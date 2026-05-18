Người đàn ông duy nhất khiến Song Hye Kyo, Trần Kiều Ân mê mệt suốt 25 năm

Theo QQ , nam diễn viên Kim Thành Vũ dù đã gần như rời khỏi giới giải trí nhưng danh tiếng của anh vẫn có sức hút với công chúng. Những thế hệ diễn viên trẻ chỉ cần giống Kim Thành Vũ hai phần cũng đủ sức khiến khán giả chú ý. Thời gian gần đây, nam diễn viên Thử Sa của phim Lương Trần Mỹ Cảnh liên tục có bài viết so sánh anh có ngoại hình giống đàn anh Kim Thành Vũ, nhờ đó vẻ đẹp của anh ngay lập tức trở nên cao cấp và được cho là hợp màn ảnh rộng hơn.

Nam diễn viên diễn không nhiều nhưng đều là tác phẩm kinh điển

Kim Thành Vũ là tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Ngay chính nam diễn viên Trần Khôn, người luôn tự tin vào ngoại hình của mình cũng công nhận "Người đẹp trai nhất giới giải trí là Kim Thành Vũ". Các diễn viên nữ càng không thể thoát khỏi sức hút của "vị thần sắc đẹp" này.

Trong đó, Song Hye Kyo là người không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ yêu thích với đàn anh. Cô thích Kim Thành Vũ vì anh quá nam tính, dù khoảng cách ngôn ngữ khiến cô không hiểu anh nói gì nhưng chỉ cần ngôn ngữ cơ thể của anh cũng đủ mê hoặc cô. Song Hye Kyo cũng nhận xét Kim Thành Vũ là người sinh ra đã có khí chất của ngôi sao.

Năm 2014, Song Hye Kyo góp mặt trong The Crossing cùng Kim Thành Vũ. Cô lại một lần nữa công khai thể hiện tình cảm của mình dành cho Kim Thành Vũ dù bất đồng ngôn ngữ. Không chỉ dành nhiều lời khen mà Song Hye Kyo còn thừa nhận nam diễn viên là "hình mẫu lý tưởng" về người bạn trai trong mơ của mình.

Song Hye Kyo mê mệt Kim Thành Vũ

Khó ai cưỡng lại được sức hút từ đôi mắt biết nói của anh

Kim Thành Vũ là người tình trong mộng của nhiều nữ diễn viên

Trần Kiều Ân cũng nhiều lần ca ngợi Kim Thành Vũ trong các buổi phỏng vấn. Nữ diễn viên khẳng định "Kim Thành Vũ là người đẹp trai nhất thế giới", thậm chí còn đỏ mặt xấu hổ khi bị trêu chọc vì bày tỏ tình cảm quá mạnh mẽ.

Kim Thành Vũ sinh năm 1973, mang hai dòng máu Nhật Bản - Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên nổi tiếng từ những năm 1990 với vẻ ngoài thư sinh, điển trai. Anh cùng Lâm Chí Dĩnh, Ngô Kỳ Long, Tô Hữu Bằng được xưng tụng là "tiểu Thiên vương Đài Loan", bên cạnh Tứ đại Thiên vương Hong Kong. Kim Thành Vũ tham gia các tác phẩm như Nếu Như Yêu, Võ Hiệp, Trùng Khánh Sâm Lâm, Thập Diện Mai Phục, Bá Vương Học Đường, Đọa Lạc Thiên Sứ, Rồng Trung Quốc, Bất Dạ Thành, Trận Chiến Xích Bích ...

Nam diễn diễn từng là biểu tượng nam tính ở showbiz Trung Quốc và người đàn ông trong mộng của hàng triệu cô gái. Lý Gia Hân, Tuyên Huyên, Trần Tuệ Lâm, Lương Vịnh Kỳ, Tần Lam, Chung Hân Đồng, Dương Di, Thái Trác Nghiên, Thư Kỳ, Lý Tiểu Nhiễm, Thái Y Lâm, Lâm Tâm Như, Chương Tử Di, Châu Tấn, Tưởng Di, Nhậm Gia Huyên, Coco Lee, Điền Phức Trân, Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ, Hà Miêu, Hầu Bội Sâm.... là những nữ diễn viên từng thể hiện công khai tình cảm của mình dành cho Kim Thành Vũ.

