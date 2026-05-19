Khác với sự dịu dàng, trong trẻo từng thấy trong album CHƠI TRÒ YÊU hay single EM BẮT ĐẦU LẠI, lần trở lại này của m tú là một bước chuyển mình sắc nét và trực diện hơn. "NÓI EM ĐIÊN" được xây dựng như một thước phim anime sống động, nơi hai nguồn năng lượng trái ngược cùng tồn tại và va chạm.

Nhằm mang đến những trải nghiệm thị giác bùng nổ, toàn bộ MV được thực hiện trên phông xanh để kiến tạo một không gian giả tưởng độc đáo. Trong đó, hệ thống nhân vật được chia thành hai "chiến tuyến" đối lập từ màu sắc, cá tính đến phong cách trang phục. Đáng chú ý, m tú đã trực tiếp tham gia vào khâu định hướng hình ảnh, làm việc sát sao cùng đội ngũ stylist. Đối với dự án lần này, yếu tố thời trang không chỉ phục vụ phần nhìn mà còn là công cụ "storytelling" (kể chuyện) đắc lực, giúp khắc họa rõ nét tinh thần cốt lõi, mang đến cảm giác các nhân vật thực sự bước ra từ một thế giới anime riêng biệt.

Điểm sáng của "NÓI EM ĐIÊN" chắc chắn phải kể đến sự góp giọng của Liu Grace. Theo tiết lộ từ m tú, ca khúc ban đầu được nhắm cho một nam nghệ sĩ nhưng cơ duyên không thành. Trong quá trình tìm kiếm mảnh ghép phù hợp, m tú quyết định hướng đến một nguồn năng lượng nữ tính nhưng phải đủ "sắc" để làm nổi bật tinh thần bài hát, và đã chủ động nhắn tin cho Liu Grace qua Instagram. Dù lịch trình bận rộn của cả hai khiến dự án phải kéo dài gần một năm để hoàn thiện, nhưng kết quả thu lại hoàn toàn xứng đáng.

m tú và Liu Grace

Sự xuất hiện của Liu Grace không chỉ là một màn hòa giọng đơn thuần, mà là lăng kính giúp hoàn thiện thế giới của "NÓI EM ĐIÊN". Nếu m tú mang đến sự nổi loạn, rực rỡ và tươi sáng của Pop Punk, thì Liu Grace lại đắp vào đó sự lạnh lùng, sắc bén và đậm chất swag. Hai nguồn năng lượng tưởng chừng đối kháng nhưng lại bổ trợ chặt chẽ cho nhau.

Thay vì khai thác những xung đột đơn thuần, m tú chọn cách truyền tải thông điệp về sự kết nối: "Hãy cứ yêu đi và yêu hết mình". Những va chạm hay khác biệt giữa con người không sinh ra để triệt tiêu nhau, mà là cơ hội để thấu hiểu và tạo nên những sự gắn kết chân thật nhất.

m tú

Không chỉ là một bước tiến về âm nhạc, "NÓI EM ĐIÊN" còn là dự án mang đậm dấu ấn cá nhân và tình anh em của m tú. Toàn bộ dàn nhân vật phụ xuất hiện trong MV đều là những người bạn thân thiết trong cộng đồng indie/underground. Chính sự góp mặt này đã tạo nên tinh thần "anh em chiến tuyến" tự nhiên và chân thật nhất cho các khung hình.

Việc thực hiện dự án cũng là một bài toán khó khi ê-kíp phải đối mặt với không ít thử thách về kinh phí sản xuất và nhân lực. Nhiều thành viên đã phải kiêm nhiệm các vai trò ngoài chuyên môn để đảm bảo tiến độ. Vượt qua những giai đoạn áp lực nhất, sự đồng hành của cộng sự chính là động lực lớn lao nhất đối với m tú.

Kỳ vọng đây sẽ là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp, "NÓI EM ĐIÊN" chính là tiếng nói nghệ thuật phản ánh rõ nét nhất hành trình trưởng thành của m tú. Trải lòng về dự án tâm huyết, nghệ sĩ bộc bạch: “Mình biết trái tim mình thổn thức vì điều gì, và mình tin mình sinh ra để làm nghệ thuật. Mình mong muốn làm ra những sản phẩm mà bản thân thật sự yêu thích, có thể truyền cảm hứng cho chính mình và những người đồng hành. Hành trình phía trước còn dài, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục bước đi.”