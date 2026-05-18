Tình cũ Song Hye Kyo bị rapper tai tiếng vạch trần đánh bạc trên livestream, Baekhyun (EXO) cũng bị réo tên?

Đến đúng giờ hẹn, nam rapper tai tiếng MC Mong đã livestream vạch trần những ngôi sao đánh bạc trong showbiz. Đầu tiên, MC Mong phủ nhận bản thân đánh bạc, cho biết tiền bạc đã đầu tư hết vào dàn sao EXO-CBX, The Boyz, Badvillain... và gọi hành động rời công ty của dàn sao này là phản bội "họ chỉ nhớ những gì kiếm được mà quên mất số tiền công ty đã đầu tư vào họ".

Tiếp đó, MC Mong vạch trần chuyện đánh bạc trong showbiz Hàn Quốc. MC Mong nói chú của chủ tịch Cha Ga Won - công ty One Hundred đã cố dụ dỗ Baekhyun (EXO) vào con đường cờ bạc. Người này đã rủ nam idol sang Las Vegas, Mỹ để đánh bạc: "Tôi sẽ cho cậu 1 tỷ won (17,5 tỷ đồng), cùng đi nhé?".

Đến nam diễn viên Kim Min Jong, MC Mong vạch trần chi tiết: "Kim Min Jong được rủ chơi cờ bạc trong phòng và tips cho các cô gái Nhật Bản 10 triệu won (175 triệu đồng). Tôi có bằng chứng tin nhắn và đoạn ghi âm. Còn baccarat? Cha Jun Young (chủ tịch công ty xây dựng Eterno), Ahn Gae Seong (CEO), Choi Jae Woo (người đại diện của ca sĩ Kim Oh Jung). Họ đi vòng quanh các sòng bạc, đến sòng bạc trực tuyến Carnival, đặt một chiếc máy tính xách tay trong phòng, hàng chục tỷ won đổ vào, tips cho các cô gái từ 10 đến 20 triệu won. Cha Jun Young lái chiếc Rolls-Royce Cullinan của Kim Min Jong thông qua công ty của mình".

Thông tin này nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội châu Á. Tuy nhiên đây mới chỉ là thông tin 1 chiều từ phía MC Mong. Những ngôi sao bị rapper này nhắc tên hiện chưa lên tiếng.

Kim Min Jong sinh ngày 23/3/1972 tại Seoul, là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc thập niên 1990. Với vẻ ngoài điển trai, lãng tử và giọng hát ngọt ngào, anh từng là thần tượng màn ảnh được hàng triệu thiếu nữ si mê.

Sự nghiệp của Kim Min Jong bắt đầu từ năm 1988 với vai diễn điện ảnh, sau đó bùng nổ qua các bộ phim như Feelings, Mr. Q, A Gentleman’s Dignity và đặc biệt là vai diễn ấn tượng trong Mrs. Cop. Anh còn là ca sĩ thành công với nhiều bản hit ballad cảm xúc. Đến năm 2023, sau 17 năm gắn bó với SM Entertainment, Kim Min Jong rời công ty để tự do hoạt động và thành lập KC Contents, đảm nhận vai trò CEO.

Về đời tư, Kim Min Jong và Song Hye Kyo từng "phim giả tình thật" khi đóng chung phim Thiên Thần Hộ Mệnh năm 2001. Tình cảm của cặp đôi dần nảy nở trong âm thầm. Tuy nhiên cuối cùng, họ đã chia tay do áp lực gia đình.

