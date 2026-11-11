Chàng trai 20 tuổi nguy kịch vì thói quen ăn uống "lạ đời", bác sĩ cảnh báo chớ chủ quan

Mới đây trong chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan (Trung Quốc), chuyên gia dinh dưỡng Hứa Quỳnh Nguyệt đã chia sẻ trường hợp một nam sinh viên ngoài 20 tuổi gặp vấn đề về chức năng thận sau thời gian dài áp dụng chế độ ăn giàu protein.

Theo chuyên gia Hứa Quỳnh Nguyệt, nam sinh viên này có sở thích tập gym và mong muốn phát triển cơ bắp. Tin rằng bổ sung càng nhiều protein sẽ giúp tăng cơ hiệu quả, anh duy trì chế độ ăn giàu đạm theo lời khuyên của huấn luyện viên.

Cụ thể, mỗi sáng, chàng trai ăn tới 8 quả trứng. Trong các bữa trưa và tối, anh tiếp tục tiêu thụ lượng lớn thịt ức gà để tăng cường protein cho cơ thể.

Sau một thời gian, nam sinh xuất hiện tình trạng buồn nôn, nôn ói dữ dội và phải đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) của bệnh nhân giảm xuống khoảng 50-60, kèm theo tình trạng suy giảm chức năng thận cấp.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Hứa Quỳnh Nguyệt cho rằng trường hợp trên là lời cảnh báo về thói quen bổ sung protein quá mức, đặc biệt ở những người tập luyện thể thao nhưng chưa có sự tính toán phù hợp về nhu cầu dinh dưỡng.

Tiêu thụ quá nhiều protein có thể làm tăng gánh nặng cho thận

Theo bác sĩ chuyên khoa thận người Mỹ Juan Calle, thận có nhiệm vụ lọc chất thải, axit và lượng dịch dư thừa ra khỏi máu. Khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều protein, lượng sản phẩm chuyển hóa cần đào thải cũng tăng lên, khiến thận phải xử lý nhiều hơn.

Ở người có chức năng thận bình thường, việc bổ sung protein trong giới hạn phù hợp thường không gây ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, chế độ ăn quá giàu đạm có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa, đặc biệt ở những người đã mắc bệnh thận hoặc có nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Theo mức tham khảo được đề cập trong bài viết, nhu cầu protein có thể dao động khoảng 1,2-1,6g/kg cân nặng/ngày. Tuy nhiên, lượng đạm cần thiết ở mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào thể trạng, độ tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Với người mắc bệnh thận, lượng protein cần được điều chỉnh theo từng giai đoạn bệnh và hướng dẫn của bác sĩ. Việc tự ý áp dụng chế độ ăn giàu đạm hoặc sử dụng thêm bột protein có thể không phù hợp.

Bác sĩ Juan Calle cũng lưu ý protein động vật có thể tạo ra lượng axit cần đào thải lớn hơn so với một số nguồn protein thực vật. Do đó, người tập luyện nên đa dạng hóa thực phẩm, thay vì chỉ tập trung vào trứng, thịt gà hoặc các sản phẩm bổ sung protein.

Chế độ ăn nhiều muối cũng làm tăng nguy cơ tổn thương thận

Bên cạnh việc tiêu thụ quá nhiều protein, lượng natri trong khẩu phần ăn cũng là yếu tố cần được kiểm soát.

Theo chuyên gia Hứa Quỳnh Nguyệt, ăn quá nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng kéo dài, các mạch máu nhỏ trong thận phải chịu áp lực lớn hơn, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương cầu thận và suy giảm chức năng lọc máu.

Để bảo vệ sức khỏe thận, người dân cần duy trì chế độ ăn cân bằng, kiểm soát lượng muối, bổ sung protein phù hợp với nhu cầu và hạn chế tự ý sử dụng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Đặc biệt, những người thường xuyên tập gym không nên quan niệm rằng ăn càng nhiều đạm thì cơ bắp càng phát triển. Việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cần dựa trên cân nặng, cường độ tập luyện và tình trạng sức khỏe.