khẩn cấp và những hậu quả nghiêm trọng như ngừng hô hấp và liệt tứ chi hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào". Tiểu Thần sốc nặng, không ngờ mình lại gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như vậy khi mới ở tuổi 24, luôn cho rằng mình còn rất trẻ và khỏe mạnh.

Bác sĩ cảnh báo các triệu chứng của bệnh lao cột sống dễ bị nhầm lẫn

Cũng theo bác sĩ Trịnh, bệnh lao cột sống là bệnh nguy hiểm nhưng nhiều người xem nhẹ và dễ nhầm lẫn về triệu chứng. “Đây là một loại lao xương khớp - dạng bệnh lý lao ngoài phổi, thường gặp nhất trong hệ vận động. Tỷ lệ mắc bệnh lao cột sống thấp, chỉ 2,45% nhưng tỷ lệ dẫn đến biến chứng liệt hai chân cao tới 25 - 33%” - ông nói.

Ông cũng cho biết, nguyên nhân của bệnh lao cột sống thường do vi khuẩn lao sau khi qua phổi hoặc hệ thống tiêu hóa sẽ theo đường máu hoặc bạch huyết đến khu trú tại một bộ phận nào đó của hệ thống cơ xương khớp gây bệnh. Với trường hợp của Tiểu Thần, anh cúi đầu chơi điện thoại di động trong thời gian dài, đặc biệt là thích nghịch điện thoại hàng đêm, thức khuya kéo dài lại làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn, dẫn đến các tổn thương viêm nhiễm, lao và áp xe ở cổ.

Ngoài ra, cũng do thói quen xấu này mà ngoài lao cột sống, anh còn gặp phải một loạt các vấn đề về xương khớp, thị lực, tổn thương gan… khác. May mắn là thời điểm nhập viện chưa quá muộn, Tiểu Thần cũng còn trẻ tuổi nên may mắn cấp cứu kịp thời, tránh được nguy cơ liệt tứ chi. Hiện tại đang tiếp tục điều trị tích cực.

Qua trường hợp của Tiểu Thần, bác sĩ Trịnh cũng nhắc nhở rằng bệnh lao cột sống sẽ bị phá hủy các thân đốt sống âm thầm. Vì vậy các triệu chứng bệnh lao cột sống xuất hiện rất chậm và thường dễ bị nhầm lẫn như:

- Sốt nhẹ về chiều, chán ăn, giảm cân nghiêm trọng, cơ thể mệt mỏi, ốm yếu.

- Đau vùng đốt sống tổn thương, đau tăng vào chiều và đêm, thường khu trú ở đốt sống ngực hoặc thắt lưng. Đau dữ dội có thể gây co giật, đau lan theo rễ thần kinh bị chèn ép.

- Chân tay teo nhỏ, đặc biệt vùng trước cẳng chân hoặc bắp chuối chân, kèm liệt vận động hai chân do chèn ép tủy sống.

- Hai chân bị chèn ép rễ thần kinh dẫn đến rối loạn da, lông, móng.

- Phồng ở bụng dưới, áp xe lớn có thể lan xuống đùi hoặc vùng mông, gây hiện tượng rò mủ dưới da khi áp xe vỡ.

- Liệt vận động hai chân là biểu hiện thường thấy hơn liệt tứ chi, đa phần do lao cột sống ngực thấp.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, ông nhấn mạnh thêm rằng thói quen thức khuya dùng điện thoại ban đêm còn gây ra rất nhiều vấn đề sức khỏe khác. Do đó, dù bận rộn đến mấy hay đang ở độ tuổi nào cũng cần sửa ngay.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM