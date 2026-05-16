Tài tử duy nhất bị Song Hye Kyo từ chối đóng cảnh hôn, lý do vẫn gây tranh cãi suốt 22 năm qua

Liên tục nổi tiếng suốt hàng chục năm, Song Hye Kyo được đánh giá là ngôi sao thân thiện ít vướng scandal và được lòng bạn diễn. Tuy nhiên, thời trẻ với tính cách thẳng thắn, ngọc nữ của màn ảnh Hàn Quốc từng làm tài tử Ryu Seung Bum tổn thương chỉ vì một hành động. Có thể Song Hye Kyo không còn nhớ tới sự việc trên nhưng "người bị hại" Ryu Seung Bum lại nhớ suốt 22 năm.

Tháng 6/2025, khi tham gia một buổi phỏng vấn, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ về một kỷ niệm không vui với minh tinh nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc Song Hye Kyo. Anh cho biết từng hợp tác với Song Hyo trong bộ phim Ánh Dương Thắp Sáng (Shining Days/Sunlight Pours Down) năm 2004, họ được yêu cầu thực hiện cảnh hôn nhưng Song Hye Kyo lại quyết liệt từ chối vì cho rằng anh "không vệ sinh".

"Cô ấy nhất quyết không quay cảnh hôn. Điều đó khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng. Xấu hổ đến mức giờ tôi mới dám nói ra. Có tin đồn cho rằng tôi lười tắm rửa và không giữ vệ sinh cá nhân, và nhiều người tin điều đó, kể cả Song Hye Kyo. Nhưng sự thật là tôi tắm thường xuyên và rất sạch sẽ", Ryu Seung Bum lên tiếng giải thích vì tin đồn "ở bẩn", bị Song Hye Kyo chê thiếu vệ sinh.

Ryu Seung Bum bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, cho rằng Song Hye Kyo từ chối đóng cảnh hôn vì lúc đó đang có bạn trai: "Nhưng việc đổ lỗi cho tôi không vệ sinh thì thật giả tạo. Tôi muốn nói với cô ấy: Đừng giả tạo nữa".

Đây cũng là lần hiếm hoi trong sự nghiệp, Song Hye Kyo bị một bạn diễn công khai vạch trần thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là coi thường đồng nghiệp như vậy.

Tuy nhiên, cũng có khán giả phản bác rằng năm 2004, Song Hye Kyo còn nổi tiếng với bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc, trong phim nữ diễn viên có nhiều cảnh tình tứ, cảnh hôn ngọt ngào với bạn diễn Bi Rain. Vì vậy, chuyện cô né tránh cảnh hôn vì người yêu như lời Ryu Seung Beom có vẻ không hoàn toàn hợp lý.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc không tuổi” và “nữ hoàng phim truyền hình châu Á”. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, trước khi gây tiếng vang qua loạt phim đình đám nhưTrái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016)và The Glory (2022–2023). Nhờ diễn xuất tinh tế cùng khí chất sang trọng, Song Hye Kyo không chỉ là ngôi sao được yêu mến ở Hàn Quốc mà còn là biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu.

Hiện cô là nữ diễn viên được trả lương cao thứ ba với 60 triệu won (khoảng một tỷ đồng) cho mỗi tập phim và sở hữu nhiều bản hợp đồng quảng cáo đắt giá.

Song Hye Kyo là ngôi sao hiếm hoi giữ được độ nổi tiếng đỉnh cao trong suốt 3 thập kỷ. Cô nổi tiếng từ những năm 19 tuổi, ở mỗi độ tuổi 20-30-40 lại có tác phẩm gây sốt khắp châu Á.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn được coi là biểu tượng của phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, vượt qua những giai đoạn bị vùi dập, bị bủa vây bởi những tin tức thiếu tích cực để vươn lên.

Ryu Seung Bum sinh năm 1980, từng là diễn viên tài năng với lối diễn xuất duyên dáng của màn ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên ghi dấu ấn với loạt tác phẩm đình đám như Waikiki Brothers, Sympathy for Mr. Vengeance, Conduct Zero, Crying Fist, The Unjust, The Berlin File, New World… Năm 2023, anh ghi dấu ấn với khán giả châu Á khi tái xuất trong series gốc Disney+ Moving, sau 4 năm vắng bóng.

