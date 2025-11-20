Chàng trai 22 tuổi viêm họng chảy máu vì quan hệ không an toàn

Nam bệnh nhân V.Đ.T. (22 tuổi, Hà Nội) đến thăm khám với mục đích xét nghiệm các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Qua quá trình khai thác tiền sử, nam bệnh nhân cho biết cách khoảng 1 tháng có quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai mới. Sau đó 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau họng, kèm ho khan.

Bệnh nhân đi khám tại một cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội, nhận chẩn đoán viêm họng cấp, kê thuốc kháng sinh (không nhớ loại) tròn 7 ngày. Sau khi sử dụng, anh T. cho biết triệu chứng có đỡ nhưng không hết hẳn.

Tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân, bác sĩ tiến hành chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán. Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy hình ảnh viêm họng xung huyết, viêm amydal quá phát, quá sản lympho vòm. Đáng chú ý, kết quả PCR dịch hầu họng và PCR dịch niệu đạo đều cho kết quả dương tính với Chlamydia trachomatis và Candida albicans.

Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy hình ảnh viêm họng xung huyết

Chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans. Sau khi xác định được chính xác tác nhân gây bệnh, bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú và hẹn tái khám sau 1 tháng.

ThS.BS Nguyễn Huy Vinh, Trưởng Phòng Vi sinh, Trung tâm Xét nghiệm Medlatec cho biết: “Viêm họng do Chlamydia trachomatis hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện trong cộng đồng LGBT hoặc quan hệ tình dục đường miệng. Cùng với đó, sự xuất hiện của nấm Candida albicans khiến tình trạng viêm họng của bệnh nhân kéo dài, khó đáp ứng với các thuốc kháng sinh thông thường. Đây là lý do khiến nhiều bệnh nhân chủ quan nghĩ mình chỉ bị viêm họng do lạnh hoặc do nhiễm khuẩn thông thường, dẫn đến điều trị không đúng hướng, bệnh diễn tiến dai dẳng. Ngoài ra, bệnh nhân cần được sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, HBV, giang mai...”.

Từ trường hợp bệnh nhân nêu trên, bác sĩ Vinh đưa ra khuyến cáo như sau:

- Sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ, bao gồm cả quan hệ bằng đường miệng. Bao cao su hoặc màng chắn miệng giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm STI;

- Khám và xét nghiệm định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt khi có quan hệ với bạn tình mới hoặc có nhiều bạn tình;

- Không tự ý dùng thuốc, nhất là kháng sinh. Điều trị không phù hợp có thể che lấp triệu chứng nhưng không chữa khỏi bệnh;

- Theo dõi triệu chứng bất thường như đau họng kéo dài, loét miệng, tiết dịch bất thường… và đi khám chuyên khoa sớm để được hướng dẫn điều trị đúng

- Trao đổi trung thực và đầy đủ thông tin về tiền sử tình dục với bác sĩ, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp chẩn đoán chính xác và rút ngắn thời gian điều trị.

Phần lớn các trường hợp mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và Candida albicans không có triệu chứng điển hình, rất dễ bị bỏ sót nếu không tầm soát chủ động. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người trẻ - đặc biệt là những người có quan hệ tình dục không an toàn, hoặc có nhiều bạn tình cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngay cả khi không có biểu hiện bất thường. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian bệnh, mà còn ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình và giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm về đường hô hấp và sinh dục.