Nữ diễn viên Lưu Gia Linh khẳng định: " Mọi cô gái ở Hong Kong đều có ước mơ gả cho Kim Thành Vũ ". Trong khi đó, nam diễn viên Nhậm Hiền Tề từng trêu đùa rằng: " Kim Thành Vũ, tôi nói thật là tôi không muốn đi chơi với cậu chút nào cả vì chẳng ai để ý tới tôi !". Là ngôi sao trẻ có vẻ ngoài cuốn hút được săn đón hàng đầu nhưng Trần Quán Hy cũng từng chịu thua khi đọ sắc với Kim Thành Vũ: " Chỉ có Kim Thành Vũ là người duy nhất đẹp trai hơn tôi ". Tô Hữu Bằng cho biết: " Khuyết điểm lớn nhất của Kim Thành Vũ là quá đẹp trai ".

Ngay cả Ngô Ngạn Tổ, người nổi tiếng điển trai cũng chia sẻ: " Tôi muốn nói với anh ấy là tôi rất thích anh ấy nhưng thật ngớ ngẩn khi 1 người đàn ông đi nói câu này với một người đàn ông khác! ".

Ngay cả các nam diễn viên cũng yêu thích Kim Thành Vũ

Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu Lý Gia Hân từng tâm sự: " Tôi cảm thấy Kim Thành Vũ là người đẹp nhất trong lòng tôi! Hồi đó quay Đọa Lạc Thiên Sứ cậu ấy đã rất đẹp, chúng tôi tập hôn cả đêm, nhưng đạo diễn đã cắt mất !"

Siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Chí Linh chia sẻ: " Đối với tôi nhan sắc của anh ấy không thực, nó quá hoàn mỹ ". Nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Nara cũng say đắm ánh mắt của Kim Thành Vũ: " Khi tôi xem bộ Trùng Khánh Sâm Lâm do anh ấy và Vương Phi đóng thì tôi đã rất ngưỡng mộ anh. Đôi mắt của anh ấy rất quyến rũ ". Những mỹ nhân khác như Trần Tuệ Lâm, Chương Tử Di và Lâm Tâm Như cũng bày tỏ: " Anh ấy là diễn viên nam duy nhất làm tôi rung động khi đóng phim " hay "Tôi yêu Kim Thành Vũ, anh ấy là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi".

Không ít người chọn anh làm hình mẫu lý tưởng

Thời kỳ đỉnh cao, Kim Thành Vũ là ngôi sao được săn đón nhất, được trả mức thù lao cao bậc nhất giới giải trí. Thế nhưng, những danh vọng này không đủ sức níu chân tài tử ở lại tiếp tục với nghiệp diễn. Theo QQ , đến nay, dù nhà sản xuất có bỏ ra số tiền khổng lồ cũng khó có thể mời Kim Thành Vũ tái xuất giới giải trí.

" Tôi hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống thanh đạm, bình dị của hiện tại. Tôi chỉ muốn là diễn viên bình thường, không quen với việc trở thành siêu sao. Được mọi người chú ý khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, gò bó ", Kim Thành Vũ nói.

Kim Thành Vũ tâm sự không có tham vọng, tranh giành công việc để nâng cao độ nổi tiếng, địa vị. Anh muốn sống chậm, trải nghiệm cuộc sống như người bình thường.

Theo đạo diễn Trần Khả Tân, Kim Thành Vũ là ngôi sao "khó mời nhất". Dù nam diễn viên sở hữu ngoại hình đẹp như tượng tạc, từng được mệnh danh là "mỹ nam đẹp nhất châu Á", cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Kim Thành Vũ vẫn chẳng mặn mà với việc đóng phim để gia tăng danh tiếng.

Phần lớn thời gian, Kim Thành Vũ ở nhà ngủ hoặc đọc sách, xem phim và chơi game. Anh từ chối tham gia show giải trí, thậm chí không dùng mạng xã hội để duy trì sự nổi tiếng.

Tuy nhiên, Kim Thành Vũ không thích sự ồn ào của giới giải trí

Trong chương trình Môn phái đạo diễn, Trần Khả Tân từng tiết lộ tính cách "kỳ quặc" của Kim Thành Vũ: "C ậu ấy có cả trăm lý do để từ chối đóng phim ".

" Cậu ấy không thích diễn xuất lắm. Cậu ấy thích được tự do. Kim Thành Vũ chỉ sẵn sàng đóng phim khi thấy an toàn ", đạo diễn Trần Khả Tân tiết lộ phải sang Nhật Bản để hẹn gặp nam diễn viên.