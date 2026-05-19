Những ngày gần đây, làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước tuyên bố của nam ca sĩ kiêm rapper MC Mong về việc sẽ thực hiện một buổi livestream để công khai hàng loạt vấn đề liên quan đến đời tư, công việc cũng như những mâu thuẫn xoay quanh công ty quản lý cũ.

Đáng chú ý, trong bài đăng thông báo trên TikTok, MC Mong còn trực tiếp nhắc tên nam diễn viên Kim Min Jong. Nam rapper cho biết anh sẽ tiết lộ về “những hành động” của Kim Min Jong cùng một số nghệ sĩ khác mà theo lời anh là đã “góp phần đẩy mình vào đường cùng” khi đứng về phía Cha Jun Young.

MC Mong livestream vạch trần showbiz Hàn Quốc

Liên quan tới vụ việc này, sáng 19/5, đại diện pháp lý của Kim Min Jong đã có phản hồi chính thức liên quan đến cáo buộc do MC Mong đưa ra.

Thông tin phản hồi nêu rõ: “Những tin đồn vô căn cứ liên quan đến đời tư của nam diễn viên hoàn toàn không đúng sự thật”, đồng thời khẳng định “hành vi bôi nhọ ác ý bị phát tán một cách vô tội vạ mà thậm chí không trải qua kiểm chứng tối thiểu hay cho phía liên quan cơ hội phản hồi”.

Bên cạnh đó, đại diện nam tài tử cũng nhấn mạnh rằng tổn thương tinh thần và thiệt hại danh tiếng mà nam nghệ sĩ cùng gia đình phải chịu đã ở mức nghiêm trọng.

Đặc biệt, Kim Min Jong cũng trực tiếp gửi lời tới người hâm mộ thông qua một bức thư tay được chia sẻ công khai. Thông qua nội dung bức thư, tình cũ Song Hye Kyo cho biết bản thân rất đau lòng khi bị vướng vào tranh cãi, gây lo lắng và hoang mang cho rất nhiều người. Nam tài tử khẳng định những cáo buộc hiện đang bị bàn tán đều không phải sự thật, nam diễn viên sẽ phản ứng một cách thận trọng nhưng kiên quyết để không phụ lòng người hâm mộ.

Sinh năm 1972 tại Seoul, Kim Min Jong là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của làn sóng Hallyu giai đoạn thập niên 1990. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lãng tử cùng giọng hát ngọt ngào, anh từng là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái trẻ thời bấy giờ.

Kim Min Jong thời còn trẻ

Nam nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 17 tuổi và và sớm gặt hái thành công với bộ phim Hạnh Phúc Không Phụ Thuộc Vào Thành Tích. Liên tiếp sau đó, Kim Min Jong gặt hái được rất nhiều thành công ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc, nhất là từ năm 1993, khi anh cùng tài tử Son Ji Chang thành lập nhóm nhạc The Blue.

Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và tài năng vượt trội, nam tài tử nhanh chóng trở thành người bạn trai lý tưởng của phái nữ Hàn thời điểm đó. Nam diễn viên ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm nổi bật như: Váy Cưới, Cảm Xúc, Chàng trai đáng yêu, Thiên thần hộ mệnh và đặc biệt là bộ phim Phẩm chất Quý ông đã giúp tên tuổi Kim Min Jong vươn xa đáng kể.

Kim Min Jong và Song Hye Kyo trong phim Thiên thần hộ mệnh

Năm 2023, sau 17 năm gắn bó với SM Entertainment, Kim Min Jong rời công ty để hoạt động độc lập và thành lập công ty riêng mang tên KC Contents, đảm nhận vai trò CEO.

Từng là tài tử đình đám của màn ảnh Hàn Quốc, Kim Min Jong sở hữu sự nghiệp thành công, cuộc sống giàu có nhưng đường tình duyên lại khá lận đận.

Anh từng có mối tình kéo dài 6 năm với Á hậu Hàn Quốc 1992 Lee Seung Yeon. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay vào năm 2001 mà không tiết lộ nguyên nhân cụ thể.

