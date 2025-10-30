Bệnh nhân HIV nhận thuốc điều trị tại Khoa Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trọng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 445 trường hợp nhiễm HIV mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 3.451, trong đó 2.687 người còn sống, 764 trường hợp tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Thị Vinh, Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS, CDC tỉnh Đắk Lắk cho biết, mô hình lây nhiễm HIV trên địa bàn đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Nếu trước đây chủ yếu lây qua đường máu thì hiện nay lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn chiếm tới 75%. Đáng chú ý, nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng giới trẻ tuổi tăng nhanh, chiếm 27,2% số ca mới.

Nhiều trường hợp không sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ. Khi có triệu chứng nghi ngờ, họ thường chậm trễ xét nghiệm do lo ngại kỳ thị. Bác sĩ Huỳnh Thị Hồng Sinh, Khoa Phòng chống HIV/AIDS chia sẻ: "Việc quan hệ kín đáo, thiếu chuẩn bị khiến nguy cơ nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục như viêm gan B, C, giang mai, sùi mào gà tăng cao".

Theo chuyên gia, quan hệ qua đường hậu môn dễ gây trầy xước niêm mạc, tạo điều kiện cho virus HIV xâm nhập. Ngoài ra, việc có nhiều bạn tình và lây lan theo mạng lưới quan hệ góp phần gia tăng tỷ lệ mắc mới trong cộng đồng.

Bác sĩ Sinh khuyến cáo: "Phát hiện sớm, điều trị ARV đúng phác đồ giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh, làm việc bình thường. Quan trọng nhất là tự bảo vệ bản thân bằng quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su và tiếp cận dịch vụ dự phòng như PrEP".

Ngành Y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh truyền thông, tư vấn, tạo điều kiện để nhóm nam quan hệ đồng giới tiếp cận xét nghiệm và điều trị sớm. Các bác sĩ nhấn mạnh: không kỳ thị, không phân biệt đối xử chính là chìa khóa giúp kiểm soát hiệu quả dịch HIV/AIDS trong cộng đồng.