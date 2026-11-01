Ở tuổi 47, nữ MC Melody (Ân Duyệt) vẫn gây chú ý với diện mạo trẻ trung và vóc dáng mảnh mai. Cô từng chia sẻ nhiều thói quen ăn uống, kiểm soát cân nặng được duy trì trong cuộc sống hằng ngày. Trong đó, phương pháp được quan tâm nhất là “MC giảm cân” - cách điều chỉnh chế độ ăn theo chu kỳ kinh nguyệt, đặc biệt chú trọng 7 ngày có kinh nguyệt.

Bên cạnh đó, cô còn duy trì bữa sáng đủ chất, kiểm soát khẩu phần bằng lòng bàn tay và uống nước trước bữa ăn. Thay vì ép bản thân ăn kiêng khắc nghiệt, Melody lựa chọn những thói quen có thể áp dụng lâu dài.

Melody tiết lộ phương pháp giảm cân theo chu kỳ kinh nguyệt, đặc biệt chú ý 7 ngày đầu

Melody từng chia sẻ rằng cô khá quan tâm đến những thay đổi của cơ thể theo chu kỳ kinh nguyệt. Trước kỳ kinh, cô dễ bị phù nề, giữ nước và thường có cảm giác thèm ăn vặt hơn bình thường. Vì vậy, nữ MC cho rằng khoảng thời gian từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 7 của kỳ kinh là giai đoạn cần chú ý hơn đến việc lựa chọn thực phẩm và quản lý vóc dáng.

Trong những ngày này, cô chủ động quan sát tình trạng cơ thể, chú ý hơn đến chế độ ăn uống và điều chỉnh sinh hoạt cho phù hợp. Thay vì áp dụng một chế độ giảm cân cứng nhắc, Melody hướng đến việc hiểu những thay đổi tự nhiên của cơ thể để lựa chọn cách chăm sóc bản thân phù hợp hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “phương pháp giảm cân theo chu kỳ kinh nguyệt” là cách gọi được chia sẻ trong kinh nghiệm cá nhân của Melody, không phải một phác đồ giảm cân đã được chuẩn hóa. Cơ thể mỗi người có phản ứng khác nhau trước những biến động nội tiết tố, do đó không có một khoảng thời gian cố định nào bảo đảm giảm cân hiệu quả cho tất cả phụ nữ.

Bữa sáng phải đủ chất: Yến mạch, hạt chia và trứng luộc là những món yêu thích

Một trong những nguyên tắc ăn uống được Melody duy trì là không xem nhẹ bữa sáng. Những món ăn cô thường lựa chọn gồm hạt chia kết hợp với yến mạch và trái cây, hoặc trứng luộc ăn cùng cà chua bi, nêm một chút muối, hạt tiêu và thêm một lượng nhỏ dầu hạt lanh.

Đây đều là những thực phẩm có thể góp phần cung cấp chất xơ, protein và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Khi kết hợp hợp lý, chúng giúp bữa sáng đa dạng hơn thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Đáng chú ý, dù yêu thích bánh mì, Melody không hoàn toàn loại bỏ món ăn này khỏi thực đơn. Cô lựa chọn cách điều chỉnh khẩu phần, chẳng hạn cắt bỏ phần rìa bánh mì sandwich theo thói quen cá nhân, thay vì tự đặt ra quá nhiều quy tắc ăn uống khắt khe.

Điều quan trọng không nằm ở việc phải kiêng tuyệt đối một món ăn yêu thích, mà là xây dựng chế độ ăn cân đối, kiểm soát lượng thực phẩm phù hợp với nhu cầu của cơ thể và có thể duy trì trong thời gian dài.

Ăn ngoài vẫn giữ dáng nhờ phương pháp chia khẩu phần bằng lòng bàn tay

Khi ăn ngoài hoặc tham gia các buổi tiệc, Melody áp dụng phương pháp ước lượng khẩu phần bằng lòng bàn tay để kiểm soát lượng thức ăn. Cô cũng linh hoạt điều chỉnh bữa ăn tiếp theo dựa trên những gì đã ăn trong ngày, thay vì áp dụng một giới hạn cứng nhắc cho mọi bữa.

Nữ MC ưu tiên các thực phẩm gần với trạng thái tự nhiên và hạn chế sử dụng quá nhiều gia vị chế biến sẵn. Với món salad, cô thường tự pha nước sốt từ dầu ô liu, nước cốt chanh, giấm kiểu Italy và một lượng nhỏ mù tạt.

Melody cũng từng chia sẻ rằng cô thường cố gắng kết thúc việc ăn uống trước 18 giờ, đồng thời điều chỉnh ba bữa trong ngày tùy theo tình hình thực tế. Tuy nhiên, đây là thói quen cá nhân, không phải nguyên tắc bắt buộc để giảm cân. Hiệu quả kiểm soát cân nặng còn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động, chất lượng giấc ngủ và nhiều yếu tố khác.

Tương tự, phương pháp chia khẩu phần bằng lòng bàn tay chỉ mang tính ước lượng, không thay thế hoàn toàn nhu cầu dinh dưỡng riêng biệt của mỗi người. Điều đáng học hỏi là sự linh hoạt trong ăn uống, thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột hoặc cắt giảm cực đoan một nhóm thực phẩm.

Mỗi ngày uống khoảng 3 lít nước, ăn nhẹ bằng sữa chua không đường và trái cây

Bên cạnh chế độ ăn, Melody cũng chú trọng việc bổ sung nước. Cô từng cho biết mình đặt mục tiêu uống khoảng 3.000 ml nước mỗi ngày và có thói quen uống khoảng 500 ml nước trước bữa ăn để tạo cảm giác no.

Vào buổi chiều, khi muốn ăn nhẹ, cô thường chọn sữa chua không đường kết hợp với thanh long, việt quất hoặc các loại trái cây khác. Cô hạn chế thêm mật ong để món ăn giữ được vị thanh nhẹ.

Dù vậy, lượng nước cần thiết không giống nhau ở tất cả mọi người mà phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày không phải mục tiêu bắt buộc dành cho tất cả phụ nữ; việc bổ sung nước nên phù hợp với nhu cầu cá nhân và hướng dẫn y tế khi có bệnh lý cần kiểm soát lượng dịch.

Ở tuổi 47, những thói quen Melody chia sẻ cho thấy việc duy trì vóc dáng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Ăn uống đa dạng, chú ý khẩu phần, bổ sung đủ nước và lựa chọn thực phẩm phù hợp mới là những yếu tố có ý nghĩa lâu dài. Với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, việc kết hợp chế độ ăn cân bằng với vận động thường xuyên, đặc biệt là các bài tập sức mạnh, cũng góp phần duy trì khối cơ và sức khỏe tổng thể.