Kim Min Jong và Lee Seung Yeon

Sau cuộc tình này, Kim Min Jong bén duyên với Song Hye Kyo khi cả hai hợp tác trong bộ phim Guardian Angel vào năm 2001. Tình cảm giữa hai ngôi sao nảy nở trong âm thầm và từng được xem là một trong những chuyện tình đẹp của showbiz Hàn thời điểm đó.

Kim Min Jong từng không ngần ngại chia sẻ trước truyền thông: “Cuộc tình 6 năm với Lee Seung Yeon chẳng đi đến đâu khiến tôi có lúc nghĩ rằng mình chẳng thể yêu ai được nữa. Nhưng rồi thần tình yêu đã đến, kết nối trái tim tôi và Song Hye Kyo”.

Mối tình bị phản đối của Kim Min Jong và Song Hye Kyo

Tuy nhiên, chuyện tình của họ lại không nhận được sự chấp thuận từ gia đình hai bên. Cặp đôi phải hẹn hò bí mật và nói dối người thân để duy trì mối quan hệ. Dù vậy, Kim Min Jong từng khẳng định Song Hye Kyo giống như “liều thuốc hồi sinh” cuộc sống của anh và là người anh muốn gắn bó cả đời.

Dẫu thế, mối quan hệ này cũng khép lại sau khoảng hơn 2 năm hẹn hò, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Sau khi chia tay Song Hye Kyo, Kim Min Jong khá kín tiếng về đời tư. Vài năm sau, Kim Min Jong công khai hẹn hò với nữ diễn viên Kim Gyu Ri nhưng mối quan hệ này không kéo dài lâu. Năm 2017, anh tiết lộ đang hẹn hò với một cô gái ngoài ngành giải trí nhưng mối quan hệ này cuối cùng cũng không đi đến hôn nhân.

Ở tuổi ngoài 50, tài tử A Gentleman's Dignity hiện vẫn độc thân và được xem là một trong những quý ông giàu có của làng giải trí Hàn Quốc. Trong một chương trình truyền hình năm 2021, khi được hỏi vì sao chưa kết hôn dù rất được yêu mến, Kim Min Jong thẳng thắn chia sẻ: “Từng có thời điểm thích hợp để kết hôn, nhưng tôi đã bỏ lỡ thời điểm đó và mọi thứ kéo dài hơn tôi nghĩ”.

Kim Min Jong từng vướng tin đồn sống nghèo khổ trên núi và quỵt tiền quán ăn

Không chỉ gây chú ý bởi đời sống tình cảm, Kim Min Jong còn nhiều lần trở thành đề tài bàn tán vì những tin đồn xoay quanh cuộc sống cá nhân. Gần đây, dư luận Hàn Quốc từng xôn xao trước thông tin nam tài tử sống cô độc trong một căn nhà container trên núi hẻo lánh. Thậm chí, anh còn vướng nghi vấn “quỵt tiền” sau khi một cư dân mạng cho rằng đã nhìn thấy nam diễn viên rời khỏi quán ăn mà chưa thanh toán.

Sau đó, khi xuất hiện trên chương trình “Morning Yard” của KBS, Kim Min Jong đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết sau chương trình My Little Old Boy, nhiều người hiểu lầm rằng cuộc sống của anh đang khó khăn nên mới phải sống trong nhà container.

Nam diễn viên giải thích, không gian đó chỉ được dựng lên để phục vụ việc ghi hình chương trình, đồng thời cũng là nơi gần khu vực chôn cất mẹ anh. Việc để tóc dài, nuôi râu là nhằm phục vụ vai diễn trong bộ phim “Florence Knockin’ on You”, nhưng ngoại hình khác lạ khiến nhiều người lo lắng rằng anh đang gặp biến cố cuộc sống.

Về tin đồn quỵt tiền, Kim Min Jong khẳng định anh đã chủ động thanh toán nhưng chủ quán nhất quyết không nhận tiền. Nam diễn viên còn hài hước nhắn nhủ: “Cháu vẫn khỏe mạnh bình thường và đang sống tốt ở Gangnam, Seoul”.